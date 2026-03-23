Giá vàng chiều 23/3: Thoát "đáy" kịch tính, đà giảm đã dừng hay chỉ là "khoảng lặng" trước cơn bão?

Giá vàng giảm sốc rồi đảo chiều tăng trở lại

Thị trường vàng trong nước phiên đầu tuần ngày 23/03/2026 đã trải qua một ngày giao dịch đầy biến động với biên độ điều chỉnh cực lớn. Sau khi "lao dốc không phanh" vào buổi sáng và đầu giờ chiều theo đà giảm của thế giới, giá vàng tại các đơn vị lớn như SJC và Phú Quý đã bắt đầu ghi nhận những tín hiệu phục hồi nhẹ vào cuối ngày.

Mở cửa phiên sáng, giá vàng miếng SJC vẫn trụ quanh mốc 169 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, áp lực bán tháo từ thị trường thế giới (giảm gần 300 USD) đã khiến giá vàng trong nước "thủng đáy" vào lúc 14h11, lùi sát về vùng 162 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý, từ sau 15h00 đến cuối chiều, biểu đồ giá bắt đầu đảo chiều đi lên. Dù nhịp hồi chưa thể bù đắp hoàn toàn đà giảm buổi sáng, nhưng đây là tín hiệu tích cực cho các nhà đầu tư đang nắm giữ kim loại quý này.

Cập nhật lúc 16h32 chiều, tại SJC TP.HCM, giá vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng được niêm yết ở mức: Mua vào 163 triệu đồng/lượng — Bán ra 166 triệu đồng/lượng. So với mức đáy 162 triệu đồng/lượng lúc đầu giờ chiều, giá đã hồi phục thêm 4 triệu đồng ở chiều bán ra.

Tương tự tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC và nhẫn tròn trơn ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng.

Nguyên nhân của đợt phục hồi nhẹ này được cho là do lực cầu bắt đáy tăng mạnh khi giá vàng chạm ngưỡng hỗ trợ tâm lý quan trọng. Bên cạnh đó, giá vàng thế giới sau khi rơi xuống vùng 4.232 USD/ounce đã có nhịp điều chỉnh kỹ thuật, tạo động lực cho các doanh nghiệp trong nước nâng nhẹ biểu giá.

Dẫu vậy, khoảng cách giữa giá mua và giá bán vẫn đang được duy trì ở mức cao, từ 3 đến 3,2 triệu đồng/lượng, cho thấy các nhà vàng vẫn đang thận trọng trước những diễn biến khó lường từ tỷ giá USD và tình hình địa chính trị toàn cầu.

Về giao dịch, trái ngược hoàn toàn với giai đoạn giá tăng nóng các cửa hàng thường xuyên treo biển "hết vàng" hoặc khống chế số lượng tối đa 1-2 chỉ, trong bối cảnh giá giảm sâu, khách hàng có thể dễ dàng giao dịch với số lượng lớn hơn. Tuy nhiên, một điểm đáng lưu ý là dù nguồn cung có vẻ "dễ thở" hơn, nhưng đối với các đơn hàng lớn hoặc một số sản phẩm đặc thù, các cửa hàng vẫn áp dụng chính sách hẹn giao vàng vật chất sau 30 ngày trở lên. ﻿

Từ hôm nay có thể mua vàng online

Trong bối cảnh giá vàng biến động thất thường và nhu cầu giao dịch tăng cao, khách hàng phải xếp hàng chờ đợi lâu tại cửa hàng để mua vàng, nhiều cửa hàng kinh doanh vàng cũng thay đổi cách thức giao dịch.

Bảo Tín Minh Châu vừa ra thông báo sẽ triển khai hình thức đặt lịch mua vàng online và thanh toán trước qua kênh chính thức. Thời gian áp dụng cho hình thức mua vàng online sẽ áp dụng từ hôm nay 23/3.

Sau khi hoàn tất thanh toán, khách hàng có thể lựa chọn nhận vàng qua hình thức giao hàng hoặc hẹn ngày đến cửa hàng để nhận vàng

Cũng theo thông báo mới, số lượng giao ngay là tối đa 02 lượng/khách hàng.



Dự báo giá vàng﻿

Nhà phân tích Bernard Dahdah của ngân hàng đầu tư Natixis dự báo giá vàng sẽ giằng co trong vùng 4.600-4.700 USD/oz trong lúc thế giới chờ những diễn biến tiếp theo của xung đột ở Vùng Vịnh. Nhưng ông cảnh báo rằng rủi ro giảm giá thêm của vàng đang ngày càng tăng.

Marc Chandler, Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex cảnh báo nếu giá xuyên thủng vùng đáy đầu tháng 2 (quanh 4.400 USD), xu hướng giảm có thể mở rộng về 4.100 USD một ounce.﻿

Dù vậy, một số ý kiến vẫn kỳ vọng thị trường sớm ổn định. Ông Rich Checkan, CEO Asset Strategies International, cho rằng đợt giảm hiện tại chủ yếu mang tính điều chỉnh sau các quyết định chính sách của FED, và giá vàng có thể phục hồi sau khi đã giảm quá mức.﻿