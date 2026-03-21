Giá vàng hôm nay 21/3 giảm "sốc", chỉ còn 168 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng trong nước và thế giới đang trải qua những phiên giao dịch đầy biến động.

Sáng nay, ngày 21/03/2026, giá vàng đồng loạt được điều chỉnh giảm sâu, đẩy người mua vào thế "lỗ nặng" chỉ sau một đêm.

Theo cập nhật mới nhất từ bảng giá của các đơn vị lớn như SJC và Bảo Tín Mạnh Hải, giá các loại vàng hiện đang niêm yết như sau (Đơn vị: VNĐ/lượng hoặc VNĐ/chỉ):

​Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

​Vàng SJC (loại 1L, 10L, 1 kg): Mua vào 168.000.000 – Bán ra 171.000.000.

​Vàng SJC (loại 5 chỉ): Mua vào 168.000.000 – Bán ra 171.020.000.

​Vàng SJC (loại 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ): Mua vào 168.000.000 – Bán ra 171.030.000.

​Vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ): Mua vào 167.700.000 – Bán ra 170.700.000.

​Vàng nữ trang 99,99%: Mua vào 165.700.000 – Bán ra 169.200.000.

​Vàng nữ trang 75% (vàng 18K): Mua vào 118.163.000 – Bán ra 127.063.000.

Giá vàng hôm nay 21/3 giảm rất mạnh. ​​Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải:

​Nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K: Mua vào 169.100.000 – Bán ra 172.100.000.

​Vàng Tiểu Kim Cát 24K (0,1 chỉ): Mua vào 1.691.000 – Bán ra 1.721.000.

​Vàng miếng SJC (BTMC): Mua vào 168.000.000 – Bán ra 171.000.000.

​Vàng nguyên liệu 999,9: Mua vào 162.500.000.

​So với phiên giao dịch sáng ngày hôm qua (20/03), giá vàng miếng SJC đã giảm mạnh khoảng 5.100.000 đồng/lượng. Đây là mức sụt giảm rất lớn trong vòng 24 giờ, khiến chênh lệch mua - bán nới rộng.