Giá vàng bạc hôm nay 14/9: Phú Quý, SJC bứt phá, Bảo Tín Minh Châu niêm yết chênh lệch rất cao

Chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục nới rộng.

Giá vàng SJC trong nước hôm nay 14/9: Tăng mạnh trở lại

Cập nhật giá vàng hôm nay 14/9 trên thị trường trong nước và thế giới ghi nhận đà biến động trái chiều đầy kịch tính. Giá vàng SJC bất ngờ quay đầu tăng thêm 0,5 triệu đồng/lượng so với đầu phiên sáng, nới rộng khoảng cách chênh lệch với giá thế giới lên tới gần 10 triệu đồng/lượng. Ở chiều ngược lại, giá vàng thế giới và giá bạc lại chịu áp lực điều chỉnh giảm nhẹ.

Bước vào phiên giao dịch sáng ngày 14/9, thị trường vàng trong nước chứng kiến diễn biến tăng nhịp nhàng giữa các thương hiệu lớn sau chuỗi nhịp giằng co từ đầu tuần đến nay. Mở cửa đầu giờ sáng, giá vàng tại một số đơn vị có sự rung lắc nhẹ, nhưng ngay sau đó lực cầu bắt đáy và tâm lý kỳ vọng đã đẩy giá niêm yết đồng loạt tăng.

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, diễn biến giá vàng tăng tốc rõ rệt qua từng khung giờ trong phiên sáng: Đầu giờ sáng, giá vàng Phú Quý niêm yết mua vào ở mức 142,7 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 146 triệu đồng/lượng sau đó được điều chỉnh tăng thêm 0,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, đưa giá mua vào lên 143,2 triệu đồng/lượng và bán ra lên 146,5 triệu đồng/lượng.

Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 hiện mua vào ở mức 143,2 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 146,5 triệu đồng/lượng. Khoảng cách chênh lệch mua - bán đối với dòng nhẫn tròn tại đây lên tới 3,3 triệu đồng/lượng.

Tham khảo giá vàng hôm nay 14/9.

Tại hệ thống Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC hiện giao dịch ở mức mua vào 143 triệu đồng/lượng và bán ra 146,2 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, dòng trang sức vàng Rồng Thăng Long 24K (999.9) được niêm yết ở mức 141 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra, tạo nên mức chênh lệch giữa hai chiều lên tới 5 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC ghi nhận mức điều chỉnh giảm nhẹ 0,3 triệu đồng/lượng ở một số thời điểm giao dịch đầu ngày, niêm yết mua vào ở mức 142,7 triệu đồng/lượng và bán ra 145,7 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sản phẩm Kim Gia Bảo 24K lại điều chỉnh tăng nhẹ 0,1 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức mua vào 143 triệu đồng/lượng và bán ra 147 triệu đồng/lượng (riêng phiên bản Kim Gia Bảo Gift 24K bán ra đạt mức 152 triệu đồng/lượng).

Tham khảo giá vàng.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC loại 1L, 10L và 1KG hiện niêm yết ở mức mua vào 143,2 triệu đồng/lượng và bán ra 146,2 triệu đồng/lượng. Các dòng sản phẩm nhỏ hơn như vàng SJC loại 5 chỉ đang được niêm yết ở mức 143,2 triệu đồng/lượng mua vào và 146,22 triệu đồng/lượng bán ra; loại 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ có giá bán ra nhỉnh hơn đôi chút ở mức 146.23 triệu đồng/lượng.

Biên độ chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra đối với vàng miếng SJC hiện duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Không chỉ vàng miếng, phân khúc vàng nhẫn trơn cũng ghi nhận xu hướng giao dịch hết sức sôi động: Vàng nhẫn SJC 99,99% (loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ): Niêm yết chiều mua vào ở mức 142,7 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 145,7 triệu đồng/lượng. ﻿

Giá vàng thế giới: Chênh lệch với vàng SJC trong nước nới rộng lên gần 10 triệu đồng/lượng

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay (XAU/USD) trong phiên sáng nay ghi nhận nhịp điều chỉnh giảm nhẹ. Cụ thể, giá vàng thế giới đang giao dịch quanh mốc 4,335.69 USD/ounce, giảm 0.29% (tương đương giảm 12.64 USD/ounce) so với phiên giao dịch trước đó.

Cùng thời điểm, tỷ giá ngoại tệ USD niêm yết tại hệ thống SJC ghi nhận ở mức 25,700 VND/USD (mua vào) và 26,110 VND/USD (bán ra). Quy đổi theo tỷ giá bán ra tại ngân hàng (chưa bao gồm thuế, phí giao dịch và chi phí gia công), giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 136,49 triệu đồng/lượng.

Như vậy, khi so sánh giá vàng miếng SJC bán ra trong nước (146,2 triệu đồng/lượng) với giá vàng thế giới quy đổi (136,49 triệu đồng/lượng), mức chênh lệch giữa hai thị trường hiện đang ở mức rất cao, lên tới khoảng 9,71 triệu đồng/lượng.

Thị trường bạc hôm nay 14/9: Đồng loạt quay đầu hạ nhiệt tại các hệ thống lớn

Đi cùng xu hướng điều chỉnh của kim loại quý thế giới, thị trường bạc trong nước phiên giao dịch hôm nay 14/9 cũng ghi nhận đà giảm tại nhiều hệ thống lớn:

Tập đoàn Phú Quý: Giá bạc miếng Phú Quý 999 (loại 1 lượng) đầu giờ sáng (09h11) niêm yết ở mức 2.203 triệu đồng/lượng mua vào và 2.271 triệu đồng/lượng bán ra. Tuy nhiên, đến 10h08 cùng ngày, giá đã giảm về mức 2.191 triệu đồng/lượng mua vào và 2.259 triệu đồng/lượng bán ra. Mức chênh lệch mua - bán bạc miếng 1 lượng tại Phú Quý ở mức 0.068 triệu đồng/lượng. Đối với bạc thỏi loại 1kg, Phú Quý niêm yết giá mua vào ở mức 58.426 triệu đồng/kg và bán ra ở mức 60.239 triệu đồng/kg.

Bảo Tín Minh Châu: Giá bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 (loại 1 lượng) hiện giao dịch ở mức 2.206 triệu đồng/lượng mua vào và 2.329 triệu đồng/lượng bán ra. Dòng bạc thỏi Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 trọng lượng 1kg niêm yết ở mức mua vào 58.825 triệu đồng/kg và bán ra 62.105 triệu đồng/kg.

Bảo Tín Mạnh Hải: Giá bạc giảm nhẹ trên toàn hệ thống. Sản phẩm Ngân Gia Bảo Tứ Quý (loại 1 lượng) hiện giao dịch ở mức mua vào 2.199 triệu đồng/lượng và bán ra 2.587 triệu đồng/lượng.

Bạc thỏi loại 1kg xuống còn 58.640 triệu đồng/kg mua vào và 60.454 triệu đồng/kg bán ra.﻿