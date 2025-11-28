Chiều 28/11, thông tin từ UBND xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau , công an xã này vừa lập hồ sơ xử phạt 1 triệu đồng đối với L.T.H (25 tuổi, xã Phú Mỹ) về hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân .
Trước đó, Công an xã Hưng Mỹ nhận tin báo của người dân về nghi vấn H là “công an giả” , nên phân công lực lượng kiểm tra và xác minh thông tin.
Qua làm việc, H cho biết trước đó đã mua bộ quân phục công an nhân dân với cấp hàm trung úy trên mạng xã hội. Sau đó, H mặc bộ quân phục trên chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội nhằm "tạo ấn tượng với bạn gái".
Tuy nhiên chưa kịp thực hiện hành vi, H đã bị Công an xã Hưng Mỹ phát hiện và thu giữ.