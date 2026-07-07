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Giá vàng, bạc đồng loạt giảm

H.Linh
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Giá vàng đứt chuỗi tăng giá vào sáng nay.

Giá vàng, giá bạc trong nước duy trì đà giảm nhẹ

Thị trường kim loại quý trong nước mở cửa phiên giao dịch ngày 7/7 tiếp tục chứng kiến xu hướng điều chỉnh giảm đồng loạt tại các thương hiệu lớn.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC ghi nhận mức giảm khoảng 500.000 đồng/lượng so với phiên liền trước, kéo giá giao dịch xuống còn 147,5 triệu đồng/lượng mua vào và 150,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, dòng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 24K lại tỏ ra khá bền bỉ khi duy trì đà đi ngang ở mức 146,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 150 triệu đồng/lượng (bán ra).

Giá vàng hôm nay 7/7 giảm nhẹ.

Cùng chung xu hướng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng điều chỉnh giảm nhẹ, giữ giá vàng miếng SJC ở mức 147 triệu đồng/lượng mua vào và 150,05 triệu đồng/lượng bán ra. Đối với dòng nhẫn tròn Phú Quý 999.9, mức giá niêm yết hiện tại là 147 triệu đồng/lượng (mua vào) và 150 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng loại 1 lượng, 10 lượng và 1KG hiện niêm yết mức mua vào là 147,5 triệu đồng/lượng và bán ra là 150,5 triệu đồng/lượng. Tương tự, sản phẩm vàng nhẫn SJC 99,99% cũng được giao dịch quanh mốc 147,4 triệu đồng/lượng (mua vào) và 150,4 triệu đồng/lượng (bán ra). So với giá đầu ngày hôm qua, thương hiệu này đã điều chỉnh giảm khoảng 500.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Không nằm ngoài xu hướng giảm của thị trường vàng, mặt hàng bạc trong nước cũng ghi nhận những nhịp điều chỉnh đáng kể. Cụ thể, sản phẩm bạc thỏi Phú Quý 999 loại miếng 1 lượng hiện đang giao dịch ở mức mua vào 2,314 triệu đồng/lượng và bán ra 2,386 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá bạc thỏi cũng ghi nhận mức giảm từ 16.000 - 19.000 đồng/lượng, hiện đang được bán ra ở mức 2,395 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới

Sự sụt giảm của thị trường trong nước được đánh giá là hệ quả tất yếu từ những rung lắc mạnh mẽ trên sàn giao dịch quốc tế. Hiện tại, giá vàng thế giới giao ngay (XAU/USD) đang chật vật giao dịch quanh ngưỡng 4.135,68 USD/ounce.

Theo Kitco News, mặc dù giá vàng vẫn chưa thể vượt qua ngưỡng kháng cự ban đầu trên 4.200 USD/ounce, một chiến lược gia thị trường dự đoán rằng áp lực bán mạnh nhất từ đợt điều chỉnh kéo dài nhiều tháng có thể đã qua.﻿

Giá bạc thế giới cũng đang đối mặt với áp lực bán tháo gay gắt từ giới đầu tư, đẩy mức giá lùi sâu về sát vùng hỗ trợ quan trọng 53,7 USD/ounce.

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