Giá rau tăng vùn vụt, chị em rủ nhau trồng rau muống thủy canh: Cắm cọng rau vào nước là có cả bình ăn mệt nghỉ

Dạo này đi chợ, rau cỏ gì cũng đắt đỏ, nhìn mớ rau muống mà nhiều người phải xuýt xoa: “Sao rau lại đắt thế này?”. Vậy là thay vì mua hoài, không ít chị em bắt đầu đổi sang một thú vui mới: Trồng rau muống thủy canh tại nhà. Nghe thì tưởng cầu kỳ, nhưng thực ra lại đơn giản bất ngờ: Tận dụng chính bó rau mua về, phần cọng không dùng hết, vài chiếc chai nước bỏ đi, thêm chút kiên nhẫn là sau khoảng 10 ngày đã có bình rau muống xanh rì, cắt ăn tới đâu lại mọc lên tới đó. Vừa đỡ tốn tiền, vừa yên tâm vì sạch, lại có góc xanh mát mắt trong căn bếp nhỏ, đúng kiểu “một công đôi ba việc” rất hợp gu phụ nữ thời bão giá.

Vì sao “tự trồng” đang lên ngôi?

Giá thực phẩm liên tục nhích lên, nhất là các loại rau xanh, khiến nhiều gia đình phải tính toán lại từng bữa ăn. Với những nhà có con nhỏ, người già, việc ăn rau sạch mỗi ngày lại càng quan trọng. Thế nên, trồng rau tại nhà không chỉ là thú vui mà còn là cách “tự cứu ví tiền” rất thực tế.

Rau muống là loại dễ ăn, dễ chế biến, từ luộc, xào tỏi tới ăn lẩu đều hợp. Cũng chính vì thế, nó trở thành “nhân vật chính” trong phong trào trồng rau thủy canh mini. Không cần sân thượng, không cần ban công rộng, chỉ cần một bệ cửa sổ, một góc bếp có ánh sáng là đủ.

Nhiều chị em văn phòng chia sẻ: Buổi sáng đi làm vội, tối về mệt, chỉ cần bước vào bếp thấy bình rau muống xanh mướt đã thấy nhẹ người. Lúc cần, chỉ việc cắt một ít ngọn, rửa qua là có đĩa rau muống xào nóng hổi.

Nhìn chung với nhiều gia đình không có sân thượng, vườn lớn hoặc ban công rộng để đặt các khay rau thì việc trồng trong bình, chai lọ cũng giúp chị em tiết kiệm kha khá thời gian lẫn công sức chăm bẵm.

Tận dụng rau thừa, chai cũ: Nhìn tưởng “chơi chơi” mà rất ra gì

Điểm hay của cách trồng này là… gần như không tốn thêm tiền. Bó rau muống mua về, phần ngọn non đem nấu canh, xào tỏi, phần cọng già hơn, nhiều người hay bỏ đi. Giờ thì giữ lại, rửa sạch, cắt bớt rễ già, xếp vào chai hoặc bình nước là đã sẵn sàng cho một “vườn rau” mới.

Một chị nội trợ chia sẻ kinh nghiệm: Chị mua một bó rau muống ngày 13/7, hái hết lá để nấu, chỉ giữ lại phần cọng trơ trụi rồi cắm vào nước. Đến ngày 23/7, tức là khoảng 10 ngày, bình rau đã xanh um, lá mới ra tua tủa, nhìn mà đã mắt.

Không muốn tốn tiền mua lọ hoa đẹp, chị em hoàn toàn có thể tận dụng chai nước suối loại to. Cắt rộng phần miệng, đổ nước vào, thả cọng rau muống vào là xong. Không cần khay lớn, không cần đất, không lỉnh kỉnh phân bón. Một góc bồn rửa, một góc cửa sổ là đủ để dựng cả “bình rau muống”.

Cách trồng rau muống thủy canh tại nhà từng bước một

Nghe “thủy canh” có vẻ chuyên nghiệp, nhưng làm thật thì rất đơn giản:

1. Chuẩn bị nguyên liệu:

- Một bó rau muống tươi, thân không dập nát.

- 1–2 chai nhựa hoặc lọ thủy tinh sạch.

- Nước sạch (nên dùng nước đã để qua đêm cho bay bớt mùi clo).

2. Sơ chế rau muống:

Rau muống mua về, chị em tách ngọn và lá non để nấu luôn cho bữa ăn. Phần thân giữ lại dài khoảng 10–15 cm là vừa đẹp. Nhặt sạch lá già, rửa lại với nước cho hết bùn, cát.

3. Cắm rau vào chai:

Đổ nước vào chai hoặc lọ, sao cho phần nước ngập khoảng 1/3–1/2 thân rau. Không cần ngập hết, chỉ cần phần gốc chạm nước để kích thích mọc rễ. Xếp các cọng rau đứng tương đối thẳng, không chèn quá chặt để chúng còn chỗ mọc rễ và lớn lên.

4. Giai đoạn ra rễ:

2–3 ngày đầu, rễ mới chưa mọc nhiều, chị em có thể dùng giấy báo quấn quanh thân chai, vừa che bớt ánh sáng cho phần gốc, vừa giúp cây dễ tập trung ra rễ. Giai đoạn này có thể để ở chỗ mát, chưa cần nắng quá mạnh.

5. Giai đoạn “bung lá”:

Khi đã thấy rau muống bắt đầu mọc rễ trắng ra tua tủa, có thể mang bình ra chỗ có ánh sáng. Tốt nhất là ánh nắng buổi sáng hoặc chiều, tránh nắng gắt giữa trưa. Có nhà chỉ mỗi buổi chiều có nắng chiếu vào vài tiếng, vậy mà rau vẫn phát triển rất tốt.

Một vài mẹo nhỏ để bình rau luôn xanh mướt, không lo sâu bọ

Rau sống trong nước nên chuyện quan trọng nhất là… nước. Nếu bỏ quên, để nước đục lâu ngày, dễ sinh mùi, rêu, muỗi, côn trùng nhỏ, nhìn là hết muốn ăn.

Một số mẹo đơn giản:

- Thay nước 1–2 ngày/lần: Mỗi lần thay nhớ đổ hết nước cũ đi, tráng lại chai/lọ dưới vòi nước, rửa sơ qua phần rễ để trôi bớt cặn. Làm vậy nước luôn trong, rễ khỏe, ít nguy cơ có “con gì đó lạ lạ” bơi trong bình. Những ai sợ côn trùng thì càng nên chịu khó thay nước.

- Không lạm dụng phân bón: Với mô hình nhỏ trong bếp, chỉ để trang trí kiêm ăn vài bữa, chị em không nhất thiết dùng thêm dung dịch dinh dưỡng. Rau muống vốn là cây khỏe, chỉ với nước sạch và một ít ánh sáng là đã mọc tốt. Nếu muốn, thỉnh thoảng có thể pha loãng chút nước vo gạo đã để lắng, nhưng nhớ tổng vệ sinh chai thường xuyên.

- Cắt tỉa hợp lý: Khi ngọn rau dài khoảng 15–20 cm, có thể cắt ăn dần. Cắt xong, chừa lại vài đốt thân, sau đó rau sẽ tiếp tục đâm chồi mới. Một bình rau, nếu chăm tốt, có thể cho thu hoạch nhiều lần.

Trồng rau không chỉ để tiết kiệm, mà còn để… vui

Nhiều chị em thú nhận: Ban đầu trồng rau muống chỉ vì “giá rau đắt quá”, nhưng sau vài tuần lại thấy… nghiện. Mỗi ngày đi làm về, việc đầu tiên là ghé qua thăm bình rau, xem hôm nay ngọn nào dài hơn, lá nào xanh hơn.

Với những gia đình có con nhỏ, đây còn là cách dạy con về thiên nhiên rất dễ thương. Trẻ con được trực tiếp nhìn thấy từ một cọng rau bị cắt trụi, qua vài ngày đã mọc rễ, vươn lá. Cảm giác chờ 10 ngày để có đĩa rau muống “do chính mình trồng” cũng là một trải nghiệm thú vị.

Trong bối cảnh giá cả leo thang, câu chuyện trồng rau muống thủy canh nghe vừa vui vừa rất đời. Không ai bảo một bình rau trên bệ cửa sổ sẽ giúp chúng ta “giàu lên” ngay, nhưng chắc chắn nó khiến căn bếp bớt khô khan, bữa cơm bớt áp lực, và tâm trạng của người đứng bếp nhẹ nhàng hơn một chút.

Biết đâu, từ một bình rau muống thủy canh nhỏ xíu hôm nay, mai này chị em sẽ có cả “vườn rau mini” với húng, mùi, rau thơm, hành lá… Tất cả đều bắt đầu từ một ý nghĩ rất giản dị: tự tay nuôi dưỡng những điều xanh mát trong ngôi nhà của mình.