Giá năng tăng cao nhất trong hơn 3 năm, một nước EU tuyên bố có thể mua khí đốt Nga trở lại

Khủng hoảng địa chính trị ở Ukraine và Trung Đông đã đẩy giá nhiên liệu ở châu Âu tăng vọt.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Giao thông và Cơ sở hạ tầng Italy, Matteo Salvini, cho biết nước này có thể nối lại việc mua khí đốt Nga khi cuộc xung đột ở Ukraine kết thúc.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Tass và Vesti, ông Salvini nói: “Việc mua khí đốt Nga sẽ khả thi sau khi xung đột kết thúc. Chúng ta cần tìm một giải pháp ngoại giao – không phải bằng cách gửi vũ khí, mà bằng cách hỗ trợ quá trình đàm phán”.

Vị chính trị gia lãnh đạo đảng Liên minh trong liên minh cầm quyền cho biết, các cuộc khủng hoảng địa chính trị ở Ukraine và Trung Đông, cùng với việc đóng cửa eo biển Hormuz, đã đẩy giá nhiên liệu ở châu Âu lên quá cao.

Ông cho biết chính phủ Italy đã chi 3 tỷ euro để kìm hãm đà tăng giá bằng cách cắt giảm thuế tiêu thụ đặc biệt. Ông Salvini cũng chỉ ra rằng hiện tại Italy thiếu năng lượng hạt nhân. Chính phủ đang cố gắng đảo ngược quá trình loại bỏ năng lượng hạt nhân của đất nước, nhưng quá trình này sẽ cần thời gian.

Theo dữ liệu từ sàn giao dịch ICE của London, giá khí đốt tại châu Âu đã vượt mốc 1.000 USD/1.000 mét khối trong phiên giao dịch hôm thứ Hai (14/9), đánh dấu lần đầu tiên kể từ tháng 12/2022.

Giá khí đốt theo hợp đồng tương lai tháng 10 tại trung tâm TTF ở Hà Lan đã tăng lên khoảng 1.004 USD/1.000 mét khối, tương đương 84,07 euro/MWh.

Giá khí đốt ở châu Âu đang tăng lên trong bối cảnh lượng dự trữ khí đốt ở mức thấp kỷ lục trước mùa đông sắp tới và cuộc xung đột đang diễn ra ở Trung Đông.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo giá khí đốt ở châu Âu có thể tăng lên mức cao tới 1.500 USD/1.000 mét khối.

Theo Tass﻿