Giá nhà tại Trung Quốc có diễn biến đáng chú ý

Theo báo cáo mới đây được China Daily dẫn lại, giá nhà tại Trung Quốc gồm cả nhà mới và nhà đã có sở hữu trước đó tại 70 thành phố của nước này "tiếp tục ổn định trong tháng 3". Các chuyên gia cho rằng xu hướng này là nhờ vào một loạt các biện pháp mà Chính phủ Trung Quốc thực hiện trong những tháng gần đây. Trong tháng 3, một vài thành phố nhỏ còn chứng kiến ​​giá nhà giảm.

Sheng Guoqing, Trưởng bộ phận thống kê của Cục Thống kê Quốc gia, cho biết trên cơ sở dữ liệu hằng năm, giá giảm xuống hoặc tăng hiện nay đang có tốc độ chậm hơn.

Giá nhà Trung Quốc mới tại 38 trong số 70 thành phố lớn nằm trong khảo sát đã giảm trong tháng 3. Trong tháng 2, con số tương ứng là 40. Có ba thành phố giá nhà không đổi. Tuy nhiên, vẫn còn đến 29 thành phố khác của Trung Quốc đã tăng trong tháng 3. Hồi tháng 2, giá nhà tăng tại 27 thành phố.

Cụ thể, giá nhà tại Trung Quốc đối với nhà mới tại 4 thành phố hàng đầu đã tăng trung bình 0,3% so với tháng trước. Trong đó, TP Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông) dẫn đầu với mức tăng 0,8%, tiếp theo là TP Bắc Kinh (0,4%) và TP Thượng Hải (0,3%).

Mặc dù Thâm Quyến tăng nhưng tổng thể thì giá nhà tại tỉnh Quảng Châu lại giảm 0,1%. Giá nhà mới của các thành phố quy mô lớn, nhìn chung, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước.

Một góc TP Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Dy Khoa.

Giá nhà mới tại 31 thành phố hạng hai được cơ quan thống kê theo dõi không thay đổi so với trong tháng 3. Nhưng con số này lại tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá nhà mới tại 35 thành phố cấp ba giảm 0,2% so với tháng trước, tương đương giảm 0,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Li Yujia, Trưởng nhóm Nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chính sách dân cư tỉnh Quảng Đông, cho biết: "Thị trường nhà ở các thành phố khác nhau đang được cải thiện nhưng tiến độ này phần nào bị suy yếu do tác động của Covid-19".

Vị trưởng nhóm phân tích thêm, giá nhà mới tại 4 thành phố lớn nhất của Trung Quốc đã tăng trong 3 tháng liên tiếp, góp phần vào sự ổn định của thị trường. Tuy nhiên, tăng trưởng của chúng đã chậm lại trong hai tháng qua do xuất hiện trở lại của Covid-19 ở Thâm Quyến và Thượng Hải.

Các chuyên gia cho rằng hiệu suất được cải thiện tổng thể là do điều chỉnh các quy định và biện pháp mới. Trong đó có cung cấp tín dụng tốt hơn để đáp ứng nguồn tài chính phù hợp và mua nhà hợp lý.

Hơn 70 thành phố đã đưa ra các chính sách bất động sản mới để ổn định thị trường nhà ở địa phương kể từ đầu năm. Zhang Dawei, Nhà phân tích trưởng của Centaline Property Agency Ltd., cho biết lãi suất thế chấp đã được cắt giảm tại hơn 100 thành phố trên toàn Trung Quốc vào tháng 3.

Ông cho rằng, với việc ngày càng nhiều thành phố áp dụng các chính sách tương tự, thị trường nhà có khả năng sẽ dần ổn định hơn nữa trong những tháng tới.

Tình hình hoạt động của thị trường nhà có sở hữu trước đó đi theo một đường cong tương tự như của thị trường nhà mới. Giá tại 21 thành phố đã tăng trong tháng 3, so với 10 thành phố trong tháng 2. Bốn thành phố báo cáo không có thay đổi, nhưng giá giảm ở 45 thành phố, trái ngược với 57 trong tháng 2.

https://soha.vn/gia-nha-tai-trung-quoc-co-dien-bien-dang-chu-y-20220416174610073.htm