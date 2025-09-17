Gia tộc kín tiếng gắn với loạt BĐS đắt đỏ bậc nhất TP HCM muốn tham gia đấu giá 3.790 căn tái định cư tại Thủ Thiêm

Theo thông tin từ Văn phòng UBND Thành phố Hồ Chí Minh, CTCP Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land) đã có văn bản về việc tham gia đấu giá và đề xuất phương án phát triển 3.790 căn hộ chung cư các lô R1, R2, R3, R4, R5 thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm tại phường An Khánh.

Được biết, cụm 3.790 căn thuộc lô từ R1 đến R5 được xây dựng và hoàn thành từ 2015 nhưng bị bỏ hoang chục năm qua. Hiện nhiều hạng mục tại dự án bị hư hỏng, không còn sử dụng được. Dù không có người ở, mỗi năm TP HCM vẫn phải chi hàng chục tỷ đồng để trả phí bảo trì, quản lý.

Trước đó, TP HCM từng 4 lần đưa các căn hộ tái định cư này ra đấu giá cùng lúc, nhưng quy mô quá lớn, chỉ nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh mới tham gia, dẫn đến cạnh tranh thấp, phiên đấu kéo dài hoặc không thành công.

Giá khởi điểm quá cao (lần đầu 8.800 tỷ đồng, lần 2 là 9.100 tỷ, các lần 3 và 4 khoảng 9.900 tỷ đồng), trong khi chất lượng dự án xuống cấp, không tương xứng cũng là yếu tố khiến các căn hộ ít được quan tâm. Hồi tháng 3, thành phố đồng ý cho chuyển đổi công năng của số căn hộ này sang nhà ở thương mại để dễ tiếp cận người mua.

Cụm 3.790 căn thuộc lô từ R1 đến R5 được xây dựng và hoàn thành từ 2015 nhưng bị bỏ hoang chục năm qua.

Gần nhất vào cuối tháng 8, UBND TP HCM đã phê duyệt quỹ nhà tái định cư tại Thủ Thiêm được thành phố chia thành 2 khối để đấu giá, trong đó 2.220 căn ở khối R1, R2, R3 và 1.570 căn thuộc R4, R5. Số căn hộ này được đầu tư bằng ngân sách, nên việc bán đấu giá thực hiện theo trình tự, thủ tục về quản lý, sử dụng tài sản công.

Việc đấu giá được kỳ vọng giải quyết tồn đọng quỹ nhà kéo dài nhiều năm, thành phố thu hồi vốn đầu tư xây dựng, và khai thác hiệu quả quỹ bất động sản tại Thủ Thiêm.

Về phía đơn vị tham gia đấu giá, Sơn Kim Land là "át chủ bài" của hệ sinh thái Sơn Kim Group. Sơn Kim là một trong những gia tộc kinh doanh lâu đời tại Việt Nam, với lịch sử hơn 70 năm phát triển qua 3 thế hệ.

Bà Nguyễn Thị Sơn chính là nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực dệt may thập niên 90, khi đặt nền móng cho Legamex, một trong những doanh nghiệp may mặc xuất khẩu lớn nhất Việt Nam, với 10.000 nhân công.

Một trong những thương hiệu đầu tiên và thành công của Sơn Kim Group là Vera - thương hiệu nội y nữ ra đời năm 1997 thông qua liên doanh với công ty thời trang Quadrille Nishida (Nhật Bản) với hơn 40 năm kinh nghiệm.

Tiếp nối thành công của Vera, Sơn Kim tiếp tục cho ra đời thương hiệu đồ mặc ở nhà Wow dành cho phụ nữ vào năm 1999 và đã tạo nên "cơn sốt" lúc bấy giờ.

Năm 2002, Sơn Kim lấy được nhượng quyền toàn phần thương hiệu Jockey, một thương hiệu đồ lót trung cao cấp của Mỹ, cho thị trường Việt Nam. Đến nay, VERA và Jockey có một loạt hơn 100 cửa hàng với doanh thu hàng chục triệu USD mỗi năm.

Năm 2017, Sơn Kim Retail chính thức được thành lập để tạo ra một hệ sinh thái thống nhất, sở hữu hơn 15 thương hiệu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thời trang, F&B, Spa, Logistics và tạo ra doanh thu hơn 130 triệu USD mỗi năm trong ngành bán lẻ.

Về mảng địa ốc, Sơn Kim Land chọn cho mình hướng đi riêng vào phân khúc "bất động sản hạng sang phiên bản giới hạn" (luxury boutique), đặc biệt tại khu vực TP HCM.

Tính đến hiện tại, "ông lớn" này đã triển khai và phát triển nhiều dự án nhà ở tại TP HCM như: The 9 Stellars, The Metropole Thủ Thiêm, The Nassim, Gateway Thảo Điền cùng các sản phẩm giới hạn như Serenity Sky Villas (45 căn hộ biệt lập giữa trung tâm thành phố).

Giá bán căn hộ tại phân khu The OpusK Residence dao động từ 30 tỷ đồng đến hơn 100 tỷ đồng tùy theo diện tích và số phòng ngủ.

Trong đó nổi bật là dự án The Metropole Thủ Thiêm, tọa lạc tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm với quy mô khổng lồ lên đến 75.965 m2. Dự án được chia thành 4 giai đoạn chính là 4 phân khu riêng biệt bao gồm The OpusK Residence, The Opera, The Galleria và The Crest.

Giá bán căn hộ tại phân khu The OpusK Residence gây chú ý khi dao động từ 30 tỷ đồng đến hơn 100 tỷ đồng tùy theo diện tích và số phòng ngủ, với các loại hình căn 2, 3, 4 phòng ngủ.

Tại phân khu The Opera, giá bán cũng dao động từ 16 tỷ đồng đến 90 tỷ đồng tùy theo diện tích và số phòng ngủ. Hai phân khu The Galleria và The Crest có giá từ khoảng 13 – 35 tỷ đồng tùy thuộc vào diện tích.