Giá vàng hôm nay 9/2: Tăng rất mạnh

Giá vàng hôm nay 9/2: Tăng mạnh, áp sát mốc 182 triệu đồng/lượng

Bản tin tài chính sáng nay ghi nhận sự bùng nổ của thị trường kim loại quý trong nước. Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng đồng loạt điều chỉnh tăng mạnh theo đà hồi phục của thế giới, đẩy mức bán ra của nhiều mặt hàng chạm ngưỡng 181,20 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận lúc 9:02 sáng ngày 09/02/2026, giá vàng tại các cửa hàng thuộc hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải được niêm yết cụ thể như sau (đơn vị:):

Vàng miếng SJC: Mua vào 178,20 – Bán ra 181,20 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn ép vỉ (Kim Gia Bảo) 24K: Mua vào 178,20 – Bán ra 181,20 triệu đồng/lượng.

Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen: Mua vào 178,20 – Bán ra 181,20 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 176,20 – Bán ra 179,70 triệu đồng/lượng.

Vàng trang sức 24K (99.9): Mua vào 176,10 – Bán ra 179,60 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn 999.9 BTMH: Mua vào 176,70 triệu đồng/lượng.

Vàng nguyên liệu 999.9: Mua vào 167,00 triệu đồng/lượng.

Vàng nguyên liệu 99.9: Mua vào 166,50 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 9/2 tại Bảo Tín Mạnh Hải.

So với phiên giao dịch sáng qua, giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải đã tăng thêm 1,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều. Đà tăng này diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới vừa vượt ngưỡng tâm lý quan trọng 5.000 USD/ounce, kích thích tâm lý gom hàng của các nhà đầu tư trong nước.

Sự cộng hưởng từ đà tăng kỷ lục của giá vàng thế giới đã đẩy các thương hiệu lớn như SJC, DOJI đồng loạt điều chỉnh tăng từ 1,9 - 2,0 triệu đồng/lượng, xác lập mặt bằng giá mới trên ngưỡng 181 triệu đồng.﻿

Tuy nhiên, dù đang ở mức rất cao, giá vàng hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh lịch sử thiết lập hồi cuối tháng 1/2026 (khoảng 191,3 triệu đồng/lượng ). Như vậy, mức giá hôm nay vẫn còn cách đỉnh cũ khoảng 10,1 triệu đồng/lượng.

Các chuyên gia nhận định, chênh lệch giữa chiều mua và bán hiện đang được duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng . Đây là khoảng cách khá lớn, cho thấy rủi ro đối với người mua lướt sóng vẫn còn hiện hữu. Người dân và nhà đầu tư cần theo dõi sát các nhịp điều chỉnh của thị trường thế giới trước khi quyết định xuống tiền.

Liên quan đến quản lý thị trường vàng, tại Công điện số 12/CĐ-TTg ngày 8/2 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm điều hành chính sách tiền tệ, chính sách tài khóa năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương hoàn thiện báo cáo về việc nghiên cứu các giải pháp huy động ngoại tệ và vàng miếng để thu hút nguồn ngoại tệ và vàng miếng trong dân.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ báo cáo Thường trực Chính phủ về việc nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.﻿

Giá vàng thế giới phục hồi﻿

Mở cửa phiên giao dịch sáng 9/2, giá vàng thế giới tiếp tục tăng, hiện lên 5.014 USD một ounce. Sau hơn một tuần kể từ khi bắt đầu lao dốc, kim loại quý này mới lấy lại mốc 5.000 USD.﻿

Trong khảo sát tuần trước của Kitco với các nhà phân tích, lãnh đạo ngân hàng và chuyên gia đầu tư, 67% tin rằng giá tuần này sẽ tăng, lấy lại mốc 5.000 USD.﻿

Mặc dù thị trường vẫn đang rất lạc quan, các nhà phân tích cho rằng nhà đầu tư nên chuẩn bị tinh thần cho sự biến động mạnh trong tuần khi thị trường phải đối mặt với dữ liệu việc làm và số liệu lạm phát bị trì hoãn. ﻿