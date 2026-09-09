Giá một kim loại lập kỷ lục chưa từng có sau động thái của Mỹ

Điều gì đang xảy ra với kim loại này?

Giá đồng đang liên tiếp thiết lập kỷ lục mới.

Trong phiên giao dịch giữa buổi sáng 8/9 tại châu Âu, giá đồng kỳ hạn 3 tháng trên san London (LME) tăng 0,7%, lên 14.598,50 USD/tấn, sau khi có thời điểm chạm 14.635 USD/tấn. Tính từ đầu năm, giá đồng đã tăng gần 17%.

Trên sàn COMEX, giá đồng cũng thiết lập mức cao kỷ lục 6,77 USD, tăng hơn 50% trong vòng một năm. Đà tăng được hỗ trợ bởi kỳ vọng nhu cầu đồng sẽ duy trì ở mức cao trong nhiều năm tới, nhờ đầu tư vào lưới điện, trung tâm dữ liệu, cơ sở hạ tầng phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI), xe điện và các dự án liên quan đến quá trình chuyển đổi năng lượng.

Tuy nhiên, bên cạnh triển vọng nhu cầu, yếu tố đang tác động trực tiếp hơn tới giá đồng là tình trạng nguồn cung ngày càng thắt chặt.

Giá đồng trên sàn COMEX vượt qua cả mức đỉnh của 10 năm.

Sản lượng đồng toàn cầu suy giảm

Theo số liệu sơ bộ do Nhóm Nghiên cứu Đồng Quốc tế (ICSG) công bố hồi tháng 8, sản lượng đồng khai thác trên toàn cầu giảm 1,1% trong nửa đầu năm 2026.

Sản lượng tại một số quốc gia sản xuất chủ chốt cũng suy yếu, trong đó có Chile, Indonesia và Cộng hòa Dân chủ Congo. Chile, quốc gia khai thác đồng lớn nhất thế giới, ghi nhận sản lượng quý II thấp nhất trong ít nhất 19 năm và đã lần thứ hai liên tiếp hạ dự báo sản lượng cả năm với khả năng giảm 2,6% so với năm trước.

Những khó khăn tại các mỏ lâu năm, cùng với các vấn đề vận hành, đang khiến nguồn cung khó tăng đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn.

Thị trường đồng vật chất cũng đang bị tác động mạnh bởi kỳ vọng về chính sách thuế của Mỹ.

Các nhà giao dịch đã đẩy mạnh đưa đồng tinh luyện vào Mỹ, nơi giá đang cao hơn đáng kể so với một số thị trường khác. Động thái này làm giảm lượng đồng sẵn có tại các khu vực khác, trong đó có hệ thống kho hàng được LME giám sát.

Dòng chảy thương mại này xuất phát từ lo ngại Washington có thể áp thêm thuế đối với đồng nhập khẩu. Năm ngoái, Tổng thống Donald Trump đã ký tuyên bố áp mức thuế 50% đối với một số sản phẩm đồng bán thành phẩm. Đồng tinh luyện chưa nằm trong diện chịu thuế ban đầu, nhưng Bộ Thương mại Mỹ được yêu cầu xem xét khả năng áp dụng các hạn chế đối với mặt hàng này.

Bộ này dự kiến công bố kết quả điều tra trước ngày 30/6, song thời hạn đã trôi qua mà chưa có quyết định chính thức. Điều này khiến thị trường tiếp tục phải tính tới khả năng đồng tinh luyện có thể trở thành đối tượng chịu thuế trong thời gian tới.

Sự dịch chuyển hàng hóa khiến tồn kho đồng giữa các trung tâm giao dịch lớn ngày càng phân hóa. Tồn kho tại COMEX tăng mạnh, trong khi lượng đồng tại các kho LME giảm xuống mức thấp nhất trong gần 5 tháng. Tại Trung Quốc, tồn kho trên Sàn giao dịch hàng hóa tương lai Thượng Hải cũng xuống mức thấp nhất kể từ năm 2024.

Chênh lệch giá giữa COMEX và LME tiếp tục tạo động lực đưa đồng về Mỹ để hưởng lợi từ mức giá cao hơn.

Các nhà phân tích Lou Jiahao và Ma Ziyao của Cinda Futures nhận định, khi chính sách thuế đối với đồng tinh luyện của Mỹ chưa được chốt, khoảng cách giá giữa COMEX và LME vẫn có thể tạo ra cơ hội kinh doanh chênh lệch giá.

Giá đồng có thể tiếp tục tăng

Sucden Financial cho rằng giá đồng có khả năng tăng thêm nếu duy trì trên ngưỡng 14.400 USD/tấn. Tuy nhiên, tốc độ tăng mạnh trong thời gian gần đây cũng khiến thị trường đối mặt nguy cơ xuất hiện hoạt động chốt lời.

Một yếu tố khác có thể gây sức ép lên giá đồng là đồng USD mạnh lên, đặc biệt nếu các số liệu lạm phát của Mỹ làm thay đổi kỳ vọng về chính sách tiền tệ.

Ở chiều ngược lại, triển vọng nhu cầu dài hạn vẫn là yếu tố hỗ trợ quan trọng. Nhà phân tích Tom Mulqueen của Citigroup dự báo giá đồng có thể đạt 15.000 USD/tấn vào cuối năm nay. Trong kịch bản tích cực hơn, giá có thể lên tới 17.000 USD/tấn nếu ngành sản xuất phục hồi hoặc nhu cầu từ chuyển đổi năng lượng, trung tâm dữ liệu và hoạt động dự trữ chiến lược vượt kỳ vọng.

Với nguồn cung đang chịu sức ép trong khi nhu cầu từ điện khí hóa và hạ tầng AI tiếp tục tăng, thị trường đồng được dự báo sẽ tiếp tục biến động mạnh trong những tháng cuối năm.