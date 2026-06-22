iPhone 17 Pro Max, mẫu iPhone bán chạy nhất tại Việt Nam vừa ghi nhận mức giá thấp nhất từ khi mở bán, với một số phiên bản dung lượng cao giảm sâu tới 5 triệu đồng nhằm kích cầu thị trường.

Khảo sát tại một số đại lý cho thấy phiên bản 256GB hiện được chào bán quanh mức 35,2 triệu đồng, giảm khoảng 800.000 đồng so với giai đoạn trước. Đây cũng là mức giá thấp nhất của model này tại thị trường Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại, phản ánh xu hướng điều chỉnh sau giai đoạn nhu cầu đầu mở bán đã hạ nhiệt.

Không chỉ bản tiêu chuẩn, các phiên bản dung lượng lớn như 1TB và 2TB cũng ghi nhận mức giảm mạnh hơn, phổ biến từ 3-5 triệu đồng tùy từng hệ thống bán lẻ và chương trình khuyến mại.

Theo các đại lý, nhóm sản phẩm dung lượng cao thường có tốc độ tiêu thụ chậm hơn so với bản tiêu chuẩn. Do đó, việc điều chỉnh giá được xem là giải pháp nhằm kích thích nhu cầu, đặc biệt trong giai đoạn thị trường bước vào chu kỳ ổn định sau mở bán.

Dữ liệu từ Counterpoint Research cho thấy iPhone 17 là smartphone bán chạy nhất thế giới trong quý I/2026, trong khi iPhone 17 Pro Max đứng ở vị trí thứ hai toàn cầu.

Tại Việt Nam, xu hướng còn rõ rệt hơn khi iPhone 17 Pro Max tiếp tục là model chủ lực trong dòng iPhone 17. Đại diện một hệ thống bán lẻ lớn cho biết mẫu máy này chiếm hơn 70% tổng doanh số dòng iPhone 17 tại đơn vị phân phối.

Điều này cho thấy nhu cầu tại thị trường Việt Nam vẫn tập trung mạnh vào các phiên bản cao cấp, đặc biệt là dòng Pro Max, vốn được xem là lựa chọn “toàn diện” nhất trong hệ sinh thái iPhone.

Trong cơ cấu tiêu thụ, phiên bản 256GB chiếm khoảng 80% tổng lượng bán ra, trong khi bản 512GB chiếm khoảng 15%. Hai phiên bản cao nhất là 1TB và 2TB chỉ đóng góp khoảng 5%.

Khoảng chênh lệch giá từ 10-15 triệu đồng giữa các phiên bản được xem là yếu tố quan trọng khiến người dùng ưu tiên cấu hình vừa đủ thay vì nâng cấp dung lượng lớn. Bên cạnh đó, việc sử dụng dịch vụ lưu trữ đám mây như iCloud cũng giúp giảm nhu cầu lưu trữ nội bộ trên thiết bị.

Ở nhóm smartphone flagship, iPhone 17 Pro Max đang cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Samsung Galaxy S26 Ultra, OPPO Find X9 Pro và vivo X300 Pro.

Dù vậy, iPhone vẫn duy trì sức hút ổn định nhờ hệ sinh thái đồng bộ, khả năng giữ giá tốt theo thời gian và tệp người dùng trung thành trong phân khúc cao cấp, giúp dòng sản phẩm này tiếp tục giữ vị thế quan trọng trên thị trường Việt Nam.



