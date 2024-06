Giá USD thị trường tự do giảm mạnh

Ngày 6/6, giá USD trên thị trường tự do phổ biến ở mức 25.600 – 25.700 đồng, đã hạ nhiệt đáng kể so với hồi đầu tuần. Trước đó, giá USD tự do có lúc lên tới 25.900 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, giá bán ra USD hôm nay ở mức 25.453 đồng, ở mức trần cho phép của Ngân hàng Nhà nước.

Cụ thể, tỷ giá trung tâm do NHNN công bố ngày 6/6 là 24.241 đồng/USD, không thay đổi so với phiên trước và giảm 20 đồng kể từ đầu tuần đến nay. Theo biên độ 5%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại là 23.029-25.453 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước giữ nguyên 23.400-23.450 đồng.

Tại Vietcombank và BIDV, giá USD được niêm yết ở mức 25.213-25.453 đồng, không thay đổi so với hôm qua. VietinBank cũng giữ nguyên mức 25.216-25.453 đồng. Techcombank niêm yết 25.264-25.453 đồng, ACB là 25.250-25.453 đồng.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY đo lường sức mạnh đồng USD so với các đồng tiền chủ chốt giảm xuống sát mốc 104 điểm, giảm 2% so với đỉnh cuối tháng 4.

Theo báo cáo phân tích mới đây của Công ty chứng khoán KB Việt Nam (KBSV), tỷ giá vẫn đang chịu nhiều áp lực. Trong khi tín hiệu từ Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đã khả quan hơn và DXY hạ nhiệt nhẹ, tình hình trong nước lại không mấy khả quan khi tháng 5 nhập siêu 1 tỷ USD, dòng ngoại tệ còn chịu nhiều áp lực từ việc các doanh nghiệp FDI chuyển lợi nhuận về nước và doanh nghiệp xuất khẩu để tiền ở nước ngoài.

Nhóm phân tích cho rằng, tỷ giá trong ngắn hạn vẫn sẽ chịu áp lực bởi các vấn đề về dòng ngoại tệ nêu trên và DXY neo ở vùng cao. Do đó NHNN sẽ tiếp tục phải bán ngoại tệ trong những đợt tỷ giá biến động mạnh.

Về dài hạn, dự báo tỷ giá sẽ duy trì ở mức cao hiện tại cho đến khi các tín hiệu tích cực xuất hiện giúp tỷ giá hạ nhiệt vào cuối năm khi FED thực hiện việc hạ lãi suất. Theo đó, KBSV duy trì dự báo về mức tăng của tỷ giá là 3,5% trong năm 2024, tương ứng đạt 25.120 USD/VND.