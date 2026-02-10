Giá vàng hôm nay 10/2 tăng rất mạnh, ai sẽ giàu lên và ai vẫn lênh đênh chưa "về bờ"?

Giá vàng SJC tăng mạnh

Sáng nay, ngày 10/02/2026, thị trường vàng trong nước tiếp tục chứng kiến những nhịp rung lắc mạnh khi biểu giá tại các hệ thống kinh doanh lớn đồng loạt được điều chỉnh theo đà biến động của kinh tế toàn cầu. Theo ghi nhận mới nhất tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải vào lúc 09:02, giá vàng đã xác lập những mặt bằng giá mới, đẩy sức nóng của loại tài sản an toàn này lên mức cao nhất trong nhiều tháng qua.

Cụ thể, đối với dòng sản phẩm vàng miếng SJC, Bảo Tín Mạnh Hải hiện niêm yết mức giá mua vào đạt 178 triệu đồng/lượng và bán ra ở ngưỡng 181 triệu đồng/lượng. Đây là một con số kỷ lục đối với mặt hàng vàng miếng, cho thấy sức mua và kỳ vọng của thị trường vẫn đang rất lớn. Cùng chung xu hướng đi lên, các dòng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K và đồng vàng hoa sen cũng đã vượt ngưỡng tâm lý quan trọng, hiện giao dịch quanh mức 177,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 180,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Ngay cả những sản phẩm nhỏ lẻ như vàng Tiểu Kim Cát 0,1 chỉ cũng ghi nhận giá bán lẻ quy đổi tương đương mức 180,5 triệu đồng/lượng, phản ánh sự đồng thuận tăng giá ở mọi phân khúc.

Giá vàng hôm nay 10/2 tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Sự leo thang phi mã của giá vàng nội địa bắt nguồn từ những chuyển động đầy kịch tính trên sàn giao dịch thế giới. Hiện nay, giá vàng giao ngay toàn cầu đã chính thức đứng vững trên mốc 5.035 USD/ounce. Khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá vàng thế giới tương đương khoảng 160 triệu đồng/lượng.

Ai đã "về bờ" với vàng?

Như vậy, dù giá trong nước đang ở mức cao ngất ngưởng, khoảng cách chênh lệch giữa thị trường nội địa và quốc tế vẫn duy trì ở biên độ rộng, dao động từ 21 đến 23 triệu đồng mỗi lượng.

Giới phân tích cho rằng, áp lực lạm phát kéo dài tại các nền kinh tế lớn và xu hướng phi đô-la hóa của các ngân hàng trung ương đang là "vận hành" chính đẩy kim loại quý này trở thành tâm điểm của dòng tiền đầu tư trong năm 2026.

Tuy nhiên, trong bối cảnh giá vàng liên tục lập đỉnh, bài toán "về bờ" đối với những nhà đầu tư cá nhân trở nên hóc búa hơn bao giờ hết. Với biên độ chênh lệch giữa giá mua và giá bán hiện được các nhà đài duy trì ở mức khoảng 3 triệu đồng/lượng, người mua vàng ngay lập tức phải chịu một khoản lỗ kỹ thuật tương đương khi vừa thực hiện giao dịch.

Người mua ở vùng giá dưới 177 triệu đồng/lượng: Đây là nhóm đã chính thức "cập bến" an toàn. Với giá mua vào của Bảo Tín Mạnh Hải hiện nay cho vàng miếng SJC là 178 triệu đồng/lượng, những ai mua ở mức giá 177 triệu trở xuống đã bắt đầu có lãi từ 1 triệu đồng mỗi lượng trở lên.

Người giữ vàng từ năm 2025 ở giai đoạn cuối năm ngoái (thời điểm giá thường dao động quanh ngưỡng 100-120 triệu đồng/lượng), mức lợi nhuận hiện tại đã lên tới 50% - 70% giá trị tài sản.

Trong khi đó, nNhóm nhà đầu tư đang ở trạng thái "hòa vốn" hoặc "chờ về bờ"chủ yếu là những người vừa giao dịch trong khoảng 1-2 tuần gần đây khi thị trường biến động mạnh. Trong đó, người mua ở vùng giá 178 - 180 triệu đồng/lượng vẫn cần giá vàng thị trường tăng thêm ít nhất 2% nữa mới có thể hòa vốn.

Riêng những nhà đầu tư đã mua vàng miếng SJC ở mức giá đỉnh điểm khoảng 190 triệu đồng/lượng, thì hiện tại vẫn đang cách "bờ" khoảng 12 triệu đồng/lượng.

Trước những diễn biến phức tạp của "cơn lốc" vàng hiện nay, các chuyên gia khuyến cáo nhà đầu tư nên giữ tâm thế thận trọng, tránh tâm lý đám đông khi giá đã ở vùng quá mua. Việc theo dõi sát sao bảng giá và lựa chọn các thương hiệu uy tín như Bảo Tín Mạnh Hải sẽ giúp đảm bảo tính thanh khoản cho tài sản trong trường hợp thị trường đảo chiều đột ngột.