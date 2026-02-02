Giá vàng giảm mạnh chỉ còn hơn 160 triệu/cây: Người xếp hàng mua phải biết điều này để không mất công

Sau giai đoạn tăng nóng và lập đỉnh lịch sử, thị trường kim loại quý trong nước bất ngờ hạ nhiệt mạnh. Giá vàng lẫn giá bạc đồng loạt giảm sâu, kéo theo làn sóng người dân tranh thủ đi mua. Tuy nhiên, trong bối cảnh quy định giao dịch đã có thay đổi, không ít người dù xếp hàng từ sớm vẫn phải ra về với số lượng mua rất hạn chế.

Giá vàng trong nước giảm mạnh sau khi lập đỉnh lịch sử

Sáng 2/2/2026, giá vàng trong nước tiếp tục duy trì xu hướng giảm mạnh so với thời điểm cao nhất cuối tháng 1. Theo cập nhật từ Vietnamnet, giá vàng miếng SJC tại nhiều doanh nghiệp lớn được niêm yết quanh ngưỡng 165–168 triệu đồng/lượng, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh trên 190 triệu đồng/lượng ghi nhận vào ngày 29/1.

Như vậy, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, giá vàng trong nước đã “bốc hơi” hơn 20 triệu đồng mỗi lượng – mức điều chỉnh được giới quan sát đánh giá là hiếm thấy trong thời gian ngắn. Vàng nhẫn trơn của các thương hiệu lớn cũng giảm tương ứng, phổ biến quanh vùng hơn 160 triệu đồng/lượng, theo thông tin từ Báo Công Luận.

Diễn biến này khiến không ít người cho rằng giá vàng đã “hạ nhiệt” sau giai đoạn tăng quá nóng, tạo tâm lý tranh thủ mua vào với kỳ vọng tích trữ hoặc chờ sóng hồi phục trong thời gian tới.

Giá bạc cũng leo dốc

Không chỉ vàng, thị trường bạc trong nước cũng chứng kiến đợt điều chỉnh mạnh. Theo Vietnamnet, giá bạc miếng 999 tại một số thương hiệu lớn trong nước sáng 2/2/2026 được niêm yết khoảng 3,1–3,3 triệu đồng/lượng, trong khi bạc thỏi loại 1kg giảm về vùng 83–87 triệu đồng/kg, tùy doanh nghiệp.

So với giai đoạn cuối tháng 1, khi giá bạc từng vọt lên trên 120 triệu đồng/kg, mức giá hiện tại đã giảm hàng chục triệu đồng mỗi kg. Theo nhận định của Doanh nghiệp & Hội nhập, đà giảm của bạc trong nước phản ánh sát xu hướng thị trường thế giới, khi giá bạc quốc tế cũng liên tục điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng.

Không nắm rõ quy định, người mua ra về mà không mua được vàng như ý

Ghi nhận thực tế tại Hà Nội và một số địa phương cho thấy, ngay từ sáng sớm, nhiều cửa hàng vàng đã xuất hiện cảnh người dân xếp hàng dài để mua vào khi giá giảm. Tuy nhiên, không ít người rơi vào tình cảnh xếp hàng nhiều nơi nhưng chỉ mua được rất ít, thậm chí phải quay về tay không.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc chưa nắm rõ quy định giao dịch mới. Một trường hợp ví dụ là bà T, trú tại Hà Đông cũ, Hà Nội được bài viết trên Vietnamnet dẫn lại. Cụ thể, bà đi mua vàng khi giá giảm mạnh nhưng do không nắm rõ quy định mới yêu cầu các giao dịch từ 20 triệu đồng trở lên phải chuyển khoản. Nên dù mang theo tiền mặt, bà chỉ mua được 1 chỉ vàng và đành chấp nhận mua tạm.

Theo các quy định giao dịch hiện hành, những khoản mua vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên bắt buộc phải thanh toán bằng hình thức chuyển khoản, không áp dụng thanh toán hoàn toàn bằng tiền mặt như thói quen lâu nay của nhiều người. Vì vậy, trước khi đi mua vàng hay bạc trong những ngày giá “hạ nhiệt”, người dân nên chủ động tìm hiểu kỹ quy định, chuẩn bị sẵn phương thức thanh toán phù hợp và xác định rõ nhu cầu mua sắm của mình.

Một chút chuẩn bị trước sẽ giúp tránh cảnh xếp hàng mất công, đồng thời giảm bớt tâm lý sốt ruột, hoang mang giữa lúc thị trường biến động.

Ngoài ra, dưới góc nhìn đời sống, khi giá vàng bất ngờ giảm mạnh, điều quan trọng nhất với người mua – bán không nằm ở việc “bắt đúng đáy”, mà là giữ được sự tỉnh táo và chủ động. Với những người có ý định mua vào, nên xác định rõ mục đích là tích trữ lâu dài hay chỉ mua nhỏ lẻ để phòng thân.

Nếu mua để cất giữ, không nhất thiết phải dồn tiền mua một lúc, mà có thể chia nhỏ nhiều lần để giảm áp lực tâm lý khi giá còn biến động. Ngược lại, nếu chỉ vì thấy giá giảm sâu mà vội vàng mua theo đám đông, rất dễ rơi vào cảnh sốt ruột, lo lắng khi giá chưa kịp phục hồi.

Với người đang cân nhắc bán vàng, cũng không nên vì thấy giá “tụt nhanh” mà bán tháo trong tâm thế hoang mang. Thực tế, vàng vẫn là tài sản mang tính dài hạn, nên việc bán ra cần gắn với nhu cầu thực tế như chi tiêu, đầu tư việc khác hoặc giải quyết tài chính gia đình, thay vì chạy theo biến động ngắn ngày.