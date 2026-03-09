Giá vàng lại giảm sâu, quỹ lớn xả ồ ạt: Người đầu tư vàng nhất định phải biết

Quỹ vàng lớn nhất thế giới “xả” 18 tấn chỉ sau một đêm

SPDR Gold Trust – quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới – trong ngày 6/3 đã đã bán ra khoảng 18 tấn vàng chỉ trong một phiên giao dịch. Sau động thái này, tổng lượng vàng do quỹ nắm giữ giảm xuống còn khoảng 1.073 tấn - mức giảm mạnh nhất kể từ năm 2013.

Đây là phiên bán ròng thứ tư liên tiếp của quỹ này, với tổng khối lượng xả lên tới 28 tấn vàng.

Đây được xem là một trong những đợt rút vốn mạnh nhất của dòng tiền tổ chức khỏi thị trường vàng trong nhiều năm.

Trước đó, giá vàng thế giới từng tăng vọt lên khoảng 5.400 USD/ounce khi căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang.

Tuy nhiên sau đợt chốt lời mạnh của các quỹ đầu tư, giá vàng nhanh chóng điều chỉnh về quanh ngưỡng 5.100 USD/ounce , thấp hơn khoảng 8% so với đỉnh lịch sử cuối tháng 1.

Ở trong nước, vào phiên sáng nay (09/03) giá vàng SJC đã chứng kiến đợt sụt giảm đáng kể khi vàng miếng SJC giao dịch ở mức 179,500 - 182,500 triệu đồng/ 1 lượng (mua vào - bán ra). Sau đó, giá vàng nhanh chóng hồi lại và hiện đang giao dịch ở mức 181,100-184,100 triệu đồng/ 1 lượng mua vào, bán ra.

Vì sao “cá mập” bán vàng khi thế giới bất ổn?

Theo giới phân tích, đây là hiện tượng khá quen thuộc trên thị trường tài chính. Trong giai đoạn khủng hoảng hoặc chiến tranh thực sự, nhiều quỹ lớn thường ưu tiên tiền mặt, USD hoặc trái phiếu Mỹ, thay vì nắm giữ quá nhiều vàng.

Các quỹ lớn đang có xu hướng bán bớt vàng để cân bằng danh mục. Điều này có thể khiến giá vàng xuất hiện những nhịp điều chỉnh mạnh dù điều kiện thuận lợi cho giá vàng vẫn gia tăng.﻿

Giới chuyên gia cảnh báo giai đoạn hiện nay, thị trường vàng đang rung lắc mạnh, khi cùng lúc chịu tác động từ: chiến sự và địa chính trị; chính sách lãi suất của Fed ; sức mạnh của đồng USD và hoạt động chốt lời của các quỹ đầu tư lớn.

Bên cạnh đó, giá vàng đã tăng nóng, rủi ro cao hơn mức lợi nhuận có thể thu về. Vì vậy, nhiều chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cá nhân không nên chạy theo tâm lý FOMO khi vàng tăng nóng, đặc biệt không dùng đòn bẩy để đầu tư vàng nhằm tránh rủi ro.