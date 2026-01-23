Giả thuyết mới táo bạo về cách Kim tự tháp Ai Cập được xây dựng: Trước đây chưa ai từng nghĩ đến!

Một giả thuyết mang tính đột phá vừa được các nhà khoa học đề xuất nhằm giải thích cách Kim tự tháp Đại Giza của Ai Cập được xây dựng. Nghiên cứu gây chấn động này vừa được công bố trên tạp chí Nature, cho rằng người cổ đại đã sử dụng một hệ thống ròng rọc và đối trọng để đẩy nhanh tiến độ thi công một cách thần kỳ.

Tiến sĩ Simon Andreas Scheuring từ Weill Cornell Medicine (New York), tác giả nghiên cứu, cho biết: "Đề xuất xây dựng dựa trên phân tích kiến trúc và kỹ thuật nề của kim tự tháp là hoàn toàn khả thi về mặt vật lý, đồng thời giải thích được tốc độ xây dựng cực nhanh của công trình này".

Trong nhiều thập kỷ qua, các nhà khảo cổ đã đau đầu đi tìm lời giải cho cách xây dựng công trình lớn nhất Ai Cập này. Kim tự tháp được tạo thành từ 2,3 triệu khối đá vôi, trong đó khối nhỏ nhất nặng 2 tấn, còn khối lớn nhất lên tới hơn 60 tấn.

Ảnh: Stock

Theo tính toán của nhóm nghiên cứu, công trình đồ sộ này được hoàn thành chỉ trong vòng hai thập kỷ. Điều này đồng nghĩa với việc cứ mỗi phút lại có một khối đá được đặt vào vị trí.

Từ bỏ những quan niệm cũ

Trước đây, giới học thuật tin rằng những người thợ xây dựng đã thực hiện kỳ tích này bằng cách sử dụng các dốc nghiêng và xây dựng theo từng lớp từ dưới lên trên. Tuy nhiên, nhóm tác giả nghiên cứu mới khẳng định kỹ thuật thô sơ đó không thể cho phép họ nâng và lắp đặt các khối đá khổng lồ với tốc độ chóng mặt như vậy.

Tiến sĩ Scheuring và cộng sự tính toán rằng kỳ tích kiến trúc này chỉ có thể đạt được bằng hệ thống giống như ròng rọc, được vận hành bằng các đối trọng trượt xuống trên các đường dốc. Hệ thống này cung cấp sức mạnh và độ chính xác cần thiết để đưa những khối đá nặng hàng chục tấn lên các tầng cao.

Nghiên cứu cho thấy những người thợ xây đã sử dụng hệ thống ròng rọc để dựng nên Kim tự tháp lớn với tốc độ và độ chính xác đáng kinh ngạc.

Nếu giả thuyết này đúng, điều đó có nghĩa là kiệt tác kiến trúc này được xây dựng từ trong ra ngoài, bắt đầu từ lõi và sử dụng hệ thống ròng rọc khi kim tự tháp dần cao lên.

Những bằng chứng ẩn giấu bên trong cấu trúc

Nhóm nghiên cứu dựa trên một số đặc điểm kiến trúc bên trong khối lăng trụ biểu tượng này để đưa ra khẳng định. Họ giải thích lại Đại Hành lang (Grand Gallery) và Lối đi lên (Ascending Passage) thực chất là các đường dẫn nghiêng nội bộ, đóng vai trò làm đường ray cho các đối trọng vận hành hệ thống ròng rọc.

Một chi tiết đáng chú ý là các vết mòn và bề mặt nhẵn bóng dọc theo các bức tường của Đại Hành lang. Các nhà khoa học tin rằng đây là minh chứng cho việc các xe trượt di chuyển liên tục chứ không phải là lối đi bộ thông thường.

Họ cũng đưa ra giả thuyết mới về Căn phòng tiền sảnh (Antechamber) – một phòng đá granite nhỏ mà bấy lâu nay các nhà khảo cổ tin rằng được dùng làm hệ thống cổng đá bảo vệ để ngăn chặn những kẻ trộm mộ.

Tiến sĩ Scheuring chia sẻ với Artnet rằng việc coi Căn phòng tiền sảnh là hệ thống cổng đá là điều "đáng nghi vấn vì nó không thực sự hoạt động hiệu quả". Theo ông, thật khó tin khi những người xây dựng lại thiết kế sai sót bộ phận này trong khi mọi thứ khác đều đạt độ chính xác hoàn hảo. Theo nghiên cứu, căn phòng này thực chất là một điểm tựa trong hệ thống ròng rọc, nơi những người thợ nâng các bộ phận xây dựng cồng kềnh nhất.

Các hình minh họa mô tả lý thuyết về ròng rọc và đối trọng của nhóm.

Một bộ máy khổng lồ

Hệ thống ròng rọc này được cho là có nhiều "nấc" khác nhau, cho phép điều chỉnh để tăng sức nâng, tương tự như việc sang số trên xe đạp.

Tiến sĩ Scheuring cũng nhận thấy một điểm thú vị là các hành lang và phòng chính thường nằm lệch tâm thay vì đối xứng tuyệt đối theo tiêu chuẩn của các công trình xây từ dưới lên. Ông cho rằng bố cục lệch lạc này là do những người thợ phải xây dựng xung quanh các hạn chế về cơ khí mà hệ thống ròng rọc áp đặt.

Giả thuyết này cũng giải thích cho một số đặc điểm kỳ lạ khác như bề mặt hơi lõm của kim tự tháp và lý do tại sao các khối đá càng lên đỉnh càng nhỏ lại. Đó là kết quả của các điểm nâng dịch chuyển khi kim tự tháp cao dần và việc các khối đá nhẹ hơn sẽ giúp việc đưa chúng lên đỉnh cao trở nên khả thi hơn.

Nguồn: NYPost