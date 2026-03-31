Tin vui lớn cho Cuba: Tàu chở dầu Nga vừa cập cảng, mang theo 100.000 tấn dầu thô

Tàu Anatoly Kolodkin của Nga vừa cập cảng Matanzas của Cuba, mang theo 100.000 tấn dầu thô.

Theo hãng thông tấn Tass, Bộ Giao thông Vận tải Nga mới đây cho biết, tàu chở dầu Anatoly Kolodkin của quốc gia này đã cập cảng Matanzas của Cuba và đang chờ dỡ hàng. Đây là con tàu mang theo 100.000 tấn dầu thô (tương đương với khoảng 730.000 thùng) viện trợ nhân đạo của Nga cung cấp cho Cuba.

Trên thực tế, tàu Anatoly Kolodkin nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ và đã rời cảng Primorsk của Nga từ ngày 8/3. Theo Hải quân Hoàng gia Anh, con tàu này được một tàu hải quân Nga hộ tống khi đi qua eo biển Manche, sau đó một mình tiến vào Đại Tây Dương.

Như vậy, con tàu Nga vừa cập cảng Cuba, cũng là lô dầu đầu tiên được chuyển tới đảo quốc này kể từ đầu năm đến nay. Lô dầu này đến Cuba trong bối cảnh quốc gia này đang gặp nhiều khó khăn về năng lượng và kinh tế, vì nguồn cung nhiên liệu bị gián đoạn trong thời gian gần đây. Trong thời gian qua, Chính phủ Cuba đã tiến hành triển khai các biện pháp cấp bách để tiết kiệm năng lượng. Trong đó bao gồm phân bổ xăng dầu, điều chỉnh hoạt động sản xuất và tiêu thụ năng lượng.

Trước đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga Sergey Tsivilyov khẳng định rằng, Nga tiếp tục cung cấp hàng hóa viện trợ cho Cuba, trong đó có nhiên liệu.

Nga “không thể thờ ơ” trước khó khăn của Cuba

Đáng chú ý, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh rằng, Nga "không thể thờ ơ" trước những khó khăn hiện tại của người dân Cuba. Đồng thời, Nga coi việc hỗ trợ là trách nhiệm trong hoàn cảnh hiện nay.

Theo tờ The New York Times dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ đã không ngăn chặn tàu chở dầu của Nga, bất chấp lệnh cấm vận mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với Cuba.

Trước đó, trong bài phát biểu với báo giới tại Washington vào tối 29/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông không phản đối việc dầu được vận chuyển tới Cuba, cho dù là từ Nga hay nước khác. Đồng thời, ông nhấn mạnh đến nhu cầu thiết yếu của người dân Cuba đối với năng lượng sử dụng trong sinh hoạt hằng ngày.

Dầu của Nga có thể giúp Cuba duy trì nguồn cung năng lượng trong khoảng vài tuần

Theo giới quan sát nhận định, dầu mỏ của Nga có thể giúp Cuba duy trì nguồn cung năng lượng trong khoảng vài tuần. Theo đó, lượng dầu thô này sẽ được tinh chế thành dầu diesel, xăng, nhiên liệu máy bay và dầu mazut dùng cho những nhà máy điện tại nước này.

Theo Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, đảo quốc 9,6 triệu dân đã không thể nhập khẩu dầu mỏ trong vòng 3 tháng qua, vì các biện pháp phong tỏa của Mỹ. Điều này khiến Cuba buộc phải siết chặt phân phối xăng và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng năng lượng, khi vốn đã gây ra nhiều đợt mất điện trên toàn quốc.

Trên thực tế, ngay trong tháng 3, lưới điện quốc gia Cuba đã gặp sự cố nhiều lần. Gần đây nhất là ngày 21/3, gây mất điện trên diện rộng ở Cuba. Hiện tại, đảo quốc này đang đối mặt tình trạng thiếu xăng, dầu diesel, cũng như thiếu hụt lương thực và thuốc men.

Đáng chú ý, theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba Oscar Perez-Oliva Fraga, có hơn 100.000 người, bao gồm hơn 11.000 trẻ em, đang chờ phẫu thuật do tác động của tình trạng thiếu năng lượng.

Thực tế, sau chiến dịch bắt giữ và dẫn độ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro do Mỹ tiến hành vào tháng 1, các chuyến hàng chở dầu từ Venezuela (nhà cung cấp nhiên liệu chính cho Cuba) đã bị gián đoạn. Hơn nữa, ngày 29/1, Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp cho phép Mỹ áp thuế nhập khẩu đối với hàng hóa từ các quốc gia cung cấp dầu cho Cuba. Động thái này làm gia tăng sức ép kinh tế đối với Cuba.

Bài tham khảo nguồn: Tass, The New York Times



