Giá vàng hôm nay 21/3 giảm "sốc", chỉ còn 168 triệu đồng/lượng

Thị trường vàng trong nước và thế giới đang trải qua những phiên giao dịch đầy biến động.
Sáng nay, ngày 21/03/2026, giá vàng đồng loạt được điều chỉnh giảm sâu, đẩy người mua vào thế "lỗ nặng" chỉ sau một đêm.
Chi tiết giá vàng trong nước hôm nay
Theo cập nhật mới nhất từ bảng giá của các đơn vị lớn như SJC và Bảo Tín Mạnh Hải, giá các loại vàng hiện đang niêm yết như sau (Đơn vị: VNĐ/lượng hoặc VNĐ/chỉ):
Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):
Vàng SJC (loại 1L, 10L, 1 kg): Mua vào 168.000.000 – Bán ra 171.000.000.
Vàng SJC (loại 5 chỉ): Mua vào 168.000.000 – Bán ra 171.020.000.
Vàng SJC (loại 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ): Mua vào 168.000.000 – Bán ra 171.030.000.
Vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ): Mua vào 167.700.000 – Bán ra 170.700.000.
Vàng nữ trang 99,99%: Mua vào 165.700.000 – Bán ra 169.200.000.
Vàng nữ trang 75% (vàng 18K): Mua vào 118.163.000 – Bán ra 127.063.000.
Giá vàng thế giới sụp đổ
Giá vàng thế giới cũng ghi nhận một tuần giảm mạnh nhất trong nhiều năm. Hiện tại, giá vàng giao ngay niêm yết trên Kitco đang dao động quanh ngưỡng 4.490 USD/ounce, giảm hơn 150 USD so với phiên trước đó.
Nguyên nhân chính được cho là do sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD và xu hướng bán tháo chốt lời từ các quỹ đầu tư lớn. Áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao cũng khiến kim loại quý mất đi sức hấp dẫn vốn có như một tài sản trú ẩn an toàn.
Lời khuyên cho nhà đầu tư
Với đà "lao dốc" hiện tại, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên thận trọng, theo dõi sát sao các chỉ số kinh tế toàn cầu và tỷ giá USD là cực kỳ quan trọng trong thời điểm nhạy cảm này.