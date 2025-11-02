Giá vàng diễn biến lạ

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC 146,4 - 148,4 triệu đồng/lượng, đứng im so với hôm qua.

Giá vàng nhẫn cũng được các doanh nghiệp giữ nguyên. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý, Mi Hồng niêm yết bằng vàng miếng ở mức 148,4 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI, PNJ niêm yết ở mức 145,3 - 148,3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới cũng đứng im ở mức 4.003 USD/ounce (tương đương hơn 127 triệu đồng/lượng).

Giá vàng trong nước đồng loạt đứng im.

Hiện giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng hơn 20 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới và trong nước liên tục tăng mạnh từ đầu tháng 10 và những ngày cuối tháng 10 có xu hướng giảm dần. Nhiều ý kiến cho rằng, giá vàng tăng quá cao trong thời gian qua nên nhiều nhà đầu tư "chốt lời". Theo đó, tháng 11 giá vàng vẫn có xu hướng giảm.

Về lâu dài, giá vàng được dự báo vẫn tăng mạnh. Nhiều dự đoán, giá vàng thế giới có khả năng lên mốc 5.000 USD/ounce trong năm nay.

Giá vàng trong nước bám sát theo giá vàng thế giới, thậm chí có thời điểm tăng mạnh hơn. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng, giá vàng có thể lên mốc 200 triệu đồng/lượng vào cuối năm nay.

Trên thị trường tiền tệ, sáng nay, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước được công bố ở mức 25.093 đồng/USD.

Tại các ngân hàng thương mại lớn, giá USD quanh mức 26.075 - 26.347 đồng/USD mua - bán.

Trên thị trường "chợ đen", giá USD ghi nhận quanh mức 27.541 - 27.661 đồng/USD, mức cao hơn nhiều so với tỷ giá niêm yết trong hệ thống ngân hàng.