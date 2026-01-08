Giá vàng bất ngờ "quay xe" chấm dứt chuỗi ngày tăng nóng: Cập nhật mới nhất từ SJC, Bảo Tín Mạnh Hải

Thị trường vàng trong nước phiên sáng nay, ngày 08/01/2026, ghi nhận những diễn biến trái chiều đầy bất ngờ. Sau chuỗi ngày tăng nóng liên tiếp, giá vàng hôm nay bắt đầu có dấu hiệu chững lại và điều chỉnh nhẹ tại một số thương hiệu lớn. Biến động này diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới giảm nhẹ 0,33%, hiện đang giao dịch quanh mức 4.441 USD/ounce do áp lực chốt lời của các nhà đầu tư quốc tế.

Giá vàng SJC đồng loạt đi ngang ở mức cao

Theo cập nhật mới nhất, giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh lớn hầu như không có nhiều thay đổi so với chốt phiên ngày hôm qua. Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng niêm yết cho loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg ở mức 156,1 triệu đồng/lượng (mua vào) và 158,1 triệu đồng/lượng (bán ra). Các loại vàng SJC lẻ (0,5 chỉ đến 5 chỉ) có giá bán ra nhỉnh hơn một chút, dao động từ 158,12 đến 158,13 triệu đồng/lượng.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, vàng miếng SJC tăng nhẹ khoảng 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Tuy nhiên, mức chênh lệch mua - bán vẫn duy trì ở ngưỡng 2 triệu đồng/lượng, cho thấy thị trường vẫn đang trong trạng thái thận trọng trước các biến động kinh tế toàn cầu.

Bảo Tín Minh Châu: Vàng Rồng Thăng Long ổn định

Tại thương hiệu Bảo Tín Minh Châu , giá vàng hôm nay cũng ghi nhận sự ổn định đáng kể. Cụ thể, sản phẩm chủ lực là vàng miếng VRTL và nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu (độ tinh khiết 999.9) đang được niêm yết ở mức 155,3 triệu đồng/lượng mua vào và 158,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Riêng đối với mặt hàng vàng miếng SJC do đơn vị này phân phối, mức giá mua vào đạt 156,1 triệu đồng/lượng và bán ra tại 158,1 triệu đồng/lượng, bám sát theo giá niêm yết chung của thị trường. Các sản phẩm quà mừng bản vị vàng của thương hiệu này cũng duy trì mức giá tương đương với vàng nhẫn tròn trơn, đáp ứng nhu cầu tích trữ và biếu tặng của người dân trong dịp đầu năm.

Bảo Tín Mạnh Hải: Nhiều lựa chọn vàng trang sức 24K

Ghi nhận tại Bảo Tín Mạnh Hải , giá các loại vàng có sự phân hóa rõ rệt theo loại sản phẩm. Dòng vàng Kim Gia Bảo 24K (999.9) và Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen đang được giao dịch tại mức 155,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 158,3 triệu đồng/lượng (bán ra). Đặc biệt, sản phẩm vàng Tiểu Kim Cát 24K (loại 0,1 chỉ) có giá quy đổi tương đương là 15,53 triệu đồng/lượng mua vào và 15,83 triệu đồng/lượng bán ra.

Đối với dòng vàng trang sức 24K , giá có phần thấp hơn so với vàng miếng và vàng nhẫn. Cụ thể, vàng trang sức 24K (999.9) có giá mua vào 152,3 triệu đồng/lượng và bán ra 155,8 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, loại vàng trang sức 24K (99.9) thấp hơn một chút với mức mua vào 152,2 triệu đồng/lượng và bán ra 155,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Nhìn chung, giá vàng trong nước hôm nay vẫn đang đứng ở ngưỡng rất cao so với cùng kỳ các năm trước. Dù giá vàng thế giới có xu hướng "hạ nhiệt" nhẹ, nhưng khoảng cách giữa giá vàng Việt Nam và thế giới vẫn duy trì ở mức khoảng 15 triệu đồng/lượng. Các chuyên gia dự báo, xu hướng của kim loại quý trong năm 2026 vẫn là tăng trưởng trong dài hạn do các bất ổn địa chính trị, tuy nhiên trong ngắn hạn, người mua cần cẩn trọng với các nhịp điều chỉnh chốt lời.