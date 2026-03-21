Giá vàng hôm nay 21/3 giảm "sốc", chỉ còn 168 triệu đồng/lượng

H.Linh |

Chuyện gì đã xảy ra với giá vàng?

Thị trường vàng trong nước và thế giới đang trải qua những phiên giao dịch đầy biến động.

Sáng nay, ngày 21/03/2026, giá vàng đồng loạt được điều chỉnh giảm sâu, đẩy người mua vào thế "lỗ nặng" chỉ sau một đêm.

​Chi tiết giá vàng trong nước hôm nay

Theo cập nhật mới nhất từ bảng giá của các đơn vị lớn như SJC và Bảo Tín Mạnh Hải, giá các loại vàng hiện đang niêm yết như sau (Đơn vị: VNĐ/lượng hoặc VNĐ/chỉ):

​Tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC):

​Vàng SJC (loại 1L, 10L, 1 kg): Mua vào 168.000.000 – Bán ra 171.000.000.

​Vàng SJC (loại 5 chỉ): Mua vào 168.000.000 – Bán ra 171.020.000.

​Vàng SJC (loại 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ): Mua vào 168.000.000 – Bán ra 171.030.000.

​Vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ): Mua vào 167.700.000 – Bán ra 170.700.000.

​Vàng nữ trang 99,99%: Mua vào 165.700.000 – Bán ra 169.200.000.

​Vàng nữ trang 75% (vàng 18K): Mua vào 118.163.000 – Bán ra 127.063.000.

​​Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải:
​Nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K: Mua vào 169.100.000 – Bán ra 172.100.000.
​Vàng Tiểu Kim Cát 24K (0,1 chỉ): Mua vào 1.691.000 – Bán ra 1.721.000.
​Vàng miếng SJC (BTMC): Mua vào 168.000.000 – Bán ra 171.000.000.
​Vàng nguyên liệu 999,9: Mua vào 162.500.000.
​So với phiên giao dịch sáng ngày hôm qua (20/03), giá vàng miếng SJC đã giảm mạnh khoảng 5.100.000 đồng/lượng. Đây là mức sụt giảm rất lớn trong vòng 24 giờ, khiến chênh lệch mua - bán nới rộng.
​Nếu tính từ đỉnh cao kỷ lục xác lập vào đầu tháng 3/2026 (khi vàng SJC chạm mốc 191 đồng/lượng), giá vàng hiện tại đã "bay hơi" khoảng 20 triệu đồng/lượng. Những người đu đỉnh tại thời điểm đó hiện đang đối mặt với khoản lỗ kép do giá giảm và mức chênh lệch mua - bán cao.

Giá vàng thế giới sụp đổ

Giá vàng thế giới cũng ghi nhận một tuần giảm mạnh nhất trong nhiều năm. Hiện tại, giá vàng giao ngay niêm yết trên Kitco đang dao động quanh ngưỡng 4.490 USD/ounce, giảm hơn 150 USD so với phiên trước đó.

​Nguyên nhân chính được cho là do sự phục hồi mạnh mẽ của đồng USD và xu hướng bán tháo chốt lời từ các quỹ đầu tư lớn. Áp lực từ lợi suất trái phiếu Mỹ tăng cao cũng khiến kim loại quý mất đi sức hấp dẫn vốn có như một tài sản trú ẩn an toàn.

​Lời khuyên cho nhà đầu tư

​Với đà "lao dốc" hiện tại, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên thận trọng, theo dõi sát sao các chỉ số kinh tế toàn cầu và tỷ giá USD là cực kỳ quan trọng trong thời điểm nhạy cảm này.


