Gia tộc có 2 anh em nắm khối tài sản 68 tỷ USD đã đóng siêu tàu dầu dài 274m ở Quảng Ngãi, sắp xác lập kỷ lục Việt Nam

Những con tàu dầu dài 274 m, trị giá khoảng 80 triệu USD mỗi chiếc đang được đóng tại Dung Quất, Quảng Ngãi, theo đơn hàng của một tập đoàn vận tải biển thuộc gia tộc Ofer.

Tại Khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi, một nhà máy đóng tàu từng trải qua thời gian dài khó khăn đang chuẩn bị thực hiện đơn hàng có quy mô đặc biệt. Đó là những tàu chở dầu thô có trọng tải gần 157.000 tấn, chiều dài 274 m và chiều rộng 48 m, thuộc lớp Suezmax.

Đằng sau đơn hàng này là Zodiac Maritime, tập đoàn vận tải biển có trụ sở tại London, Anh, do tỷ phú Eyal Ofer kiểm soát. Zodiac hiện vận hành đội tàu khoảng 200 chiếc, hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ vận chuyển dầu thô, khí đốt đến container, hàng rời và ô tô.

NHỮNG SIÊU TÀU DÀI 274 M ĐÓNG TẠI QUẢNG NGÃI

Theo thông tin công bố trên website của Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Cơ khí Dầu khí (PVSM), ngày 30/12/2025, doanh nghiệp này đã ký hợp đồng đóng mới 3 tàu chở dầu thô với Samsung Heavy Industries của Hàn Quốc.

Mỗi tàu có trọng tải toàn phần 156.850 DWT, chiều dài 274 m, chiều rộng 48 m và chiều cao mạn 23,3 m, được thiết kế để hoạt động trên các tuyến hàng hải quốc tế không hạn chế.

Đây là loại tàu dầu Suezmax, nhóm tàu chở dầu thô cỡ lớn được thiết kế phù hợp với giới hạn khai thác của kênh đào Suez. Với sức chở vào khoảng 157.000 DWT, những con tàu tại Dung Quất có quy mô lớn hơn đáng kể so với nhiều loại tàu chở dầu thông thường.

Theo Lloyd's List và thông tin được chính Zodiac Maritime đăng tải trên website, tập đoàn vận tải biển do tỷ phú Eyal Ofer kiểm soát đã đặt đóng 3 tàu Suezmax tại Samsung Heavy Industries vào tháng 10/2025, sau đó mở rộng đơn hàng lên 5 chiếc. Những con tàu này dự kiến được chế tạo chủ yếu tại nhà máy PVSM ở Dung Quất, Quảng Ngãi. Về phía Việt Nam, PVSM đã ký hợp đồng trực tiếp với Samsung Heavy Industries để đóng 3 tàu Suezmax vào ngày 30/12/2025.

Theo hợp đồng với PVSM, Samsung Heavy Industries sẽ phối hợp giám sát kỹ thuật trong quá trình thiết kế, thi công và nghiệm thu. Phía Việt Nam đảm nhiệm công tác đóng mới tại nhà máy Dung Quất.

Thời gian triển khai dự kiến khoảng 40 tháng, gồm 10 tháng chuẩn bị thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị và 30 tháng thi công, bàn giao. Theo kế hoạch ban đầu, công tác thi công bắt đầu từ tháng 10/2026.

Quy mô đơn hàng sau đó tiếp tục được mở rộng. Trong thông tin đăng tải ngày 21/5/2026, Zodiac Maritime xác nhận số tàu Suezmax đặt tại Samsung Heavy Industries đã tăng từ 3 lên 5 chiếc. Công ty cho biết 5 tàu này dự kiến được đóng phần lớn tại nhà máy PVSM ở Việt Nam.

GIA TỘC 2 ANH EM TỶ PHÚ CÓ TỔNG TÀI SẢN HƠN 68 TỶ USD

Zodiac Maritime được thành lập tại London năm 1976 bởi Sammy Ofer, một doanh nhân vận tải biển nổi tiếng người Israel. Sau nhiều thập kỷ phát triển, doanh nghiệp đã trở thành một trong những tập đoàn quản lý tàu biển tư nhân lớn trên thế giới.

Sau khi Sammy Ofer qua đời năm 2011, hai người con trai là Eyal Ofer và Idan Ofer tiếp tục phát triển các hoạt động kinh doanh của gia đình theo những hướng riêng. Trong đó, Eyal Ofer là Chủ tịch Ofer Global, tập đoàn đầu tư có trụ sở tại Monaco, hoạt động trong các lĩnh vực vận tải biển, bất động sản, năng lượng, ngân hàng và công nghệ.

Theo danh sách tỷ phú thế giới năm 2026 do Forbes công bố ngày 10/3, Eyal Ofer sở hữu khối tài sản ước tính 33,6 tỷ USD, đứng thứ 62 thế giới. Điều thú vị là người em trai Idan Ofer còn đứng ngay phía trên trong bảng xếp hạng, với tài sản 34,6 tỷ USD, xếp thứ 61.

Như vậy, tổng tài sản cá nhân được Forbes ước tính của hai anh em nhà Ofer lên tới 68,2 tỷ USD tại thời điểm lập danh sách.

Hai người hiện điều hành những hệ thống kinh doanh riêng biệt. Eyal gắn với Zodiac Maritime - doanh nghiệp đứng sau đội tàu đóng ở Quảng Ngãi, còn Idan kiểm soát Eastern Pacific Shipping, một tập đoàn vận tải biển lớn khác có trụ sở tại Singapore.

Tỷ phú Eyal Ofer sở hữu Zodiac Maritime - doanh nghiệp đứng sau đội tàu đóng ở Quảng Ngãi

Riêng Zodiac Maritime cho biết đội tàu đang vận hành có khoảng 200 chiếc, bao gồm tàu container, tàu hàng rời, tàu chở dầu thô, sản phẩm dầu, khí đốt, hóa chất và tàu vận chuyển ô tô. Hệ thống này được hỗ trợ bởi hơn 6.500 thuyền viên.

Quy mô của tập đoàn tiếp tục tăng nhanh trong những năm gần đây.

Năm 2025, Zodiac Maritime tiếp nhận 17 tàu đóng mới thuộc nhiều phân khúc khác nhau. Theo doanh nghiệp, tuổi đời bình quân của đội tàu đã giảm xuống khoảng 9 năm. Đến tháng 5/2026, số tàu đóng mới trong danh mục đặt hàng của Zodiac đã vượt 50 chiếc, với lịch bàn giao kéo dài đến năm 2029.

Bên cạnh các đơn hàng tại Việt Nam, tập đoàn còn ký hợp đồng đóng bốn tàu Suezmax trọng tải khoảng 158.000 DWT tại Trung Quốc. Như vậy, riêng nhóm Suezmax, Zodiac đã có 9 tàu trong danh mục đóng mới tại thời điểm công bố.

Trong chiến lược mở rộng đội tàu, Việt Nam trở thành một địa điểm sản xuất mới của tập đoàn. Trên website chính thức, Zodiac Maritime cũng xác nhận mình là khách hàng đầu tiên đặt tàu tại cơ sở đóng tàu mới của Samsung Heavy Industries ở Việt Nam.

TÀU THỦY DUNG QUẤT VÀ LỊCH SỬ KHÓ KHĂN

PVSM có tiền thân là Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất, thường được biết đến với tên gọi Nhà máy Đóng tàu Dung Quất. Doanh nghiệp từng thuộc nhóm dự án công nghiệp gặp khó khăn kéo dài, phải thực hiện quá trình tái cơ cấu sau những vấn đề phát sinh từ thời Vinashin.

PVSM từng đối mặt với nhiều vướng mắc về tài chính, khấu hao tài sản và các gói thầu chưa thể quyết toán.

Quá trình phục hồi của nhà máy được thúc đẩy trong những năm gần đây sau khi các cơ chế tháo gỡ khó khăn được thông qua. Doanh nghiệp từng bước mở rộng hoạt động từ sửa chữa tàu trong ngành dầu khí sang phục vụ khách hàng quốc tế.

Tổng giám đốc PVSM Nguyễn Anh Minh cho biết, trước đây, một số hợp đồng sửa chữa dự kiến hoàn thành trong 15–20 ngày nhưng thực tế có thể kéo dài tới 30–40 ngày. Việc cải thiện khả năng đáp ứng tiến độ đã giúp doanh nghiệp từng bước giành lại khách hàng.

Trong 5 năm gần đây, PVSM thực hiện khoảng 400 lượt sửa chữa tàu biển. Riêng năm 2025, doanh nghiệp ký được 40 hợp đồng sửa chữa tàu, trong đó phần lớn đến từ khách hàng ngoài ngành dầu khí.

Kết quả, doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt hơn 1.491 tỷ đồng, cao nhất trong 10 năm, tăng 31% so với năm trước. Theo ông Nguyễn Anh Minh, nhà máy hiện sở hữu ụ tàu có khả năng tiếp nhận tàu trọng tải tới 300.000 tấn, tạo điều kiện tham gia những dự án đóng và sửa chữa tàu biển cỡ lớn.

Trong cuộc phỏng vấn đăng tháng 3/2026, lãnh đạo PVSM đưa ra một thông tin đáng chú ý về đơn hàng Samsung Heavy Industries. Ông cho biết tàu chở dầu thô lớn nhất từng được đóng tại Việt Nam trước đó có trọng tải khoảng 110.000 tấn, tại cơ sở Hyundai Vinashin.

Vì vậy, nếu hoàn thành thành công các tàu Suezmax trọng tải gần 157.000 tấn, PVSM kỳ vọng sẽ xác lập kỷ lục mới về trọng tải tàu đóng tại Việt Nam.