Giá ô tô Việt 'vỡ trận' tháng 6: Món hời đáng giá hay bẫy tồn kho?

Chưa bao giờ thị trường ô tô Việt Nam lại chứng kiến giá xe giảm đến thế. Các mẫu xe Nhật Bản phá lệ từ bỏ sự kiêu hãnh để đại hạ giá, xe Hàn tung ưu đãi kỷ lục, còn xe Trung Quốc dùng chiến thuật đặc biệt để thu hút khách hàng.

Hãy quên câu chuyện khan hàng hay đội giá của những năm trước, bởi cuộc chiến giành giật thị phần lúc này đang mang lại lợi ích lớn chưa từng có cho người mua xe. Tháng 6 này, thị trường ô tô Việt Nam đang chứng kiến một cơn "địa chấn" giảm giá chưa từng có trong lịch sử. Từ những dòng xe bình dân che mưa che nắng cho đến các siêu phẩm hạng sang đẳng cấp, cuộc đua dìm giá giữa các ông lớn đã chính thức chạm đáy.

Toyota quyết tâm giữ vững vị trí của Veloz Cross trên bảng xếp hạng. Ảnh: Toyota Việt Nam

Đầu tiên phải kể đến thế lực xe Nhật vốn nổi tiếng giữ giá tại thị trường Việt. Trong tháng này, các thương hiệu quốc dân như Honda, Toyota hay Mitsubishi đồng loạt "chơi lớn" khi tung ra các chương trình hỗ trợ lệ phí trước bạ lên tới 100%, đi kèm hàng loạt quà tặng bảo hiểm vật chất và ưu đãi lãi suất.

Những cái tên quen thuộc trong phân khúc sedan cỡ B, MPV gia đình cho đến SUV đô thị đều ghi nhận mức giảm tiền mặt trực tiếp từ vài chục cho đến gần trăm triệu đồng. Đặc biệt hơn, có một mẫu SUV tiếng tăm còn chấp nhận xả kho dọn bãi với mức ưu đãi gây choáng váng lên đến hơn 300 triệu đồng.

Audi Q6 e-tron giảm thẳng 200 triệu vào giá bán. Ảnh: Hoàng Dũng

Không chịu lép vế trước các đối thủ láng giềng, các đại diện đến từ Hàn Quốc cũng nhập cuộc vô cùng sát ván. Cả Kia và Hyundai đều áp dụng chính sách giảm giá cực kỳ linh hoạt cho toàn bộ danh mục xe gầm cao ăn khách của mình. Đáng chú ý, một mẫu SUV cỡ D biểu tượng vốn luôn chễm chệ ở nhóm bán chạy nay lại được đại lý mạnh tay cắt giảm kỷ lục lên tới hơn 200 triệu đồng.

Bất ngờ nhất phải kể đến phân khúc xe sang châu Âu và nhóm tân binh năng lượng mới. Một thương hiệu xe Đức đình đám vừa công bố mức khuyến mại thẳng tay 200 triệu đồng cho hàng loạt dòng SUV và xe thuần điện chủ lực. Trong khi đó, các hãng xe mới đến từ Trung Quốc lại chọn cách tiếp cận độc lạ khi tung ra đặc quyền tài trợ miễn phí tiền xăng từ 3 đến 8 năm, kết hợp xả kho giảm giá sâu cho cả các dòng xe đời mới nhất vừa xuất xưởng.

Giữa bạt ngàn thông tin ưu đãi, đâu mới là mẫu xe thực sự "chạm đáy" và đáng tiền nhất ở thời điểm hiện tại? Câu trả lời sẽ có ở video bên dưới.



