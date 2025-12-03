Samsung đang đối mặt với một tình huống hiếm thấy khi hai bộ phận nội bộ của tập đoàn công nghệ hàng đầu Hàn Quốc này rơi vào xung đột trực tiếp vì vấn đề cung ứng linh kiện. Bộ phận bán dẫn DS của Samsung đã từ chối yêu cầu cung cấp chip DRAM từ bộ phận di động MX, dù cả hai đều thuộc cùng một công ty mẹ, bởi giá RAM trên thị trường đang tăng vọt và việc bán ra bên ngoài mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều.

Theo các nguồn tin ngành công nghiệp tiết lộ với Sedaily, giá của RAM LPDDR5X dung lượng 12GB đã leo thang lên mức 70 USD vào tháng 11, con số này gấp hơn hai lần so với mức 33 USD hồi đầu năm.

Sự gia tăng chóng mặt này đã khiến bộ phận DS của Samsung quyết định ưu tiên tối đa hóa lợi nhuận thay vì hỗ trợ bộ phận anh em trong nội bộ công ty. Trước đây, MX thường nhận được hợp đồng cung cấp DRAM ổn định kéo dài trên 12 tháng, nhưng hiện tại DS đã thay đổi chính sách và chỉ chấp nhận thương lượng lại điều khoản mỗi ba tháng một lần.

Nội bộ Samsung cũng đang phải giành giật đơn hàng DRAM khi giá tăng cao

Thay đổi này có nghĩa là bộ phận smartphone của Samsung phải yêu cầu cung cấp DRAM theo từng quý, tạo ra sự bất ổn lớn trong kế hoạch sản xuất và kinh doanh dài hạn.

Tình hình đã trở nên nghiêm trọng đến mức các lãnh đạo cấp cao của Samsung buộc phải trực tiếp can thiệp để đàm phán giữa hai bộ phận. Tuy nhiên, ngay cả sau khi các cuộc thương lượng được tiến hành, bộ phận MX chỉ có thể đảm bảo nguồn cung cấp chip DRAM cho quý thứ tư cho đến hết năm nay, cho thấy sức ép về nguồn cung đang ở mức cao nhất.

Quyết định của bộ phận DS hoàn toàn có cơ sở kinh doanh rõ ràng khi xét đến bối cảnh thị trường hiện tại. Tình trạng khan hiếm bộ nhớ toàn cầu đã tạo ra cơ hội vàng cho các nhà sản xuất DRAM tăng giá bán và gia tăng biên lợi nhuận.

Bộ phận bán dẫn của Samsung cần phải tập trung khai thác tối đa tình hình này để thúc đẩy doanh số và lợi nhuận, đặc biệt khi họ đang theo đuổi mục tiêu đầy tham vọng trong những năm tới.

Các chip DRAM này là phần không thể thiếu trong các điện thoại Samsung

Theo một nhà nghiên cứu cấp cao trong ngành, lợi nhuận hoạt động của Samsung dự kiến sẽ đạt mức 69 tỷ USD vào năm 2026, với việc giá DRAM và NAND flash tăng cao cùng với cải thiện năng suất sản xuất chip 2nm GAA đóng góp quan trọng vào con số ấn tượng này.

Hơn nữa, Samsung cũng đã công bố kế hoạch biến mảng kinh doanh đúc chip có lãi vào năm 2027, và để đạt được mục tiêu đó, công ty buộc phải đưa ra những quyết định khó khăn, bao gồm việc từ chối các yêu cầu cung cấp DRAM cho bộ phận anh em để ưu tiên những hợp đồng sinh lời cao hơn với khách hàng bên ngoài.

Sự đánh đổi lớn nhất trong tình huống này là dòng smartphone Galaxy S26, vốn được lên kế hoạch ra mắt vào tháng 2 năm 2026, đang đối mặt với nguy cơ tăng giá đáng kể.

Khi chi phí đầu vào cho linh kiện quan trọng như DRAM tăng gấp đôi và nguồn cung không được đảm bảo ổn định, bộ phận MX có thể buộc phải chuyển gánh nặng chi phí này sang người tiêu dùng thông qua việc nâng giá bán lẻ của sản phẩm flagship. Điều này có thể ảnh hưởng tiêu cực đến doanh số bán hàng của Galaxy S26 trong một thị trường smartphone đang cạnh tranh khốc liệt.