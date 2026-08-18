Giá vàng hôm nay 18/8: Vàng SJC, vàng nhẫn tiếp tục tăng bứt phá, chênh lệch thế giới thu hẹp

Giá vàng SJC và vàng nhẫn đồng loạt tăng vào sáng nay 18/8.

Giá vàng hôm nay 18/8 ghi nhận xu hướng tăng sôi động ở cả thị trường trong nước lẫn quốc tế. Trong khi vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt vượt mốc 144 - 145 triệu đồng/lượng, thị trường bạc cũng có những diễn biến đáng chú ý.

SJC và vàng nhẫn đồng loạt "dậy sóng"

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 18/8/2026, thị trường vàng trong nước ghi nhận đà tăng mạnh mẽ trên diện rộng ở tất cả các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, Phú Quý và Bảo Tín Minh Hải.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, các sản phẩm như Kim Gia Bảo 24K, Vàng miếng SJC đều ghi nhận mức tăng đồng loạt 0,6 triệu đồng/lượng, đưa giá bán ra Kim Gia Bảo 24K lên 145,9 triệu đồng/lượng và mua vào ở mức 141,9 triệu đồng/lượng.



Tại Phú Quý, giá vàng miếng SJC và nhẫn tròn Phú Quý 999.9 giao dịch quanh mức 141,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra. So với phiên điều chỉnh đầu giờ sáng (8h27 ở mức 141,2 - 144,2 triệu đồng/lượng), giá vàng tại Phú Quý đã tăng thêm khoảng 0,6 triệu đồng/lượng chỉ sau chưa đầy một giờ giao dịch.



Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng miếng SJC niêm yết ở mức 141,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 144,8 triệu đồng/lượng (bán ra). Sản phẩm Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng và Kim TT/AVPL của DOJI được niêm yết mức mua vào 141,8 triệu đồng/lượng, nhưng chiều bán ra nhỉnh hơn ở mức 145,6 triệu đồng/lượng



Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý SJC (SJC) hiện niêm yết giá vàng miếng SJC loại 1L, 10L, 1KG được niêm yết ở mức 141,8 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 144,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Các loại vàng SJC 5 chỉ đến 0.5 chỉ cũng giữ nguyên mức mua vào 141,8 triệu đồng/lượng và bán ra từ 144,82 đến 144,83 triệu đồng/lượng. Đối với dòng vàng nhẫn SJC 99,99%, giá mua vào đạt 141,3 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 144,3 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng Bảo Tín Minh Châu (BTMC) cũng nhộn nhịp không kém khi Vàng miếng VRTL và Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu niêm yết chiều mua vào ở mức 141,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 145,7 triệu đồng/lượng.

Hiện tại, chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra của vàng miếng SJC duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, ở một số thương hiệu đối với dòng vàng nhẫn và vàng trang sức, khoảng cách này kéo rộng tới 3,8 - 3,9 triệu đồng/lượng (như tại DOJI hay Bảo Tín Minh Châu).



Giá vàng thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay (XAU/USD) cập nhật vào đầu giờ sáng nay đứng ở mức 4.404,87 USD/ounce.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank hôm nay (niêm yết ở mức mua vào 26.000 VND/USD và bán ra 26.410 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 140,2 - 140,5 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế, phí).

Như vậy, so sánh trực tiếp với thị trường trong nước, giá vàng miếng SJC hiện đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 4,3 - 4,6 triệu đồng/lượng.﻿

Việc giá vàng thế giới thiết lập và trụ vững trên vùng giá lịch sử 4.400 USD/ounce được các chuyên gia kinh tế đánh giá là kết quả của sự tổng hòa nhiều yếu tố địa chính trị và kinh tế vĩ mô toàn cầu.

Kỳ vọng về chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục là động lực chính. Các số liệu lạm phát và việc làm gần đây tại Mỹ cho thấy dấu hiệu hạ nhiệt, củng cố niềm tin của giới đầu tư về việc Fed sẽ tiếp tục lộ trình cắt giảm lãi suất. Lãi suất giảm làm suy yếu sức mạnh đồng USD và giảm chi phí cơ hội của việc nắm giữ tài sản không sinh lời như vàng.

Theo nhận định từ các tổ chức tài chính quốc tế hàng đầu, xu hướng dài hạn của vàng vẫn nằm trong kênh giá tăng. Dù trong ngắn hạn, vàng có thể xuất hiện các phiên rung lắc hoặc điều chỉnh kỹ thuật chốt lời quanh vùng 4.400 USD/ounce, song dư địa tăng giá vẫn còn rất lớn.

Các chuyên gia dự báo, nếu thành công vùng hỗ trợ 4.380 - 4.400 USD/ounce, giá vàng thế giới hoàn toàn có thể chinh phục các mốc cao mới trong nửa cuối năm.

Diễn biến thị trường Bạc hôm nay

Trái ngược với đà bứt phá của giá vàng, thị trường bạc trong nước sáng nay ghi nhận xu hướng giảm nhẹ.



Tại Tập đoàn Phú Quý, giá bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1 Kg, 10 lượng, 5 lượng) niêm yết chiều mua vào ở mức 2,308 triệu đồng/lượng (61,546 triệu đồng/kg) và bán ra ở mức 2,379 triệu đồng/lượng (63,439 triệu đồng/kg), giảm hơn 54.000 đồng/kg so với đầu phiên.



Tại DOJI, Bạc DOJI 99.9 (1 lượng) giao dịch mua vào ở mức 2,302 triệu đồng/lượng và bán ra 2,381 triệu đồng/lượng.



Tại Bảo Tín Minh Châu, Bạc thỏi Rồng Thăng Long Ag 999 (1 kg) giao dịch mua vào ở mức 58,172 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 61,451 triệu đồng/kg. Bạc miếng 1 lượng mua vào 2,182 triệu đồng/lượng, bán ra 2,305 triệu đồng/lượng.

