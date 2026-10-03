Giả thuyết kỳ lạ về con số "10-7-3" xuất hiện trên máy bay Flydubai: Sao lại trùng với sự kiện xảy ra ngày 7/10?

Vụ cướp máy bay Flydubai đang khiến cộng đồng mạng đổ dồn sự chú ý vào số hiệu chuyến bay FZ1073, luận giải các con số này thành "10/7/3" – tức ngày 7 tháng 10 và mốc thời gian 3 năm của một sự kiện.

Giả thuyết kỳ lạ về con số “10-7-3”

Một con số hiện đang trở thành tâm điểm của những nghi vấn xoay quanh vụ tấn công trong khoang lái của hãng hàng không Flydubai: 1073.

Đây là số hiệu chuyến bay khởi hành từ Dubai đến Tel Aviv, nơi Cơ trưởng người Ấn Độ Smit Machchhar bất ngờ bị cơ phó tấn công. Giờ đây, khi thời điểm ngày 7/10 đang đến rất gần, người dùng mạng xã hội lại nhìn 4 chữ số này theo một cách hoàn toàn khác: 10-7-3 — ngày 7 tháng 10, tròn 3 năm kể từ khi Hamas tiến hành cuộc đột kích vào Israel năm 2023.

Liệu 1073 chỉ đơn thuần là một số hiệu chuyến bay? Hay nó còn mang một ý nghĩa nào khác?

Cho đến nay, chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy con số này được cố tình lựa chọn hay có mối liên hệ trực tiếp đến cuộc xung đột năm xưa. Tuy nhiên, yếu tố thời điểm đã phủ thêm một tầng nghi vấn lên sự cố vốn vẫn đang trong quá trình điều tra động cơ.

Thuyết âm mưu ‘1073’ là gì?

Nhiều người dùng mạng xã hội đã chỉ ra số hiệu chuyến bay FZ1073 và dịch giải các con số này thành 10/7/3, hiểu là ngày 7 tháng 10 và mốc tròn 3 năm kể từ sự kiện năm 2023.

Giả thuyết này nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi chuyến bay đang trên hành trình từ Dubai đến Tel Aviv, và vụ tấn công trong khoang lái lại xảy ra chỉ đúng một tuần (7 ngày) trước ngày kỷ niệm 7/10.

Ba năm trước, sự kiện ngày 7/10 bắt đầu bằng một đợt mưa tên lửa dữ dội từ Gaza, tiếp đó là các nhóm vũ trang do Hamas dẫn đầu đột kích vào miền Nam Israel bằng đường bộ, đường biển và đường hàng không.

Nhóm này đã tấn công vào nhiều vị trí, bao gồm cả địa điểm tổ chức lễ hội âm nhạc Nova gần Re’im khiến nhiều người thương vong. Lễ hội Nova kể từ đó đã trở thành một trong những biểu tượng khắc sâu về sự kiện ngày 7/10.

Mặc dù vậy, sự liên kết mang tính số học với số hiệu chuyến bay hiện vẫn dừng lại ở mức suy đoán do cộng đồng mạng tự gán ghép. Chưa có bất kỳ bằng chứng công khai nào xác nhận rằng số hiệu chuyến bay được chọn có ý đồ, hoặc kẻ tấn công coi con số này mang một ý nghĩa đặc biệt nào đó.

Cơ quan điều tra đang thực sự tập trung vào điều gì?

Dù vậy, thời điểm xảy ra sự cố và điểm đến của chuyến bay vẫn khiến câu hỏi về động cơ trở thành một phần trọng tâm trong quá trình điều tra.

Các cơ quan chức năng UAE đã ra lệnh mở một cuộc điều tra chuyên sâu về sự cố này. Các điều tra viên đang làm rõ diễn biến cùng động cơ đằng sau vụ việc, đồng thời xem xét liệu sự cố có liên quan đến “hoạt động hay mục đích khủng bố”, hoặc có sự lên kế hoạch trước và chỉ đạo từ bên ngoài hay không.

Các nguồn tin hiện tại cho biết vụ việc vẫn chưa xác định được động cơ. Trong khi đó, đánh giá ban đầu từ các quan điểm an ninh của Israel cho thấy viên cơ phó có thể đã hành động một mình. Cuộc điều tra của UAE hiện vẫn đang tiếp tục diễn ra.

Danh tính viên cơ phó được phía an ninh Israel xác định là công dân Oman, dù thông tin chi tiết vẫn chưa được công bố rộng rãi. Hãng hàng không Flydubai cũng từ chối cung cấp tên của nhân sự này, đồng thời chia sẻ với tờ News18 rằng các tình tiết xoay quanh vụ việc vẫn đang được làm rõ và hãng chưa thể đưa ra thêm bất kỳ bình luận nào ngoài các thông cáo chính thức đã phát đi.

Con số ẩn ý hay chỉ là sự trùng hợp?

Tính đến thời điểm hiện tại, ngoài những suy đoán đang lan truyền trên không gian mạng, hoàn toàn không có bằng chứng nào kết nối chuyến bay FZ1073 với ngày kỷ niệm 7/10.

Bản thân số hiệu chuyến bay do đó không được coi là một manh mối chính thức trong quá trình điều tra. Điều mà các điều tra viên đang nỗ lực làm sáng tỏ là liệu vụ tấn công này là một hành vi bộc phát đơn lẻ, hay là một âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước, mang ý đồ khủng bố hoặc có sự giật dây từ các tổ chức khác.