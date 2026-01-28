Ảnh minh họa

“Không, tôi nghĩ điều đó rất tuyệt. Tôi nghĩ giá trị của đồng đô la Mỹ, hãy nhìn hoạt động kinh doanh của chúng ta. Đồng đô la Mỹ đang rất tốt”, Tổng thống Trump nói với các phóng viên tại bang Iowa ngày 27/1, khi được hỏi liệu ông có lo ngại về việc USD giảm giá mạnh hay không.

Phát biểu của nhà lãnh đạo Mỹ càng tiếp thêm đà giảm vốn đã ở mức sâu nhất của USD kể từ khi ông Trump công bố mức thuế đối ứng gây chao đảo vào tháng 4 năm ngoái.

Giới đầu tư lo ngại, rằng những thay đổi chính sách thất thường của Tổng thống Trump sẽ khiến các nhà đầu tư nước ngoài rút lui khỏi Mỹ. Sau phát biểu của ông, Chỉ số Bloomberg Dollar Spot ghi nhận mức giảm lên tới 1,2%, khi USD suy yếu so với tất cả các đồng tiền chủ chốt khác.

Nhà lãnh đạo Mỹ lâu nay cho rằng các quốc gia khác tìm cách làm suy yếu tỷ giá hối đoái để thúc đẩy xuất khẩu. Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent nhấn mạnh sự khác biệt giữa “giá” của USD với “giá trị” của nó với tư cách đồng tiền dự trữ. Những phát biểu mới nhất này được coi như bật “đèn xanh” để giới giao dịch bán USD ra.

“Nhiều người trong nội các của Tổng thống Trump muốn USD yếu hơn để giúp hàng xuất khẩu của họ cạnh tranh hơn. Họ đang chấp nhận một rủi ro có tính toán. Đồng tiền yếu có thể mang lại lợi ích, cho đến khi mọi thứ trở nên hỗn loạn”, ông Win Thin, nhà kinh tế trưởng tại Bank of Nassau, nhận định.

Một yếu tố khiến USD giảm giá là do đồng yen bất ngờ phục hồi mạnh từ tuần trước, trong bối cảnh giới giao dịch kỳ vọng Chính phủ Nhật sắp can thiệp để nâng đỡ đồng tiền này.

Đà giảm của USD cũng bị kích thích bởi phong cách hoạch định chính sách khó lường của ông Trump, khiến các đồng minh và nhà đầu tư nước ngoài lo lắng, từ những lời đe dọa tiếp quản Greenland, gây sức ép lên Cục Dự trữ Liên bang (Fed), cắt giảm thuế khiến ngân sách thâm hụt, cho tới phong cách lãnh đạo gây chia rẽ chính trị Mỹ.

Đáng chú ý, USD liên tục sụt giảm bất chấp lợi suất trái phiếu chính phủ tăng và kỳ vọng Fed sẽ tạm dừng chu kỳ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp ngày 28/1 - những yếu tố thường hỗ trợ cho đồng bạc xanh. Ông Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn hạ lãi suất, dù điều này sẽ tiếp tục gây áp lực lên USD.

Những yếu tố đó thúc đẩy giới đầu tư tìm đến các kênh lưu giữ tài sản thay thế như vàng, khiến kim loại quý này liên tục phá kỷ lục. Dòng tiền cũng đang chảy mạnh vào các tài sản như quỹ thị trường mới nổi với tốc độ kỷ lục, khi động lực dịch chuyển khỏi tài sản Mỹ ngày càng rõ rệt. Một số người gọi đây là “sự rút lui âm thầm”.

Trong những năm qua, ông Trump đưa ra những quan điểm trái chiều về USD: vừa ca ngợi sức mạnh của nó như một lợi thế trong đàm phán song phương, vừa nhấn mạnh lợi ích của việc làm suy yếu giá đồng bạc xanh để hỗ trợ ngành sản xuất. “Tôi là người thích USD mạnh, nhưng USD yếu giúp bạn kiếm được nhiều tiền hơn rất nhiều”, Tổng thống Trump phát biểu trong một dịp năm 2025.

Kể từ khi ông Trump nhậm chức, thước đo của Bloomberg với đồng tiền Mỹ đã giảm gần 10%, và giới giao dịch đang đặt cược vào khả năng USD tiếp tục suy yếu.

Ngày 27/1, Tổng thống Trump còn gợi ý ông có thể điều khiển sức mạnh của USD khi nói: “Tôi có thể làm cho nó tăng hoặc giảm như con lắc yo-yo”.

Tuy nhiên, ông gọi đó là một kết quả không mong muốn, ví nó như việc thuê thêm người để làm đẹp số liệu việc làm. Ông cũng chỉ trích các nền kinh tế châu Á mà ông cho là cố tình phá giá tiền tệ.

“Nếu nhìn vào Trung Quốc và Nhật Bản, tôi từng đấu tranh rất quyết liệt với họ, vì họ luôn muốn phá giá đồng yen. Bạn biết không? Đồng yen và đồng nhân dân tệ, họ luôn muốn phá giá. Phá giá, phá giá, phá giá”, ông Trump nói.

“Và tôi nói không công bằng khi các vị phá giá, vì rất khó cạnh tranh khi họ phá giá. Nhưng họ luôn phản bác rằng không, đồng tiền của chúng tôi rất tuyệt”, ông nói thêm.