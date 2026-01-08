Giá vàng đột ngột lao dốc

Thị trường vàng trong nước ghi nhận một phiên biến động sau khi đạt đỉnh vào buổi sáng, đến tối nay (08/01), giá vàng tại nhiều thương hiệu lớn như SJC, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji... đồng loạt đảo chiều, giảm sâu từ 1 đến gần 2 triệu đồng mỗi lượng tùy loại.

Ghi nhận vào lúc 20:01, giá vàng tại SJC TP.HCM đã hạ nhiệt đáng kể so với mức đỉnh đầu ngày. Cụ thể: Vàng miếng SJC (loại 1L, 10L, 1KG): Giá mua vào ở mức 155,20 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 157,20 triệu đồng/lượng. So với mức giá cao nhất trong ngày, loại vàng này đã giảm khoảng 1,5 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn SJC 99,99% (loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ): Niêm yết mua vào 151,90 triệu đồng/lượng và bán ra 154,40 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 99,99%: Mua vào 150,40 triệu đồng/lượng và bán ra 153,40 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 75% (18K): Mua vào 106,71 triệu đồng/lượng và bán ra 115,21 triệu đồng/lượng.

Vàng nữ trang 41,7% (10K): Mua vào ở mức thấp 55,62 triệu đồng/lượng và bán ra 64,12 triệu đồng/lượng.

Giá vàng tại SJC tối 8/1.

Giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải

Tại hệ thống Bảo Tín Mạnh Hải, bảng giá cũng ghi nhận những mũi tên đỏ đi xuống ở tất cả các danh mục sản phẩm, phản ánh xu hướng bán tháo chốt lời của thị trường:

Vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9): Mua vào ở mức 154,80 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 157,80 triệu đồng/lượng.

Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen: Tương tự niêm yết mua vào 154,80 triệu đồng/lượng và bán ra 157,80 triệu đồng/lượng.

Vàng miếng SJC (tại BTMH): Mua vào 155,30 triệu đồng/lượng và bán ra 157,20 triệu đồng/lượng. Đây là loại có mức biến động sát với thị trường thế giới nhất.

Vàng nhẫn tròn 999.9 BTMH: Mua vào ở mức 151,80 triệu đồng/lượng. (Lưu ý: Giá bán ra hiện đang có sự điều chỉnh linh hoạt theo cung cầu thực tế).

Vàng trang sức 24K (999.9): Mua vào 151,80 triệu đồng/lượng và bán ra 155,30 triệu đồng/lượng.

Tham khảo giá vàng tối 8/1.



Với mức giảm mạnh của vàng miếng SJC, khoảng cách mua - bán đang bị đẩy rộng ra (khoảng 2 triệu đồng). Trước đó, giá mặt hàng này đã bật tăng mạnh mẽ tới 6 triệu đồng/lượng sau đợt nghỉ Tết dài ngày, đưa giá bán mặt hàng này leo thẳng lên mốc 158,6 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn ép vỉ ghi nhận mức giảm khoảng 500.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua, ít hơn so với đà rơi của vàng miếng.

Biến động giảm của giá vàng trong nước chiều nay có tác động từ giá vàng thế giới. Cụ thể, trên thị trường quốc tế, giá kim loại quý giao ngay giảm mạnh gần 40 USD (-0,8%) xuống còn 4.420 USD/ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí), giá vàng thế giới vào khoảng 141 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.

Giá vàng đang chịu áp lực giảm trong ngắn hạn sau khi tăng liên tục từ đầu năm 2026 tới nay. Áp lực chốt lời và việc đồng USD đi lên mạnh mẽ, đang ở mức cao nhất trong khoảng 1 tháng qua, đã cũng tạo sức ép khiến giá vàng thế giới đi xuống.







