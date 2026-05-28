Giá vàng hôm nay 28/5: SJC lao dốc nghẹt thở, quét sạch 70% thành quả suốt 3 tháng

Ghi nhận mới nhất vào phiên giao dịch sáng ngày 28/05/2026, thị trường kim loại quý trong nước chứng kiến một đợt điều chỉnh giảm cực kỳ mạnh mẽ của vàng SJC và vàng nhẫn 999.9.

Giá vàng lao dốc﻿

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng SJC (loại 1L, 10L, 1KG) niêm yết ở mức mua vào 156 triệu đồng/lượng và bán ra 159 triệu đồng/lượng. So với mức đỉnh cao neo giữ trong những ngày trước đó (thường dao động quanh ngưỡng 161 - 163 triệu đồng/lượng), giá vàng đã mất vài triệu đồng.

Mức giảm ghi nhận rõ rệt nhất qua biểu đồ lịch sử điều chỉnh giá vàng trong ngày của Tập đoàn Phú Quý. Chỉ trong vòng chưa đầy 1 tiếng đồng hồ đầu giờ sáng, giá bán ra của vàng miếng SJC và nhẫn tròn Phú Quý 999.9 liên tục bị đẩy lùi từ mức 160 triệu đồng/lượng xuống còn 159 triệu đồng/lượng (giảm ngay 1 triệu đồng/lượng chỉ sau vài phiên khớp lệnh ngắn).

Tính chung so với ngày hôm qua, giá vàng SJC đã giảm mạnh từ 2 đến 3,5 triệu đồng/lượng tùy theo hệ thống phân phối.

Giá vàng lao dốc trong phiên sáng nay 28/5.

Biến động chi tiết các sản phẩm vàng tại Phú Quý và SJC sáng nay:

Vàng miếng SJC / Nhẫn tròn Phú Quý 999.9: Mua vào 156 triệu đồng/lượng — Bán ra 159 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 999.9: Mua vào 15,4 triệu đồng/chỉ — Bán ra 15,85 triệu đồng/chỉ (tương đương 154 – 158,5 triệu đồng/lượng).

Vàng nữ trang 68%: Mua vào 98,225 triệu đồng/lượng — Bán ra 107,125 triệu đồng/lượng.

Đà giảm này đã đưa giá vàng SJC chính thức chạm mức thấp nhất trong vòng 6 đến 8 tuần qua. Chuỗi ngày tăng trưởng nóng dường như đã bị chặn đứng hoàn toàn bởi áp lực chốt lời diện rộng và đà hạ nhiệt của thị trường tài chính quốc tế.

Nhìn lại giai đoạn quý đầu năm, giá vàng từng có những bước nhảy vọt thần tốc từ vùng 145 - 150 triệu đồng/lượng lên sát mốc 163 triệu đồng/lượng nhờ dòng tiền trú ẩn an toàn. Với việc rơi thẳng đứng về sát mốc 156 triệu đồng/lượng (giá mua vào), đợt sụt giảm này đã quét sạch hơn 70% thành quả tăng giá vững chắc của 3 tháng gần nhất.

Những người mua vàng tích trữ ở vùng đỉnh trên 160 triệu đồng/lượng hiện đang đối mặt với khoản lỗ ròng lên tới 4 - 5 triệu đồng/lượng chỉ sau một thời gian ngắn nắm giữ nếu tính cả chênh lệch mua - bán.

Cập nhật giá vàng thế giới và giá bạc hôm nay 28/5

Cùng chung xu hướng ảm đạm với thị trường trong nước, giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco và hiển thị qua TradingView sáng nay neo ở mức 4.395,16 USD/ounce. Áp lực từ đồng USD mạnh lên khi tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại Việt Nam đang niêm yết ở mức rất cao (Mua vào 24.580 VND/USD — Bán ra 24.860 VND/USD) đã khiến giá vàng thế giới quy đổi bị thu hẹp đáng kể khoảng cách so với giá vàng nội địa.

Bên cạnh mặt hàng vàng, thị trường giá bạc hôm nay 28/5 tại Phú Quý cũng chứng kiến những bước điều chỉnh mạnh theo sát diễn biến kim loại quý thế giới. Lịch sử giá bạc trong ngày cho thấy xu hướng giảm dần đều:

Bạc thỏi Phú Quý 999 / Bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng): Giá mua vào ở mức 2,77 triệu đồng/lượng, giá bán ra đạt 2,856 triệu đồng/lượng (giảm nhẹ so với mức đỉnh đầu ngày là 2,868 triệu đồng/lượng).

Đồng bạc mỹ nghệ 999: Mua vào 2,77 triệu đồng/lượng — Bán ra ở mức cao hơn là 3,259 triệu đồng/lượng.

Bạc thỏi Phú Quý 999 tính theo Kilo: Mua vào 73,866 triệu đồng/kg — Bán ra 76,159 triệu đồng/kg.

Thị trường vàng bạc ngày 28/5 đang ở trạng thái diễn biến cực kỳ nhạy cảm và biên độ dao động rộng, chênh lệch mua - bán (khoảng 3 triệu đồng/lượng) với vàng miếng vẫn là rào cản lớn.

Dự báo giá vàng﻿

Thị trường vàng thế giới đang trải qua một giai đoạn chuyển giao đầy thử thách khi đà giảm sâu ở các phiên hiện tại phản ánh rõ nét áp lực chốt lời kỹ thuật và sự trỗi dậy ngắn hạn của đồng USD. Việc giá vàng thế giới lùi về vùng 4.395USD/ounce chủ yếu chịu tác động bởi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước các bước đi tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và áp lực từ lợi suất trái phiếu.

Tuy nhiên, cái nhìn cục bộ này không làm mờ đi bức tranh tổng thể mang sắc màu lạc quan của kim loại quý trong dài hạn. Ngoại trừ góc nhìn thận trọng từ Ngân hàng Thế giới (WB) về khả năng hạ nhiệt sâu, hầu hết các "ông lớn" tài chính như J.P. Morgan, Goldman Sachs hay các tổ chức phân tích kỹ thuật lớn đều đồng thuận rằng đây chỉ là giai đoạn tích lũy cần thiết. Việc UBS điều chỉnh nhẹ mục tiêu cuối năm từ 5.900 USD/ounce xuống 5.500 USD/ounce thực chất chỉ là động thái kéo dài thước đo thời gian, chứ không hề đảo chiều xu hướng.