Cùng cập nhật giá vàng, bạc tại các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, ngày 21/10/2026, thị trường kim loại quý trong nước ghi nhận những diễn biến tương đối trái chiều giữa các mặt hàng vàng và bạc. Giá vàng miếng SJC sau khi giảm mạnh ở phiên 20/10 thì đã có dấu hiệu phục hồi nhẹ vào sáng nay tại một số đơn vị kinh doanh. Dẫu vậy, sau 2 ngày, vàng miếng SJC đã giảm tổng cộng khoảng 1 – 1,3 triệu đồng/lượng so với đỉnh cao nhất kề trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn trơn và vàng trang sức sáng nay lại chịu áp lực điều chỉnh giảm theo xu hướng chung của thị trường thế giới.

Ngược lại, giá bạc trong nước ghi nhận sự tăng trưởng tích cực ở nhiều thương hiệu lớn.

Cập nhật giá vàng hôm nay 21/10 tại các thương hiệu lớn

Ghi nhận lúc 8h30 đến 9h20 sáng nay, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) khu vực TP.HCM được niêm yết ở mức 139,3 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Mức này hiện đã tăng nhẹ 300.000 đồng so với phiên giao dịch sáng qua.

Đối với các dòng sản phẩm vàng nhẫn SJC 99,99% (loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ), mức giá mua vào đạt 137,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở ngưỡng 140,9 triệu đồng/lượng. Vàng nữ trang 99,99% của SJC dao động quanh mức 135,4 triệu đồng/lượng mua vào và 139,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI, giá vàng miếng SJC niêm yết chiều mua vào ở mức 139,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 142,3 triệu đồng/lượng. Dòng sản phẩm nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và Kim Tự Do được thương hiệu này niêm yết mức mua vào 138,5 triệu đồng/lượng và bán ra 142,5 triệu đồng/lượng. Vàng nguyên liệu 9999 giao dịch ở mức 133,5 triệu đồng/lượng mua vào và 135,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá vàng miếng SJC ghi nhận đà tăng nhẹ so với chốt phiên hôm qua, giao dịch quanh mức 138,7 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra. Sản phẩm nhẫn tròn Phú Quý 999.9 niêm yết ở mức 138,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 141,7 triệu đồng/lượng chiều bán.

Giá vàng 21/10 đã tạm ổn định sau nhịp điều chỉnh giảm mạnh hôm 20/10.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 138,1 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra. Nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long và các quà mừng bản vị vàng 24K niêm yết giá mua vào là 138,1 triệu đồng/lượng và bán ra ở ngưỡng 142,1 triệu đồng/lượng.

Trái ngược với đà giữ giá của Phú Quý hay SJC, hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm nhẹ so với phiên trước. Cụ thể, vàng miếng SJC tại đây giảm xuống mức 139,3 triệu đồng/lượng mua vào và 142,3 triệu đồng/lượng bán ra. Các sản phẩm Kim Gia Bảo 24K giảm 0,05 triệu đồng/lượng, hiện giao dịch ở mức 138,1 triệu đồng/lượng mua vào và 142,1 triệu đồng/lượng bán ra.

Diễn biến giá vàng thế giới

Bối cảnh thị trường kim loại quý trong nước chịu tác động trực tiếp từ diễn biến giá vàng thế giới. Vào lúc 8h30 sáng nay (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao dịch trên sàn Kitco/TradingView ghi nhận ở mức 4.117,42 USD/ounce, giảm nhẹ 8,045 USD/ounce (tương đương mức giảm 0,20%) so với phiên giao dịch liền trước.

Sự sụt giảm nhẹ của giá vàng thế giới đến từ áp lực chốt lời ngắn hạn của các nhà đầu tư sau chuỗi ngày tăng nóng, cùng với sự biến động của chỉ số đồng USD và tỷ giá ngoại tệ. Tỷ giá USD/VND niêm yết sáng nay giao dịch ở mức 24,580 triệu đồng/USD mua vào và 24,860 triệu đồng/USD bán ra. Tỷ giá ổn định cùng với đà hạ nhiệt của thế giới đã kìm hãm đà tăng của giá vàng trong nước, giúp thị trường duy trì trạng thái đi ngang hoặc chỉnh nhẹ để tích lũy.

Giá bạc hôm nay 21/10 tiếp tục leo dốc ấn tượng

Khác với sự trầm lắng của thị trường vàng, giá bạc hôm nay 21/10 ghi nhận đà tăng trưởng sôi động trên toàn hệ thống phân phối.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá bạc niêm yết sắc xanh đồng loạt ở tất cả các mặt hàng. Bạc miếng Ngân Gia Bảo - Tứ Quý niêm yết ở mức 1,983 triệu đồng/lượng mua vào và 2,333 triệu đồng/lượng bán ra. Bạc thỏi loại 5 lượng và 10 lượng tăng 0,009 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 1,983 triệu đồng/lượng mua vào và 2,044 triệu đồng/lượng bán ra. Bạc thỏi 1 kg đạt mức 52,88 triệu đồng/kg mua vào và 54,507 triệu đồng/kg bán ra.

Tại Phú Quý, giá bạc miếng 999.9 (1 lượng) niêm yết mức 1,975 triệu đồng/lượng mua vào và 2,036 triệu đồng/lượng bán ra. Đối với bạc thỏi 1 kg, Phú Quý thu mua ở mức 52,666 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 54,293 triệu đồng/kg. Lịch sử giao dịch trong sáng nay cho thấy giá bạc tại Phú Quý có sự biến động linh hoạt theo sát nhịp đập thị trường quốc tế.

Tại Tập đoàn DOJI, bạc miếng DOJI 99.9 loại 1 lượng giao dịch ở mức 2,04 triệu đồng/lượng mua vào và 2,125 triệu đồng/lượng bán ra. Bạc thỏi loại 5 lượng có giá mua vào 10,2 triệu đồng và bán ra 10,625 triệu đồng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, bạc miếng Rồng Thăng Long Ag 999 loại 1 lượng được thu mua với giá 1,977 triệu đồng/lượng và bán ra 2,057 triệu đồng/lượng. Bạc thỏi Rồng Thăng Long 1 kg đạt mức 52,718 triệu đồng/kg chiều mua vào và 54,851 triệu đồng/kg chiều bán ra.







