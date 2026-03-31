Giá vàng bật tăng mạnh

Ngọc Mai |

Sáng nay (31/3), giá vàng trong nước bật tăng mạnh trở lại. Theo đó, vàng miếng SJC tiến sát mốc 174 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 7h, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn Vàng bạc đá quý Phú Quý, Tập đoàn Doji, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… cùng niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 170,8 - 173,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra, tăng 2,4 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng nhẫn cũng có mức tăng tương đương. Theo đó, giá vàng nhẫn Phú Quý, Doji 170,8 - 173,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 170,3 - 173,3 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Mi Hồng 171 - 173,5 triệu đồng/lượng…

Giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới gần 30 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới ở mức 4.526 USD/ounce, tăng 93 USD so với sáng qua. Giá vàng thế giới gần 144 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng trong nước cao hơn giá vàng thế giới gần 30 triệu đồng/lượng.

Nhiều ý kiến cho rằng, giá vàng vừa qua giảm chỉ mang tính ngắn hạn; vàng vẫn trong xu hướng tăng giá.

Giá bạc cũng tăng theo giá vàng. Cuối giờ chiều qua, bạc thỏi Phú Quý ở mức 73 triệu đồng/kg, tăng 1 triệu đồng/kg so với đầu giờ sáng; bạc Ancarat 72 triệu đồng/kg...

Trên thị trường tiền tệ sáng nay, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm 25.100 đồng/USD, đứng im so với sáng qua.

Với biên độ +/-5% tỷ giá trần và sàn, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.844 - 26.355 đồng/USD.

Vietcombank niêm yết giá USD ở mức 26.105 - 26.355 đồng/USD (mua - bán). Trên thị trường chợ đen, giá USD giao dịch ở mức 27.102 - 27.222 đồng/USD.

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,8 tỷ USD mới nhất của Mỹ, chứa 24 tên lửa hành trình Tomahawk

Cận cảnh tàu ngầm hạt nhân 2,8 tỷ USD mới nhất của Mỹ, chứa 24 tên lửa hành trình Tomahawk

01:12
Hình ảnh máy bay do thám Mỹ trị gía gần 500 triệu USD bị Iran tuyên bố phá nát

Hình ảnh máy bay do thám Mỹ trị gía gần 500 triệu USD bị Iran tuyên bố phá nát

01:16
Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

Chân dung cô gái tay đeo kim truyền nhảy xuống nước cứu cháu bé 3 tuổi

01:08
Khoảnh khắc tên lửa Iran dội xuống nhà máy hóa chất Israel, lửa bốc ngùn ngụt

Khoảnh khắc tên lửa Iran dội xuống nhà máy hóa chất Israel, lửa bốc ngùn ngụt

00:56
Cảnh choáng ngợp khó tin tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

Cảnh choáng ngợp khó tin tại sân bay "biểu tượng vị thế quốc gia" ở sự kiện VVIP 2027 do Sun Group đảm nhiệm

01:25
Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

Cháy dữ dội gần Bệnh viện K Tân Triều, có người tử vong

01:31
BYD Dolphin 2026 sắp về Việt Nam: Thêm ADAS, tăng pin, giá còn thấp hơn bản cũ?

BYD Dolphin 2026 sắp về Việt Nam: Thêm ADAS, tăng pin, giá còn thấp hơn bản cũ?

00:56
Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

Hình ảnh mặt đường Hà Nội trắng xoá vì mưa đá

00:59
