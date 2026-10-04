Giá Mazda CX-5 tiếp tục dò đáy tại đại lý

Trong bối cảnh phiên bản mới rục rịch ra mắt thị trường, Mazda CX-5 bản hiện hành đang được giảm giá sâu tại đại lý, xuống thấp hơn ngưỡng 640 triệu đồng.

Khảo sát tại một đại lý Mazda ở khu vực miền Nam cho thấy mẫu Mazda CX-5 đang được chào bán với giá từ 638 triệu đồng cho phiên bản 2.0L Deluxe. Con số này thấp hơn khoảng 61 triệu đồng so với giá niêm yết, được áp dụng theo chương trình ưu đãi tháng 10.

Trước đó, trong giai đoạn tháng 8-9, phiên bản này cũng từng được các đại lý áp khuyến mãi hạ giá xuống khoảng 659 triệu đồng. Các phiên bản còn lại khi đó cũng được áp dụng ưu đãi từ hãng và đại lý, với tổng mức giảm có thể lên tới 50-70 triệu đồng.

Việc giá bán tại đại lý liên tục được điều chỉnh theo hướng giảm sâu khiến Mazda CX-5 hiện có mức giá thấp hơn cả một số mẫu SUV cỡ B phiên bản cao.

Giá Mazda CX-5 tiếp tục dò đáy mới tại đại lý.

Chẳng hạn, Toyota Yaris Cross HEV đang được hỗ trợ tương đương 100% lệ phí trước bạ. Tùy chính sách của từng đại lý, giá trị ưu đãi có thể lên tới khoảng 70 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của xe xuống khoảng 658 triệu đồng.

Tương tự, Mitsubishi Xforce phiên bản Ultimate hiện được nhà phân phối hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức ưu đãi tối đa khoảng 72 triệu đồng. Sau khi quy đổi khoản hỗ trợ, giá xe còn khoảng 648 triệu đồng.

Mức giá giảm sâu không chỉ tạo lợi thế cạnh tranh cho Mazda CX-5 trong phân khúc SUV cỡ C mà còn gây sức ép lên cả các mẫu xe ở phân khúc dưới.

Động thái giảm giá mạnh của CX-5 có thể nhằm mục đích xả kho khi mẫu SUV này đang ở giai đoạn cuối vòng đời. Theo kế hoạch từng được đại diện Thaco công bố vào năm ngoái, Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến được giới thiệu tại Việt Nam từ tháng 11 năm nay.

Mazda CX-5 thế hệ mới sẽ sớm ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối năm nay. Ảnh: Paultan

Thế hệ mới được nâng cấp về thiết kế, gia tăng kích thước và sử dụng động cơ 2.5L tiêu chuẩn. Với những thay đổi này, giá khởi điểm của xe được dự đoán khó duy trì ở mức cạnh tranh như phiên bản hiện hành.

Trong thời gian chờ thế hệ mới xuất hiện, Mazda CX-5 vẫn đang dẫn đầu phân khúc SUV cỡ C tại Việt Nam. Sau 8 tháng đầu năm, mẫu xe Nhật Bản đạt doanh số lũy kế 10.444 xe, bỏ khá xa các đối thủ phía sau như VinFast VF 7 (7.820 xe), Ford Territory (7.734 xe) và Mitsubishi Destinator (6.588 xe).