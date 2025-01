Giá nhà đất "trên trời", ngoại thành Hà Nội có nơi hơn 600 triệu đồng/m2

Tình trạng thao túng giá nhà tại các đô thị

Thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm và kéo tới những tháng đầu năm nay tình hình chung là khó đoán, khó lường. Trong đó, một số phân khúc như đất nền, căn hộ chung cư đều tăng giá mạnh. Đặc biệt, giá chung cư ở Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh liên tục leo thang, không chỉ tăng mạnh ở khu vực nội thành mà tăng cả ở những khu vực chung cư ở ngoại thành, đất nền vùng ven cũng đều tăng phi mã. Trong khi đó, tại một số địa phương có hiện tượng đấu giá quyền sử dụng đất với kết quả trúng đấu giá cao gấp nhiều lần giá khởi điểm.

Nhận thấy có những dấu hiệu bất thường, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện, trong đó nhấn mạnh tới việc các Bộ ngành và địa phương phải tăng cường kiểm soát, kiểm duyệt chặt chẽ, có hiệu quả các kênh thông tin xã hội không chính xác, không chính thống có thể gây ra những tác động tiêu cực đến tâm lý nhân dân, nhà đầu tư, khách hàng và thị trường. Tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, công điện liên quan đến việc tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông, công khai, minh bạch thông tin liên quan đến nhà ở, thị trường bất động sản, bảo đảm kịp thời, đầy đủ và chính xác.

Giá chung cư liên tục tăng cao, tăng đến mức phi lý ở cả khu vực nội và ngoại thành

Giá chung cư liên tục tăng cao, tăng đến mức phi lý ở cả khu vực nội và ngoại thành đang trở thành nguy cơ gây méo mó đến sự phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam.

Hàng loạt mẩu tin rao bán chung cư, biệt thự. Giá thấp cũng 250 triệu/m2, cao hơn một chút là trên 300 - 400 triệu. Cá biệt còn có những căn tính ra trên 600 triệu đồng/m2. Những mức giá trên trời dù dự án nằm ở ngoại thành Hà Nội.

Giới chuyên môn nhận định, trong khi những yếu tố cơ bản tạo nên giá thành căn hộ như tiền sử dụng đất đã đóng theo Luật đất đai cũ, vật liệu xây dựng, nhân công… không tăng nhiều. Nhưng giá nhà ở ngoại thành Hà Nội lại cao từ 300 đến hơn 600 triệu đồng/m2 là hết sức phi lý.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết: “Sau khủng hoảng, đúng ra nó có tính chất ổn định nhờ những nỗ lực tháo gỡ, điều hành của Chính phủ thì nó phải trở lại ổn định và hồi phục. Nhưng ngay sau khi hồi phục, nó đã nhảy múa giá và tăng theo một tốc độ chóng mặt. Chúng ta thấy bất thường ở chỗ những nhà đầu cơ thường chỉ thích lãi nhanh, bán nhanh, lãi càng nhiều càng tốt. Mỗi đợt sóng lại đẩy lên và đẩy lên bước giá rất cao, có chủ đầu tư mong muốn sản phẩm của mình lãi cao, họ cũng đặt ra mức giá quá lớn”.

Giá đất hiện đang chiếm khoảng 40% giá thành sản phẩm bất động sản. Trong khi đó, giới đầu cơ, các môi giới còn vin vào việc Luật Đất đai mới với cách định giá đất mới tăng cao hơn Luật cũ, để từ đó thổi giá cao hơn một cách phi lý.

Trong vòng một năm qua, các phân khúc như chung cư, đất nền, nhà riêng tại Hà Nội đều tăng trung bình khoảng 40%, mức tăng có thể coi là "kỷ lục" trong lịch sử.

Năm 2025, cả nước dự kiến có khoảng 40.000 căn hộ mở bán mới. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh chỉ chiếm 20% trong số này, từ khoảng 8.000 đến 9.000 căn. Nguồn cung mới căn hộ chung cư tại Hà Nội được kỳ vọng tiếp tục dồi dào, có thể hơn 31.000 căn, cao hơn so với năm ngoái. Nguồn cung chủ yếu tập trung ở phân khúc cao cấp và hạng sang. Sự dồi dào của nguồn cung mới sẽ góp phần duy trì mức tăng trưởng giá bán sơ cấp, dự kiến khoảng 6-8%/năm.

Chấn chỉnh việc thao túng giá bất động sản

Để mặt bằng giá không biến động tăng phi lý, gây méo mó thị trường, việc các Bộ ngành địa phương phải nhanh chóng mạnh tay chấn chỉnh ngay các chiêu trò thao túng giá ngay từ lúc này là vô cùng cấp thiết. Đặc biệt tại Hà Nội, bất động sản đang là tâm điểm của cả nước, không chỉ đối với các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu ở thực, mà còn để đầu tư.

Năm nay, dự báo trong hơn 40.000 căn hộ mở bán mới, có tới 80% rổ hàng mở bán ở cả hai thị trường Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh thuộc phân khúc cao cấp, hạng sang, tầm giá trên 60 triệu đồng/m2.

Rổ hàng mới nghiêng hoàn toàn về nhà cao cấp sẽ là một yếu tố tiếp tục kéo giá căn hộ tại hai Thành phố lớn tăng với biên độ trung bình từ 8-10% mỗi năm.

Luật sư Trương Thanh Đức - Trọng tài viên, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nhận định: “Quá cao, vô cùng cao so với mặt bằng nền kinh tế xã hội, so với thu nhập của người dân và so với chi phí cấu thành nên sản phẩm, hàng hóa đó. Tất nhiên có rất nhiều lý do, rất nhiều nguyên nhân nhưng trong đó chắc chắn có nguyên nhân thổi giá, làm giá, chiêu trò, hành vi kích thích, giả tạo để dẫn đến câu chuyện trục lợi”.

80% sản phẩm năm nay thuộc dòng cao cấp, hạng sang. Cả hai thị trường lớn là TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội lại gần như không còn nhà bình dân dưới 25 triệu đồng/m2. Thậm chí cũng không còn dự án tầm trung dưới 40 triệu đồng/m2. Đây là điều tác động xấu tới thị trường bất động sản năm nay.

Thị trường bất động sản đang ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực với những tín hiệu phục hồi ngày càng rõ ràng hơn từ đầu năm nay, khi mà thị trường chuyển sang trạng thái củng cố và bắt đầu khởi sắc.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết: “Phân khúc cao cấp, siêu cao cấp, tỷ trọng cấu trúc của nguồn cung trên thị trường đang nghiêng về phía đó trong khi tỷ trọng thực so với nhu cầu thực trên thị trường lại chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Do đó, chúng ta chưa hướng đến phân khúc mà đại bộ phận dân chúng có nhu cầu. Như nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ, tạo ra sự mất cân đối ngay từ cung cầu, điều đó không tốt cho thị trường”.

Luật sư Trương Thanh Đức - Trọng tài viên, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam nhận định: “Chúng ta để cho giá cao ngất ngưởng, quá cao trong nhiều năm qua, ảnh hưởng rất xấu đến kinh tế vĩ mô. Rõ ràng cũng là do chính sách không điều tiết được kịp thời, không phải do không có quy định xử phạt. Tôi nghĩ rằng, bằng những thông tin vận động, định hướng cho xã hội, cho dư luận, cho những người mua, người bán biết được ứng xử thế nào để cho hợp lý, tránh chuyện bất thường”.

Ở giai đoạn này, dòng tiền sẽ được khơi thông nhiều hơn, pháp lý được tháo gỡ, nguồn vốn tín dụng vào thị trường cũng sẽ được cải thiện. Chấn chỉnh việc thổi giá và kiểm soát tốt mặt bằng giá lúc này là vô cùng cấp bách.