Giá iPhone 17 Pro Max giảm mạnh

Thị trường smartphone đang chứng kiến làn sóng giảm giá mạnh mẽ đối với các dòng sản phẩm của Apple. Đáng chú ý nhất là mức giá của iPhone 17 Pro Max và iPhone Air đang được các đại lý bán lẻ điều chỉnh giảm sâu chưa từng có.

Theo thông báo chính thức từ Apple, sự kiện mang tên "Surprise and shine" sẽ diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 10/9 theo giờ Việt Nam. Như thông lệ hằng năm, sự kiện vào tháng 9 luôn là tâm điểm chú ý của làng công nghệ toàn cầu khi Apple chuẩn bị trình làng thế hệ iPhone hoàn toàn mới. Năm nay, sức nóng của sự kiện sắp tới càng được đẩy lên cao trào khi những đồn đoán về 2 mẫu iPhone mới là iPhone 18 và iPhone gập mang nhiều nâng cấp mang tính bước ngoặt liên tục xuất hiện. Đứng trước thềm sự kiện ra mắt, tâm lý người dùng bắt đầu có sự chuyển dịch, tạo nên một làn sóng điều chỉnh giá mạnh mẽ tại các đại lý.

Thị trường smartphone lúc này đang chứng kiến cuộc đua xả hàng với mức chiết khấu cực sâu đối với các dòng sản phẩm hiện tại của Apple. Đáng chú ý nhất là bộ đôi iPhone 17 Pro Max và iPhone Air đang được giới bán lẻ điều chỉnh giảm giá chưa từng có nhằm kích cầu mua sắm và dọn đường cho màn chào sân của thế hệ iPhone mới.

Theo ghi nhận tại các hệ thống bán lẻ lớn, mức giá của iPhone 17 Pro Max phiên bản 256GB hiện chỉ còn dao động quanh mức 34,59 triệu đồng. Cụ thể, hệ thống ShopDunk đang chào bán mẫu máy này với giá 33,99 triệu đồng, trong khi Thế Giới Di Động, FPT Shop và CellphoneS đồng loạt niêm yết ở mức 34,59 triệu đồng. Mức giá này đã bốc hơi khoảng 3,4 triệu đồng so với con số 37,99 triệu đồng niêm yết ban đầu, tương đương mức giảm gần 9% so với giai đoạn đầu năm.

Đối với những người dùng có nhu cầu lưu trữ dữ liệu khổng lồ, các phiên bản dung lượng cao cũng ghi nhận mức giá mới cực kỳ hấp dẫn. Phiên bản 512GB hiện có giá 41,49 triệu đồng, bản 1TB ở mức 47,99 triệu đồng và phiên bản cao cấp nhất 2TB chạm ngưỡng 60,49 triệu đồng. Ở phân khúc dễ tiếp cận hơn, mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn bản 256GB đang được bán với giá 23,99 triệu đồng và 30,59 triệu đồng cho bản 512GB, tạo ra khoảng cách giá khá an toàn và phân cấp rõ ràng so với dòng Pro và Pro Max.

Gây bất ngờ lớn nhất trong đợt điều chỉnh giá lần này chính là dòng iPhone Air. Mẫu smartphone mang thiết kế đột phá của Apple đang ghi nhận mức trượt giá mạnh nhất kể từ khi chính thức trình làng. Phiên bản iPhone Air 256GB hiện được một số hệ thống bán lẻ niêm yết chỉ từ 22,99 triệu đến 24,39 triệu đồng.

Nếu so sánh với mức giá mở bán lên tới 31,99 triệu đồng, người dùng hiện tại có thể tiết kiệm một khoản tiền khổng lồ từ 7,6 đến 9 triệu đồng. Tính theo tỷ lệ phần trăm, mẫu máy này đã bốc hơi khoảng 24-28% giá trị. Đây là một đợt giảm giá thực sự sốc và hiếm thấy đối với một sản phẩm công nghệ vẫn đang làm mưa làm gió trên thị trường.

Hiệu ứng giảm giá cũng lan rộng sang các thế hệ iPhone tiền nhiệm, mang đến cơ hội nâng cấp thiết bị dễ dàng hơn cho người tiêu dùng. Điển hình như chiếc iPhone 16 bản 128GB hiện chỉ còn khoảng 20,89 triệu đồng. Dòng iPhone 15 cũng ghi nhận mức giá khá tốt khi bản 128GB được bán ở mức 18,79 triệu đồng và bản 256GB nhỉnh hơn ở mức 20,89 triệu đồng. Đặc biệt, người dùng có ngân sách hạn hẹp vẫn có thể sở hữu chiếc iPhone 13 128GB với mức giá cực kỳ dễ chịu là 13,79 triệu đồng.

Động thái hạ nhiệt hàng loạt này là quy luật tất yếu của thị trường trước mỗi chu kỳ làm mới sản phẩm của Apple. Các hệ thống bán lẻ buộc phải đẩy mạnh xả hàng tồn để chuẩn bị nguồn vốn và không gian trưng bày cho thế hệ iPhone tiếp theo. Mức giá thực tế sẽ còn biến động nhẹ tùy thuộc vào chính sách khuyến mãi riêng của từng đại lý và tình trạng nguồn hàng còn lại trong kho.

Đối với người tiêu dùng, nếu chiếc điện thoại hiện tại vẫn đang hoạt động tốt và không có nhu cầu cấp bách, việc kiên nhẫn chờ đợi thêm một thời gian ngắn là một quyết định sáng suốt. Sau khi sự kiện ra mắt kết thúc và thế hệ iPhone mới chính thức lên kệ, giá của các mẫu flagship đời cũ hơn rất có thể sẽ còn tiếp tục chạm những mốc đáy mới hấp dẫn hơn nữa.