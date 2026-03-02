Giá vàng tăng 5,6 triệu đồng/lượng, người mua ngày Vía Thần Tài chính thức "về bờ"

Bản tin giá vàng 02/03: Vàng nhẫn và SJC bứt phá, người mua ngày Thần Tài chính thức "về bờ"

Thị trường vàng trong nước phiên tối nay ghi nhận những diễn biến đầy bất ngờ với đà tăng mạnh mẽ trên tất cả các mặt hàng. Sau chuỗi ngày biến động sát dịp Tết và vía Thần Tài, giá vàng hiện đã thiết lập những mặt bằng giá mới, mang lại niềm vui lớn cho các nhà đầu tư.

Dựa trên bảng giá mới nhất, giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải và SJC có sự đồng nhất cao ở các dòng sản phẩm chủ lực:

Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải: Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH): Niêm yết mức mua vào là 187,90 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 190,90 triệu đồng/lượng.

Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9): Giữ mức giá tương đương với vàng miếng, mua vào 187,90 triệu đồng/lượng và bán ra 190,90 triệu đồng/lượng.

Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen: Mua vào 187,90 triệu đồng/lượng và bán ra 190,90 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 999.9 BTMH: Mua vào ở mức 186,40 triệu đồng/lượng (chiều bán ra chưa cập nhật cụ thể trên hệ thống).

Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 185,90 triệu đồng/lượng và bán ra 189,90 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (99.9): Mua vào 185,80 triệu đồng/lượng và bán ra 189,80 triệu đồng/lượng.

Vàng nguyên liệu 999.9: Thu mua ở mức 177,50 triệu đồng/lượng.

Vàng nguyên liệu 99.9: Thu mua ở mức 177,00 triệu đồng/lượng.

Giá vàng Bảo Tín Mạnh Hải tăng mạnh.

Tại hệ thống SJC Hồ Chí Minh: Vàng SJC (loại 1L, 10L, 1KG): Mua vào 187,90 triệu đồng/lượng và bán ra 190,90 triệu đồng/lượng.

Vàng SJC loại 5 chỉ: Mua vào 187,90 triệu đồng/lượng và bán ra cao hơn một chút ở mức 190,92 triệu đồng/lượng. Vàng SJC loại 0.5 chỉ đến 2 chỉ: Mua vào 187,90 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 190,93 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% (loại 1-5 chỉ): Mua vào 186,40 triệu đồng/lượng và bán ra 189,40 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 99,99%: Mua vào 184,40 triệu đồng/lượng và bán ra 187,90 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 99%: Mua vào 179,54 triệu đồng/lượng và bán ra 186,04 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 75%: Mua vào 132,18 triệu đồng/lượng và bán ra 141,08 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 68%: Mua vào 119,03 triệu đồng/lượng và bán ra 127,93 triệu đồng/lượng.

Trong 2 phiên giao dịch vừa qua, giá vàng miếng SJC đã có bước nhảy vọt đầy ấn tượng khi tăng thêm khoảng 2,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng mạnh ở chiều bán ra. Vàng nhẫn cũng ghi nhận mức tăng từ 1,5 - 2 triệu đồng/lượng.

So với dữ liệu phiên giao dịch ngày vía Thần Tài (26/02), thị trường đã có bước nhảy vọt đáng kể. ﻿ Vàng miếng SJC: Tăng khoảng 5.600.000 đồng/lượng ở chiều bán ra (từ mức 185,3 triệu lên 190,9 triệu đồng/lượng).

Vàng nhẫn trơn: Mức tăng ấn tượng hơn khi tiến sát mốc 190 triệu đồng/lượng, tăng trung bình 4.500.000 - 5.000.000 đồng/lượng chỉ trong vòng 4 ngày qua. Sự bứt phá này chủ yếu do tác động từ giá vàng thế giới đang neo cao ở mức 5.392,97 USD/ounce.





Người mua vàng ngày Vía Thần Tài đã lãi chưa?

Đây là câu hỏi được quan tâm nhất lúc này. Ngày vía Thần Tài (26/02/2026), giá bán ra của vàng miếng SJC và nhẫn tròn phổ biến ở mức 184.500.000 - 185.300.000 đồng/lượng.

Hiện tại giá mua vào của các nhà vàng đã lên tới 187,9 triệu đồng.

Sau khi trừ đi khoảng chênh lệch mua - bán (spread), người mua vàng ngày Thần Tài đang có lãi khoảng 2.600.000 đồng/lượng đối với vàng miếng. Đối với vàng nhẫn, mức lãi dao động từ 1.000.000 - 1.500.000 đồng/lượng.

Đây là một hiện tượng khá hiếm gặp khi thông thường giá vàng sau ngày Thần Tài thường có xu hướng giảm nhẹ hoặc đi ngang. Năm nay, nhờ trợ lực từ thị trường quốc tế, những người "thỉnh lộc" đầu năm đã nhận được niềm vui kép.