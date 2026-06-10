Giá vàng hôm nay 10/6 rơi thẳng đứng, chênh lệch thế giới thu hẹp chưa từng thấy!

Đây được coi là đợt lao dốc mạnh mẽ nhất của vàng trong nhiều tháng qua, thổi bay mọi thành quả tăng trưởng trước đó.

Giá vàng 10/6: "Lao dốc không phanh", bốc hơi hàng triệu đồng chỉ sau một đêm!

Thị trường kim loại quý trong nước và quốc tế vừa trải qua một phiên giao dịch đầy biến động. Giá vàng hôm nay ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng trên tất cả các thương hiệu lớn như SJC, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý.

Tại thương hiệu Bảo Tín Mạnh Hải, nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K tại đây đã giảm mạnh tới 0,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện chỉ còn mua vào ở mức 133,38 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 138,8 triệu đồng/lượng. Vàng miếng SJC phân phối bởi Bảo Tín Mạnh Hải cũng có mức giá tương tự khi bán ra chạm mốc 138,8 triệu đồng/lượng.



Giá vàng hôm nay 10/6 giảm mạnh.

Ghi nhận vào thời điểm cuối buổi sáng nay, giá vàng miếng SJC tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) đang niêm yết ở mức rất thấp. Cụ thể, giá mua vào chỉ còn 133,8 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 138,8 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm ngày hôm qua, mỗi lượng vàng miếng SJC đã "bốc hơi" từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, không khí giao dịch cũng ảm đạm không kém khi doanh nghiệp này điều chỉnh giá vàng SJC liên tục theo xu hướng giảm mạnh của thế giới. Hiện tại, Phú Quý đang giao dịch vàng miếng SJC ở mức mua vào 134,4 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 139,4 triệu đồng/lượng. Bên cạnh đó, sản phẩm Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 cũng lùi sâu về mức 134,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 139,4 triệu đồng/lượng (bán ra).

Nhìn vào lịch sử biến động trong ngày của Phú Quý, có thể thấy rõ xu hướng lao dốc khi chỉ mới đầu giờ sáng, giá bán ra vẫn còn neo ở mức trên 141 triệu đồng/lượng, nhưng chỉ vài tiếng sau đã đổ đèo mất gần 2 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

Trên sàn giao dịch Kitco và biểu đồ TradingView, giá vàng thế giới (XAU/USD) đã chính thức thủng các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, lao dốc giảm tới 1,72%, hiện đang giao dịch quanh mức siêu thấp là 4.186,20 USD/ounce.

Lý giải cho đợt bán tháo tháo chạy này, các chuyên gia kinh tế quốc tế chỉ ra rằng đồng USD tăng giá mạnh trở lại cùng với những tín hiệu cứng rắn từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về việc duy trì lãi suất ở mức cao đã giáng một đòn chí mạng vào tâm lý của phe mua. Khi chi phí cơ hội để nắm giữ vàng - một tài sản không sinh lời - trở nên quá đắt đỏ, các quỹ đầu tư lớn đã đồng loạt thanh lý trạng thái, đẩy giá vàng thế giới vào thế "rơi tự do".

Quy đổi theo tỷ giá ngoại tệ USD tại ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay (với giá bán ra khoảng 24.860 VND/USD), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 125,47 triệu đồng/lượng (đã bao gồm các chi phí liên quan). Như vậy, nếu so sánh mức giá 138,8 triệu đồng/lượng của SJC trong nước với mức 125,47 triệu đồng/lượng của thế giới, mức chênh lệch giữa hai thị trường hiện nay chỉ còn khoảng 13,33 triệu đồng/lượng.

Nếu nhìn lại lịch sử đỉnh điểm khi khoảng cách chênh lệch giữa vàng SJC và vàng thế giới có lúc bị đẩy lên tới 18 - 20 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch hiện tại đã thu hẹp một cách ngoạn mục, giảm khoảng 5 đến 7 triệu đồng/lượng so với các giai đoạn sốt giá trước đây.

Giá bạc hôm nay biến động ra sao?

Thị trường bạc hôm nay cũng chứng kiến những nhịp điều chỉnh đáng chú ý.

Tại Phú Quý, giá bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1 lượng, 5 lượng, 10 lượng) đang giữ mức mua vào là 2,433 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2,508 triệu đồng/lượng. Đối với bạc thỏi loại lớn 1kg, giá mua vào là 64,879 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 66,879 triệu đồng/kg. Lịch sử giao dịch trong ngày cho thấy giá bạc liên tục trồi sụt quanh mốc 66,8 triệu đồng/kg từ sáng đến trưa.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá bạc Tứ Quý và bạc thỏi 1 lượng đang có mức mua vào là 2,422 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 2,497 triệu đồng/lượng, giảm khoảng 0,175 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Bạc thỏi loại 1kg tại Bảo Tín Mạnh Hải hiện có giá bán ra là 66,586 triệu đồng/kg, giảm tới 4,666 triệu đồng/kg. Bạc nguyên liệu 999 đang được thu mua ở mức rất thấp là 2,035 triệu đồng/chỉ.