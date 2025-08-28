Giá sầu riêng tăng nóng, vì sao nông dân vẫn than khó xuất khẩu?

Những ngày gần đây, tại TP HCM, xe sầu riêng bán rong xuất hiện khá nhiều trên các tuyến đường. Một số xe trước đây bán giá 50.000 đồng/kg thì nay treo bảng 35.000 đồng/kg, tất cả đều "bao ăn". Lý do các tiểu thương đưa ra là đang vào mùa nên giá rẻ.

Nghịch lý giá sầu riêng

Nhiều tài khoản trên mạng xã hội cũng rầm rộ rao bán sầu riêng nhà trồng, như sầu riêng Dona (Thái hoặc Monthong) với giá chỉ từ 50.000 – 60.000 đồng/kg (nguyên trái) và 130.000 – 140.000 đồng/kg với sầu riêng tách múi cấp đông (chưa tính tiền vận chuyển từ Đắk Lắk).

Đây là mức giá khá rẻ vì đa phần sầu riêng bóc múi tại TP HCM ít có giá dưới 200.000 đồng/kg.

Bà Huân, chủ một vườn 2 ha sầu riêng ở Đắk Lắk, cho biết gần đến ngày thu hoạch nhưng vẫn chưa chốt cọc được với thương lái. Hiện một số quả đã chín rụng ở vườn, bà phải tính đến phương án bán lẻ và tách múi, cấp đông bán dần.

Thế nhưng, các vựa sầu riêng lại đang thông báo tăng giá thu mua. Ví dụ, vựa L.D ở Đắk Lắk đang mua sầu riêng Dona loại A 79.000 đồng/kg, loại B 58.000 đồng/kg, cao hơn ngày 15-8 là 7.000 đồng/kg.

Sầu riêng rụng, sầu riêng dạt có giá rất rẻ

Giải mã lý do

Ông Nguyễn Đình Tùng, Chủ tịch HĐQT Vina T&T Group, Phó Chủ tịch Hiệp hội Rau quả Việt Nam, cho biết trong ngày công ty mua sầu riêng Dona loại A là 96.000 đồng/kg, loại B thấp hơn 20.000 đồng/kg. Cả hai loại đều cao hơn tuần trước 10.000 đồng/kg. Mỗi ngày công ty xuất khẩu được bình quân 1 container cho thị trường Trung Quốc. "Giá tăng nhưng tiêu chuẩn chọn hàng cũng khắt khe hơn để giảm thiểu rủi ro. Hàng dạt thì giá thấp" – ông Tùng nói.

Còn bà Nguyễn Thái Huyền, CEO Công ty Nông nghiệp Việt Nông Phát, gần với vùng nguyên liệu cho hay năm nay mưa nhiều nên trồng sầu riêng không đạt. Tỉ lệ vườn sầu riêng mẫu đẹp cơm ngon rất ít.

"Có vườn 10 quả chỉ được 1 quả loại A, 9 quả dạt thì không thể có giá cao. Chúng tôi đang mua xô ở các vườn thuộc hệ sinh thái với giá từ 50.000 – 70.000 đồng/kg, tùy chất lượng, không mua bên ngoài" – bà Huyền thông tin.

Cũng theo bà Huyền, cùng kỳ năm ngoái vườn của công ty bán được giá 106.000 đồng/kg nhưng năm nay chỉ bán được 76.000 đồng/kg. Tình hình ngành sầu riêng ngày càng đòi hỏi nâng cao tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, chất lượng, mẫu mã chứ không đơn giản như trước.