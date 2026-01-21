Giá vàng chiều nay tăng cực mạnh, xác lập đỉnh cao nhất lịch sử tại Việt Nam

Thị trường vàng trong nước và thế giới đang trải qua những ngày biến động dữ dội nhất từ đầu năm 2026. Trong phiên giao dịch ngày chiều nay (21/1), giá vàng tiếp tục đà tăng "phi mã", chính thức xô đổ mọi kỷ lục trước đó.

Giá vàng tăng mạnh chiều nay.

Giá vàng tại Bảo Tín Minh Châu ghi nhận mức tăng mạnh, đặc biệt là dòng vàng miếng độc quyền:﻿ Vàng miếng VRTL (Rồng Thăng Long): 167,00 triệu đồng/lượng (Mua vào) – 170,00 triệu đồng/lượng (Bán ra).

Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu: 166,20 triệu đồng/lượng (Mua vào) – 169,20 triệu đồng/lượng (Bán ra).

Vàng miếng SJC: 168,00 triệu đồng/lượng (Mua vào) – 170,00 triệu đồng/lượng (Bán ra).

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, các loại vàng ép vỉ cũng ghi nhận mức tăng tương đương: Vàng miếng VRTL (Rồng Thăng Long): 167,00 triệu đồng/lượng (Mua vào) – 170,00 triệu đồng/lượng (Bán ra).

Vàng miếng SJC: 168,00 triệu đồng/lượng (Mua vào) – 170,00 triệu đồng/lượng (Bán ra).

Vàng trang sức 24K (999.9): 164,20 triệu đồng/lượng (Mua vào) – 165,70 triệu đồng/lượng (Bán ra).

Vàng nguyên liệu 999.9: 157,50 triệu đồng/lượng (Mua vào).﻿

Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) chiều nay tăng thêm 1,5 triệu đồng/lượng đối với giá vàng miếng, nâng tổng mức tăng trong ngày lên tới 4,6 triệu đồng. Giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 168,7 - 170,7 triệu/lượng (mua - bán).﻿

Cùng thời điểm, hàng loạt doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Mi Hồng… điều chỉnh giá bán SJC phổ biến ở mức 170,7 triệu đồng/lượng.﻿

Đây chính thức là ĐỈNH CAO NHẤT LỊCH SỬ của giá vàng tại Việt Nam tính đến thời điểm này. Mốc 170 triệu đồng/lượng là con số chưa từng có tiền lệ, vượt xa các đỉnh cũ của năm 2024 và 2025. Vàng miếng SJC đã tăng khoảng 17,2 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 3 tuần. Bất chấp chênh lệch mua - bán ở mức 2 triệu đồng, người mua vàng miếng hồi đầu năm tới nay đã lãi đậm khoảng 14- 15 triệu đồng trên mỗi lượng.﻿

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng duy trì đà tăng mạnh trong phiên chiều. Tại DOJI, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng cũng tăng tới 4,5 triệu đồng/lượng, leo thẳng lên mức 165,5 - 168,5 triệu/lượng.

Giá vàng trong nước tăng đột biến chủ yếu do sự cộng hưởng từ thị trường quốc tế hiện đang giao dịch quanh mức 4.821 USD/ounce. Căng thẳng địa chính trị leo thang tại khu vực Bắc Âu và sự suy yếu của đồng USD khiến nhà đầu tư toàn cầu đổ xô vào vàng như một "vịnh tránh bão" an toàn. Nhiều chuyên gia dự báo vàng thế giới có thể sớm chinh phục mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026.

Do giá vàng đang ở đỉnh cao lịch sử và biên độ chênh lệch mua - bán đang bị đẩy lên rất rộng (khoảng 2-3 triệu đồng/lượng), nhà đầu tư nên thận trọng và theo dõi sát các diễn biến.﻿