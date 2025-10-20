Gia Lai: Bí ẩn thiếu nữ 15 tuổi đi học rồi “biến mất” không dấu vết

Ngày 20-10, Công an phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo tìm em Trần Quỳnh Bảo Như (SN 2010, học sinh lớp 10, Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, phường Hội Phú) mất tích sau khi đi học.

Theo thông tin ban đầu, buổi sáng 2 hôm trước (18-10), em Như rời nhà đi học như thường lệ nhưng hết buổi học không thấy về.

Thông tin em Trần Quỳnh Bảo Như mất tích được đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội để tìm kiếm

Gia đình đã liên lạc qua số điện thoại của em Như thì có đổ chuông nhưng không bắt máy, và phản hồi qua tài khoản Facebook rằng "sắp về".

Cho đến tối nay (20-10), người nhà vẫn chưa thấy em Như về, không biết tung tích em đang ở đâu nên rất lo lắng. Do đó, gia đình kêu gọi mọi người ai biết tung tích hoặc đang cưu mang em thì báo cho gia đình hoặc công an biết.

Được biết, sau khi cha mẹ chia tay nhau, em Như sống với ông bà nội tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai. Thường ngày em Như sinh hoạt bình thường, không có mâu thuẫn với ai và rất ít đi khỏi địa phương.