Giá vàng bạc 22/9: Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Doji giảm đồng loạt, bạc bất ngờ!

Giá vàng hôm nay 22/9 rơi khỏi đỉnh sau 2 tuần.

Giá vàng hôm nay 22/9

Giá vàng miếng trong nước hôm nay ghi nhận mức giảm nhẹ so với các phiên giao dịch trước đó.

Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 22/9, giá vàng trong nước tại các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giảm khoảng 1 triệu đồng/lượng so với ngày hôm qua. Cụ thể, giá vàng miếng niêm yết ở mức 143,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Vàng miếng SJC, Nhẫn tròn Phú Quý 999.9 và Vàng Phú Quý 1 Lượng 999.9 cùng giao dịch ở mức 143,6 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đối với vàng trang sức, dòng 999.9 hiện niêm yết ở ngưỡng 140,5 - 145,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng trang sức 999 đạt 140,4 - 145,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Ở phân khúc vàng nhẫn và vàng miếng nguyên liệu khác, Phú Quý 1 lượng 99.9 được thu mua ở mức 143,5 triệu đồng/lượng và bán ra 146,5 triệu đồng/lượng; loại 999.9 phi SJC ghi nhận giá mua vào là 137 triệu đồng/lượng và 999.0 phi SJC là 136,5 triệu đồng/lượng.﻿

Giá vàng hôm nay 22/9 giảm tiền triệu. Chênh lệch hai chiều mua - bán vàng dao động 3- 4 triệu đồng/lượng tại các thương hiệu.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, các sản phẩm Kim Gia Bảo 24K và Vàng miếng SJC cùng giao dịch quanh mức 142,6 – 143,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, thương hiệu DOJI niêm yết vàng miếng SJC ở mức 143,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 146,6 triệu đồng/lượng (bán ra); nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng giao dịch ở mức 142,8 triệu đồng/lượng (mua vào) và 146,8 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC và Quà mừng bản vị vàng 999.9 niêm yết ở ngưỡng 142,6 triệu đồng/lượng mua vào và 146,6 triệu đồng/lượng bán ra.

Trái ngược với đà giảm nhẹ trong nước, giá vàng thế giới giao dịch trên sàn TradingView (mã XAU/USD) tăng nhẹ lên 4.354,28 USD/ounce so với phiên liền trước.

Các chuyên gia tài chính nhận định, trong ngắn hạn, áp lực chốt lời có thể khiến giá vàng xuất hiện các nhịp điều chỉnh nhẹ, tuy nhiên đà tăng dài hạn vẫn được đánh giá là chủ đạo. Standard Chartered dự báo giá vàng trung bình sẽ ở mức khoảng 4.650 USD/ounce trong quý cuối năm nay.

Giá bạc hôm nay 22/9

Khác với sự trầm lắng của thị trường vàng, giá bạc ngày 22/9 ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trên diện rộng tại hầu hết các thương hiệu lớn.

Tại Phú Quý: Bạc miếng Phú Quý 999 1 lượng và bạc thỏi Phú Quý 999 được niêm yết ở mức 2,243 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,312 triệu đồng/lượng (bán ra). Đồng bạc mỹ nghệ 999 giao dịch ở mức 2,243 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,639 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại DOJI: Bạc DOJI 999.9 (1 lượng) hiện giao dịch ở mức 2,303 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 2,378 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Loại bạc 999 (miếng/thanh/thỏi) niêm yết giá 2,238 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,338 triệu đồng/lượng (bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu: Bạc miếng Bạc Rồng Thăng Long Ag 999 (1 lượng) niêm yết giá mua vào 2,233 triệu đồng/lượng và bán ra 2,313 triệu đồng/lượng. Bạc thỏi 1 kg có giá 59,545 triệu đồng/kg (mua vào) và 61,678 triệu đồng/kg (bán ra).

Tại Bảo Tín Mạnh Hải: Giá bạc ghi nhận sắc xanh tăng nhẹ. Sản phẩm Ngân Gia Bảo - Tứ Quý giao dịch ở mức 2,242 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,638 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 0,014 triệu đồng/lượng so với phiên trước. Bạc thỏi 1 kg niêm yết mức 59,787 triệu đồng/kg (mua vào) và 61,627 triệu đồng/kg (bán ra), tăng 0,32 triệu đồng/kg.