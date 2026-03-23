Giá vàng hôm nay 23/3: Giảm "cắm đầu", vàng nhẫn thủng đáy!

Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt rơi tự do

Thị trường vàng ngày 23/3/2026 chứng kiến một phiên giao dịch đầy biến động với xu hướng giảm sâu bao trùm cả thị trường trong nước lẫn quốc tế. Áp lực bán tháo mạnh mẽ đã đẩy giá vàng miếng và vàng nhẫn xuống mức thấp kỷ lục trong nhiều tháng qua, khiến nhà đầu tư đối mặt với khoản lỗ nặng.

Theo bảng giá từ các đơn vị kinh doanh vàng lớn (SJC, Bảo Tín Mạnh Hải), giá vàng hôm nay ghi nhận mức giảm rất mạnh, trung bình từ 2.000.000 - 3.000.000 đồng/lượng so với phiên hôm qua tùy loại.

Cụ thể: Vàng SJC (loại 1L, 10L, 1KG): Mua vào 166.000.000 đồng/lượng – Bán ra 169.000.000 đồng/lượng. (Giảm 2.000.000 đồng so với hôm qua).

Vàng miếng SJC (loại nhỏ 0.5 chỉ đến 5 chỉ): Chiều bán ra dao động từ 169.020.000 đến 169.030.000 đồng/lượng. (Giảm đồng loạt 2.000.000 đồng).

Giá vàng hôm nay 23/3 giảm mạnh.

Vàng nhẫn SJC 99,99%: Mua vào 165.700.000 đồng/lượng – Bán ra 168.700.000 đồng/lượng. (Giảm khoảng 2.000.000 đồng).Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 16.460.000 đồng/chỉ – Bán ra 16.860.000 đồng/chỉ.

Vàng trang sức 99%: Mua vào 159.045.000 đồng/lượng – Bán ra 165.545.000 đồng/lượng.

Các loại vàng nữ trang hàm lượng thấp (75% - 41.7%): Cũng ghi nhận mức giảm từ 500.000 đến hơn 1.000.000 đồng/lượng so với các phiên giao dịch cuối tuần trước.

Giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, các dòng sản phẩm đều được điều chỉnh giảm giả mạnh: Nhẫn Tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K (999.9): Mua vào 16.650.000 — Bán ra 16.950.000 đồng/chỉ.

Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen: Mua vào 16.650.000 — Bán ra 16.950.000 đồng/chỉ. Vàng Tiểu Kim Cát 24K (999.9) 0,1 chỉ: Mua vào 1.665.000 — Bán ra 1.695.000 đồng/chỉ. Nhẫn tròn 999.9 BTMH: Mua vào 16.500.000 đồng/chỉ.

Như vậy, chỉ trong vòng 7 ngày, giá vàng trong nước đã có những phiên giảm sốc, khiến người mua vàng đầu tuần lỗ nặng nếu bán ra vào cuối tuần.

Đầu tuần (16/3), giá vàng SJC vẫn trụ ở mức cao (khoảng 181 - 183 triệu đồng/lượng). Đến sáng nay (23/3), giá chỉ còn quanh mức 168 - 171 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 11,6 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn trơn (9999): Giảm từ 10,5 - 11,6 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu. Các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ đều điều chỉnh giảm sâu tương ứng với đà rơi của vàng miếng

Giá vàng thế giới: Áp lực từ đồng USD



Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay (XAU/USD) hiện đang niêm yết ở mức 4.414,74 USD/ounce, ghi nhận mức giảm mạnh trong phiên.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm này là do chỉ số đồng USD (DXY) duy trì ở mức cao. Thêm vào đó, áp lực chốt lời từ các quỹ đầu tư lớn sau giai đoạn vàng lập đỉnh đã tạo ra hiệu ứng domino trên sàn TradingView.

Mặc dù có những nhịp hồi kỹ thuật ngắn hạn tại phiên châu Á sáng nay, nhưng tâm lý tiêu cực vẫn chiếm ưu thế. Quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới hiện đang thấp hơn giá vàng SJC trong nước khoảng 28 - 30 triệu đồng/lượng. Khoảng cách chênh lệch quá lớn này đang tạo ra rủi ro rất cao cho người mua vàng ở thời điểm hiện tại.

Trong bối cảnh giá vàng biến động khó lường và chênh lệch mua - bán đang được các nhà đài nới rộng để quản trị rủi ro, người dân nên thận trọng với các quyết định xuống tiền mua đuổi. Việc theo dõi sát sao các chỉ số kinh tế Mỹ công bố trong tuần này là vô cùng cần thiết để xác định xu hướng trung hạn.