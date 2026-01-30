"Gia thế" của thủ môn Trung Kiên

Trở về từ VCK U23 Châu Á, các cầu thủ đang là những nhân vật được truyền thông, người hâm mộ quan tâm. Dịp này, các cầu thủ cũng có thời gian nghỉ ngơi, được về nhà, bởi thế, nhiều gia đình cũng nhân dịp này tổ chức các bữa tiệc, thậm chí là đãi cỗ lớn như nhà Đình Bắc.

Gia đình thủ môn Trung Kiên cũng không ngoại lệ. Mới đây trên MXH chia sẻ clip gia đình cầu thủ 22 tuổi tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ, mời anh em, người thân tới dự. Bố Trung Kiên đại diện con trai có lời mời, gửi lời cảm ơn mọi người, còn nam thủ môn thì hạnh phúc, bẽn lẽn bên bố.

Trần Trung Kiên trong bữa tiệc được gia đình tổ chức mớ đây. Nguồn: Rororo912

Đây cũng là không gian từng xuất hiện trong loạt ảnh mừng HCV SEA Games mà Trần Trung Kiên chia sẻ, khi gia đình có mặt đông đủ, gồm cả ông bà nội.

Ông bà nội của Trung Kiên. Ảnh: FBNV.

Điều khiến nhiều người để ý là hình ảnh bố mẹ Trung Kiên trẻ trung, phong độ, không khí gia đình đầm ấm, tình cảm. Trên thực tế, nam thủ môn sinh năm 2003 là người sống khá kín tiếng. Anh hiếm khi chia sẻ chuyện gia đình hay đời sống cá nhân trên mạng xã hội.

Chỉ trong những dịp đặc biệt như sau các giải đấu lớn, kỳ nghỉ lễ, Tết hoặc những chuyến du lịch cùng người thân, Trung Kiên mới đăng tải vài hình ảnh sum vầy.

Được biết, gia đình nam thủ môn sinh năm 2003 có 5 thành viên, Trung Kiên là anh cả, bên dưới còn một em gái và một em trai. Hiện gia đình nam thủ môn sinh sống tại một con hẻm nhỏ ở Pleiku (Gia Lai) - nơi gắn bó với tuổi thơ và những năm tháng đầu tiên theo đuổi bóng đá của anh.

Theo báo điện tử Gia Lai, bố của Trung Kiên làm tài xế, mẹ làm tiếp thị. Ban đầu, gia đình thấy con còn nhỏ mà mải mê chơi đá bóng, sợ xao nhãng việc học nên phản đối, sau đó nhìn thấy được đam mê, tinh thần nghiêm túc thì chuyển sang ủng hộ.

"Vợ chồng tôi đi làm suốt ngày nên Kiên thường đi chơi với bạn. Nhiều hôm tối mịt, Kiên mới về vì mải mê đá bóng. Sợ con ham chơi, bị bạn bè rủ rê nên chồng tôi cấm không cho đi. Sau đó, thấy con đi tập luyện một cách lành mạnh, rèn luyện được sức khỏe, lại có các thầy dìu dắt nên gia đình tôi ủng hộ”, Bà Nguyễn Thị Thu Thúy (mẹ của Trung Kiên) chia sẻ.

Theo báo Dân Việt, sau này, khi được đến Học viện HAGL để tập nhờ vào các buổi chiều, thì ngoài thầy cô bố mẹ luôn là người đồng hành, sát cánh bên con, mỗi ngày đều vượt quãng đường gần 15km trên xe máy tới điểm tập.

Bởi thế, không bàn đến sự giàu có hay điều kiện xa hoa, nhưng khi nhắc tới “gia thế” của Trần Trung Kiên, có thể thấy gia đình chính là nguồn động viên tinh thần lớn nhất với chàng thủ môn trẻ.

Thỉnh thoảng, anh cũng chia sẻ hình ảnh sinh hoạt đời thường trong căn nhà nhỏ, những khoảnh khắc cùng bố mẹ dọn dẹp nhà cửa mỗi dịp Tết đến.

Qua các hình ảnh được đăng tải, căn nhà của Trung Kiên có nội thất chủ yếu bằng gỗ, đầy đủ tiện nghi, toát lên sự gọn gàng, ấm cúng. Trong một clip từng được chia sẻ trên mạng xã hội, khi được hỏi về việc quay video thăm nhà, nam thủ môn sinh năm 2003 hài hước nói: “Nhà em quay hai phút là tới nhà bếp rồi, quay gì nữa”.

Một vài hình ảnh hiếm hoi ở trước, trong nhà của Trung Kiên.

Trần Trung Kiên (SN 2003, quê Hưng Yên cũ, lớn lên ở Pleiku, Gia Lai) trưởng thành từ lò đào tạo Học viện Nutifood JMG và hiện thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai. Sở hữu chiều cao 1m91 cùng khả năng phản xạ tốt, Trung Kiên được đánh giá là một trong những thủ môn trẻ triển vọng của bóng đá Việt Nam.

Trong năm 2025, anh cùng các lứa đội tuyển nam Việt Nam gặt hái nhiều thành tích ấn tượng như vô địch U23 ASEAN 2025, HCV SEA Games 33, gần nhất là HCĐ U23 châu Á,... và để lại dấu ấn tích cực trong khung gỗ. Hiện tại Trần Trung Kiên là một trong những cầu thủ hot nhất mạng xã hội với hơn 108k người theo dõi trên Facebook. Ngoài đời, anh chàng được bạn bè, người hâm mộ nhận xét có tính cách "hài ngầm", hướng ngoại.