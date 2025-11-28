Chiều 28/11, thông tin từ UBND xã Hưng Mỹ, tỉnh Cà Mau , công an xã này vừa lập hồ sơ xử phạt 1 triệu đồng đối với L.T.H (25 tuổi, xã Phú Mỹ) về hành vi sử dụng trái phép trang phục công an nhân dân .

H mua quân phục công an mặc rồi chụp hình, đăng ảnh nhằm "tạo ấn tượng với bạn gái".

Trước đó, Công an xã Hưng Mỹ nhận tin báo của người dân về nghi vấn H là “công an giả” , nên phân công lực lượng kiểm tra và xác minh thông tin.

Qua làm việc, H cho biết trước đó đã mua bộ quân phục công an nhân dân với cấp hàm trung úy trên mạng xã hội. Sau đó, H mặc bộ quân phục trên chụp ảnh, đăng lên mạng xã hội nhằm "tạo ấn tượng với bạn gái".

Tuy nhiên chưa kịp thực hiện hành vi, H đã bị Công an xã Hưng Mỹ phát hiện và thu giữ.