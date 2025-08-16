Giá vàng hôm nay 16/8: Vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm

Giá vàng suy giảm khi chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng 0,9% trong tháng 7. Người tiêu dùng kỳ vọng áp lực lạm phát ở mức ôn hòa trong năm nay đã phải đối mặt với thực tế trái ngược khi chi phí của các nhà sản xuất tăng mạnh.

Dữ liệu công bố hôm thứ Năm cho thấy, chi phí sản xuất tại Mỹ trong tháng 7 tăng với tốc độ cao nhất trong 3 năm. Các nhà đầu tư ước tính khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 9 là 89,1%, giảm so với mức khoảng 95% trước khi số liệu được công bố.

Lukman Otunuga, nhà phân tích cấp cao tại FXTM, cho biết: "Mặc dù giá vàng đã ổn định vào thứ Sáu nhưng sự biến động tiếp theo có thể xảy ra tùy thuộc vào kết quả của hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga ở Alaska".

Giá vàng trong nước hôm nay đồng loạt lao dốc. (Ảnh minh hoạ)

Tổng thống Trump tới Alaska vào thứ Sáu để tham dự hội nghị thượng đỉnh mà ông gọi là "có giá trị cao" với người đồng cấp Nga Vladimir Putin, nhằm thảo luận nhiều vấn đề quốc tế và song phương mà hai bên cùng quan tâm.

Trong khi đó, các nhà phân tích tại Ngân hàng ANZ tin rằng, rủi ro kinh tế vĩ mô và địa chính trị có thể sẽ gia tăng trong nửa cuối năm, củng cố sức hấp dẫn của vàng như một nơi trú ẩn an toàn.

ANZ nhận định: "Triển vọng tăng giá vàng vẫn còn nguyên vẹn, được hỗ trợ bởi triển vọng tăng thuế quan, nền kinh tế toàn cầu chậm lại, chính sách tiền tệ nới lỏng của Mỹ và đồng USD tiếp tục suy yếu".





Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 16/8, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên chiều mua vào và giảm 200.000 đồng/lượng chiều bán ra.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 116,5-119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 300.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào - bán ra.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.334,1 USD/ounce, giảm 0,3 USD/ounce so với 24 giờ trước. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 3.334 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Giá vàng vẫn được hỗ trợ bởi tình hình xung đột tại Ukraine tiếp tục tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt sau ngày 12/8 khi Nhà Trắng tỏ ra ít kỳ vọng về khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Putin.

Một trong những động lực chính đẩy giá vàng lên cao thời gian gần đây là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ mạnh tay cắt giảm lãi suất sau những phát biểu của ông Trump. Mặc dù chịu áp lực chốt lời trong ngắn hạn, vàng vẫn được hưởng lợi từ nhiều yếu tố bất ổn địa chính trị cùng với xu hướng đồng USD có thể giảm giá trong trung và dài hạn.

Trong báo cáo hàng tháng mới nhất, bà Ewa Manthey - chiến lược gia hàng hóa tại ING đã điều chỉnh dự báo tăng giá vàng do tín hiệu yếu đi từ thị trường lao động Mỹ cùng với áp lực lạm phát vẫn tồn tại. Bà dự kiến giá vàng trung bình quý III sẽ đạt 3.400 USD/ounce và quý IV là 3.450 USD, cao hơn đáng kể so với mức dự báo trước đó là 3.200 USD cho cả hai quý.

Bà Manthey kỳ vọng giá vàng có thể vượt ngưỡng 3.500 USD vào quý I/2026, cao hơn 9% so với ước tính trước đây. Trong năm 2026, giá trung bình dự kiến đạt 3.512 USD/ounce, tăng mạnh từ mức 3.175 USD trong dự báo cũ. Sự điều chỉnh tăng này đến từ kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất mạnh tay vào nửa cuối năm 2025.