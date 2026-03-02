Giá vàng hôm nay 2-3: Vàng bạc cùng tăng giá mạnh

Lúc 6 giờ 30 ngày 2-3, theo giờ Việt Nam, giá vàng ở thị trường châu Á mở cửa tuần giao dịch mới ở mức 5.364 USD/ounce, tăng khoảng 86 USD/ounce so với giá đóng cửa cuối tuần.

Dòng tiền chảy vào vàng giúp kim loại quý đang lên mức cao nhất trong khoảng 1 tháng qua và đang hướng tới vùng đỉnh lịch sử trên mốc 5.600 USD/ounce.

Không chỉ vàng, giá bạc giao ngay cũng nhảy vọt hơn 2% lên 96 USD/ounce, cao nhất trong nhiều ngày qua.

Theo giới phân tích, giá vàng tăng vọt trong bối cảnh xung đột ở khu vực Trung Đông leo thang. Chiến dịch tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đẩy căng thẳng lên cao, nhà đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn.

Nhiều chuyên gia dự báo, giá vàng sẽ hưởng lợi trong ngắn hạn trước những thông tin về căng thẳng địa chính trị. Giá kim loại quý sẽ biến động với biên độ lớn trong thời gian ngắn, gây rủi ro cho những nhà đầu tư "lướt sóng" ngắn hạn.

Ở thị trường trong nước, tính tới cuối ngày hôm qua 1-3, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp giao dịch ở mức 184 triệu đồng/lượng mua vào, 187 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn và vàng trang sức 99,99% được một số doanh nghiệp niêm yết lần lượt 183,8 - 186,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá vàng trong nước tăng tổng cộng khoảng 4 triệu đồng chỉ trong 1 tuần qua.

