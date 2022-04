Đất nền sát TP HCM đang được rao bán mạnh, nhu cầu mua thế nào?

Các tỉnh lận cận TP HCM, nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, luôn thu hút được nhà đầu tư bất động sản do tin tưởng vào lợi thế địa thế, định hướng phát triển kinh tế vĩ mô tập trung cho vùng. Trong số này, Bình Dương (tỉnh giáp ranh TP HCM) là địa bàn bất động sản luôn được săn đón mạnh.

Trong Báo cáo thị trường Bình Dương tháng 3/2022 do Propertyguru Việt Nam vừa công bố, hoạt động mua bán bất động sản tại Bình Dương sôi động ở cả số lượng sản phẩm rao bán và nhu cầu mua của tất cả loại hình nhà đất.

Theo đó, tổng lượng tin rao bán nhà riêng và căn hộ chung cư tại tỉnh này tăng 49%; nhà phố, biệt thự tăng lần lượt 38% và 51% trong tháng 3. Đất nền và đất nền dự án là hai phân khúc có nguồn hàng rao bán tăng mạnh nhất tháng vừa qua, với mức tăng lần lượt là 72% và 58% so với tháng 2.

Các thành phố Dĩ An, Thuận An và Thủ Dầu Một tiếp tục là các thị trường có lượng sản phẩm bất động sản được rao bán nhiều nhất. Thuận An dẫn đầu về lượng tin đăng bán và nhu cầu tìm kiếm bất động sản của toàn tỉnh. Dĩ An và Thủ Dầu Một cũng có lượng tin đăng bán nhà đất tăng 41% và 48%.

Trong tháng vừa qua, các huyện vùng ven Bình Dương như Bàu Bàng và Tân Uyên ghi nhận bứt phá mạnh về nguồn cung nhà đất chào bán với mức tăng trưởng tin rao bất động sản tăng 68-100%.

Nhu cầu mua đất nền dẫn đầu thị trường với mức tăng trưởng 62% so với tháng trước. Các sản phẩm đất nền dự án có lượng quan tâm thấp hơn so với đất thổ cư và đất nền tự do. Nhu cầu tìm mua đất nền triển khai trong các dự án chỉ tăng 54% trong khi đất tự do tăng hơn 64%. Căn hộ chung cư, nhà phố và nhà riêng cũng ghi nhận nhu cầu mua tăng lần lượt 54% và 42%.

Trong tháng 3, các thị trường thu hút được nhiều người quan tâm tìm kiếm đất nền nhiều nhất của tỉnh này là Bến Cát, Bàu Bàng và Tân Uyên. Đặc biệt, huyện Bàu Bàng có lượng khách hàng tìm mua đất nền tăng gần 80% so với tháng trước. Tân Uyên và Dầu Tiếng cũng có sự tăng trưởng nhu cầu mua đất nền lần lượt và 55% và 58%, chủ yếu đến từ sản phẩm đất nền có giá từ 6-8 triệu/m2.

Tại hai thành phố Thuận An và Dĩ An, các dự án đất nền ở khu vực trung tâm hoặc gần khu công nghiệp hiện đang ở mức từ 40-60 triệu đồng/m2. Xa hơn một chút, thị trường đất nền tại Bến Cát, Tân Uyên giá vào tầm từ 8-17 triệu đồng/m2.

Đây cũng là những khu vực được đánh giá nhiều tiềm năng bởi liền kề thành phố mới Bình Dương và nhiều khu công nghiệp lớn đang hoạt động ổn định, người lao động đổ về làm việc rất đông.

Trong khi đó, Phú Giáo và Bàu Bàng được xem là thị trường mới phát triển nhưng các khu vực trung tâm hành chính hoặc gần khu công nghiệp hiện có giá đất nền vào khoảng 6-12 triệu/m2.

Nguồn cung và nhu cầu tìm mua bất động sản tại Bình Dương trong năm 2022 được dự báo sẽ phục hồi và tăng so với năm 2021, chủ yếu ở các địa phương giáp ranh TP HCM là Dĩ An, Thuận An. Riêng với loại hình đất nền, khu vực vùng ven như Bến Cát, Tân Uyên sẽ là thị trường chính cung cấp nguồn cung và thu hút nhu cầu đầu tư mới.

Theo chuyên gia của Propertyguru Việt Nam, nhu cầu mua đất nền tại Bình Dương đổ mạnh về các thị trường mới do mặt bằng giá còn khá hợp lý và tiềm năng tăng trưởng tốt nhờ công nghiệp và hạ tầng phát triển mạnh mẽ.



Mới đây, tỉnh Bình Dương thông tin kế hoạch thành lập thêm hai thành phố thuộc tỉnh là Tân Uyên (từ Thị xã Tân Uyên) và Bến Cát (từ Thị xã Bến Cát).

https://soha.vn/dat-nen-sat-tp-hcm-dang-duoc-rao-ban-manh-nhu-cau-mua-the-nao-20220415104749414.htm