Giá vàng hôm nay 4/3: Vàng miếng lao dốc không phanh rồi "quay xe"

Thị trường vàng trong nước sáng nay chứng kiến một phiên giao dịch đầy biến động.

Ngay từ đầu giờ sáng, giá vàng SJC có lúc lao dốc tới 5 triệu đồng/lượng, đẩy mức giá bán ra xuống sâu quanh ngưỡng 183 triệu đồng. Tuy nhiên, đà giảm này không kéo dài lâu khi lực mua bắt đáy xuất hiện, kết hợp với sự hồi phục nhẹ của giá vàng thế giới lên mức 5.181 USD/ounce, đã giúp giá vàng trong nước nhanh chóng "lội ngược dòng" tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán vào thời điểm gần 9 giờ sáng.

Cụ thể, các mặt hàng vàng đang được niêm yết như sau: Đối với loại vàng miếng SJC (loại 1L, 10L và 1KG), mức giá mua vào hiện đứng ở mức 181,200 triệu đồng/lượng và bán ra tại 184,200 triệu đồng/lượng.

Song song đó, loại vàng SJC 5 chỉ có giá bán ra nhỉnh hơn một chút ở mức 184,220 triệu đồng/lượng, trong khi các loại vàng SJC lẻ (0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ) đang được giao dịch quanh ngưỡng 184,230 triệu đồng/lượng.

Phân khúc vàng nhẫn cũng ghi nhận sự biến động tương tự khi vàng nhẫn SJC 99,99% (loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) được niêm yết mua vào 180,900 triệu đồng/lượng và bán ra 183,900 triệu đồng/lượng.

Riêng loại vàng nhẫn 99,99% (loại 0.5 chỉ, 0.3 chỉ) có giá bán ra đạt 184,000 triệu đồng/lượng. Các dòng vàng trang sức cũng không nằm ngoài xu hướng hồi phục, cụ thể vàng nữ trang 99,99% có giá bán ra là 182,400 triệu đồng/lượng; trong khi vàng nữ trang 99% giao dịch ở mức 180,594 triệu đồng/lượng.

Ở các phân khúc thấp hơn, vàng nữ trang 75% (18K) hiện có giá bán ra là 136,964 triệu đồng/lượng và vàng nữ trang 68% đứng tại mức 124,194 triệu đồng/lượng.﻿

Với biên độ chênh lệch mua - bán đang duy trì ở mức khoảng 3 triệu đồng/lượng, thị trường hiện tại vẫn tiềm ẩn rủi ro ngắn hạn.﻿

Đà giảm của vàng trong nước diễn ra cùng chiều với thị trường quốc tế. Giá vàng thế giới lao dốc 248,2 USD, xuống còn 5.071 USD/ounce, thậm chí có lúc xuyên thủng mốc 5.000 USD/ounce - mức giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng đến nay. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 4 tại Mỹ cũng mất 217 USD, lùi về 5.095 USD/ounce. ﻿

Giá vàng rơi thẳng đứng khi các tài sản an toàn khác chiếm ưu thế, đó là đồng USD khi cuộc xung đột gay gắt giữa Mỹ, Israel và Iran, và những lo ngại về việc đóng cửa eo biển Hormuz.

Một loạt các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ dự kiến được công bố vào cuối tuần này, bao gồm số liệu thay đổi việc làm phi nông nghiệp ADP tháng 2, dữ liệu PMI dịch vụ, sách Xám của Cục Dự trữ liên bang và số liệu thất nghiệp cũng được cho là các yếu tố ảnh hưởng nhiều đến vàng.﻿

Dự báo giá vàng﻿

Bất chấp những phiên rung lắc mạnh như sáng nay, hầu hết các "ông lớn" tài chính trên thế giới đều duy trì quan điểm cực kỳ lạc quan về triển vọng dài hạn của kim loại quý này.

JPMorgan & UBS: Đưa ra kịch bản lạc quan nhất với mục tiêu giá vàng có thể đạt mức 6.200 - 6.300 USD/ounce vào cuối năm 2026. Thậm chí, trong kịch bản biến động mạnh, UBS không loại trừ khả năng vàng chạm ngưỡng 7.200 USD/ounce. Goldman Sachs: Mặc dù thận trọng hơn, ngân hàng này cũng đã nâng dự báo lên mức 5.400 USD/ounce (tăng mạnh so với mức dự báo 4.900 USD trước đó).﻿