Giá vàng bạc 20/8: Phú Quý, SJC, Doji bùng nổ, người mua "trúng lớn" chỉ sau một đêm!

Giá vàng SJC, DOJI, Phú Quý tăng mạnh 3,8 triệu đồng/lượng.

Sáng nay (20/8/2026), thị trường kim loại quý trong nước ghi nhận đà bứt phá dữ dội tại hầu hết các hệ thống kinh doanh lớn như SJC, DOJI và Phú Quý, đưa mức giá giao dịch lên đỉnh cao mới. Sự bứt tốc này đánh dấu nhịp tăng mạnh nhất tính từ đầu tuần, giúp nhà đầu tư chốt mua phiên trước thu về khoản lãi.

Giá vàng SJC, DOJI, Phú Quý bùng nổ tới 3,8 triệu đồng/lượng: Đợt tăng mạnh nhất tuần qua

Sau những phiên biến động giằng co quanh vùng đỉnh cũ, giá vàng miếng SJC tại TP.HCM lẫn Hà Nội lập tức được điều chỉnh tăng mạnh tới 3,8 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với đáy điều chỉnh của phiên hôm qua.

Tại hệ thống Phú Quý, giá vàng miếng SJC và nhẫn tròn Phú Quý 999.9 đồng loạt áp sát mốc đỉnh mới, niêm yết tại mức 143,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 146,5 triệu đồng/lượng chiều bán.

Dòng sản phẩm Phú Quý 1 lượng 99.9 giao dịch ở mốc 143,4 - 146,4 triệu đồng/lượng. Đáng chú ý, các loại vàng trang sức 999.9 tại Phú Quý được chốt ở mức 140,55 triệu đồng/lượng mua vào và 145,5 triệu đồng/lượng bán ra, còn vàng 999.9 phi SJC đạt 138 triệu đồng/lượng chiều mua.

Giá vàng hôm nay 20/8 bật tăng mạnh.

Tại hệ thống SJC, giá vàng miếng SJC loại 1 lượng, 10 lượng và 1 kg hiện đang niêm yết ở mức 143,5 triệu đồng/lượng chiều mua vào và 146,5 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đối với các dòng sản phẩm vàng miếng SJC 5 chỉ hay lẻ từ 0,5 chỉ đến 2 chỉ, chiều bán ra nhích nhẹ thêm, dao động từ 146,52 đến 146,53 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng nhẫn SJC 99,99% (1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ) hiện thu mua ở mức 143 triệu đồng/lượng và bán ra ở mốc 146 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nữ trang 99,99% niêm yết tại 140 triệu đồng/lượng mua vào và 144,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Tương tự, Tập đoàn DOJI cũng đẩy mạnh giá vàng miếng SJC lên mức 143,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 146,5 triệu đồng/lượng (bán ra).

Các sản phẩm trọng điểm như Kim TT/AVPL và nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI vọt lên mức 143,5 triệu đồng/lượng mua vào và 147,5 triệu đồng/lượng bán ra.

Trong khi đó, vàng nguyên liệu 9999 đang giao dịch ở ngưỡng 139,5 triệu đồng/lượng (mua vào) - 141,5 triệu đồng/lượng (bán ra); vàng nữ trang 9999 đứng ở mức 142 triệu đồng/lượng (mua vào) - 147,0 triệu đồng/lượng (bán ra).

Đây chính là đợt tăng giá bùng nổ mạnh nhất của tuần qua đối với thị trường vàng trong nước. Ở chiều bán ra, các loại vàng nhẫn 9999 đạt mốc 147,5 triệu/lượng, là sản phẩm có sức bứt phá giá bán ra cao nhất trên bảng giao dịch.

Giá vàng thế giới chớm hạ nhiệt quanh mốc 4.498 USD/ounce, chênh lệch mua - bán trong nước thu hẹp

Trái ngược với đà tăng tốc vô cùng quyết liệt của giá vàng trong nước, thị trường kim loại quý quốc tế trong phiên sáng nay lại bước vào nhịp điều chỉnh kỹ thuật nhẹ. Theo dữ liệu giao dịch trên TradingView, giá vàng thế giới giao ngay (XAU/USD) đang đứng ở mức 4.498,62 USD/ounce, giảm 0,54% (tương đương giảm 24,45 USD/ounce so với phiên trước).

Mặc dù giảm nhẹ trong ngắn hạn, giá vàng thế giới vẫn giữ vững vị thế ở vùng giá cao sau đà tăng vượt mốc 4.500 USD/ounce ở phiên liền trước nhờ động thái nới lỏng chính sách tiền tệ và sự suy yếu của chỉ số đồng USD.

Xét theo tỷ giá quy đổi ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank sáng nay (ở mức 25.960 VND/USD chiều mua và 26.370 VND/USD chiều bán), giá vàng thế giới quy đổi hiện rơi vào khoảng 143,05 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

So sánh với giá bán ra của vàng miếng SJC trong nước tại mức 146,5 triệu đồng/lượng, mức chênh lệch giữa giá vàng SJC trong nước và giá vàng thế giới quy đổi hiện dao động khoảng 3,45 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp.

Giá bạc hôm nay 20/8: Bạc DOJI và Phú Quý tiếp tục đà tăng nhẹ, giao dịch sôi động

Song hành cùng thị trường vàng, giao dịch kim loại bạc trong nước phiên sáng 20/8 cũng ghi nhận không khí vô cùng sôi động với mặt bằng giá neo ở mức cao.

Cập nhật từ Tập đoàn Phú Quý lúc 09:06, các sản phẩm Bạc thỏi Phú Quý 999 (loại 1 kg, 10 lượng, 5 lượng, 1 lượng) và Bạc miếng Phú Quý 1 lượng đồng loạt được niêm yết ở mức 2,347 triệu đồng/lượng mua vào và 2,420 triệu đồng/lượng bán ra.

Sản phẩm Đồng bạc mỹ nghệ 999 giữ giá mua vào 2,347 triệu đồng/lượng và bán ra ở mốc 2,761 triệu đồng/lượng. Đối với khối lượng lớn, giá Bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1 kg hiện thu mua ở mức 62,586 triệu đồng/kg và bán ra ở mốc 64,533 triệu đồng/kg.

Tại hệ thống DOJI, bảng giá bạc niêm yết lúc 09:07 cũng ghi nhận nhịp giao dịch tích cực. Sản phẩm Bạc DOJI 99.9 (1 lượng) niêm yết tại mức 2,342 triệu đồng/lượng chiều mua và 2,420 triệu đồng/lượng chiều bán.

Sản phẩm Bạc DOJI 99.9 (5 lượng) giao dịch ở mức 11,710 triệu đồng/5 lượng chiều mua vào và 12,100 triệu đồng/5 lượng chiều bán ra. Ngoài ra, loại bạc 999 dạng miếng, thanh và thỏi được DOJI thu mua ở mức 2,123 triệu đồng/lượng.