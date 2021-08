Giá gà ở phía Nam rớt kỷ lục, giá ở Hà Nội có giảm?

Thời gian gần đây, nhiều tỉnh, thành phía Nam phải giãn cách xã hội để phòng chống Covid-19. Thực trạng này khiến giá gà nuôi công nghiệp tại khu vực phía Nam rớt kỷ lục, chỉ còn 7.000 đồng/kg đối với gà đạt chuẩn trọng lượng. Còn gà quá trọng lượng (những con to quá) thì chỉ còn 5.000 đồng/kg. Nhiều người đặt câu hỏi, sự biến động này sẽ tác động đến thị trường Hà Nội hay không?

Ngày 3/8, khảo sát tại một số trang trại nuôi gà công nghiệp quanh Hà Nội cho thấy, tuy có xu hướng giảm nhẹ nhưng giá gà công nghiệp (gà cả lông) vẫn đang giữ ở mức 20.000 đồng/kg. Chị Phương Thảo, chủ một trại gà trắng ở Sông Công, Thái Nguyên thông tin, gà tại trang trại của chị xuất ra có giá 19.000 - 20.000 đồng/kg. Trước thời điểm giãn cách, giá của loại gà này khoảng 27.000 - 28.000 đồng/kg.

Giá thịt gà nuôi công nghiệp tại Hà Nội đang có xu hướng giảm.



Ngoài ra, thịt gà đã qua sơ chế tại trang trại này xuất đi Hà Nội giá 30.000 đồng/kg. Thời điểm trước giãn cách, giá loại này khoảng 35.000 - 40.000 đồng/kg. “Nhìn chung, giá gà nuôi công nghiệp đang giảm vì bắt đầu khó bán”, chị Thảo cho biết.

Nói về việc giá gà chăn nuôi công nghiệp tại các tỉnh miền Nam giảm kỷ lục nhưng ở Hà Nội vẫn cao, chị Thảo lý giải là do tại Hà Nội không có nhiều gà miền Nam. “Hiện tại mình không thể gửi gà đi các tỉnh miền Nam vì nhiều nơi đang giãn cách xã hội, suy ra chiều ngược lại là miền Nam cũng khó gửi hàng ra Bắc. Hơn nữa, lượng thịt gà Hà Nội tiêu thụ chủ yếu là do các trang trại ở tỉnh lân cận cung cấp, do đó không có thịt gà miền Nam ở Hà Nội”, chị Thảo nói.

Anh Trịnh Kiên, đại diện công ty Green Chicken chuyên phân phối thịt gà đã qua sơ chế cho các nhà hàng, siêu thị cho biết, giá bán buôn thịt gà chăn nuôi công đã qua sơ chế giảm khoảng 10.000 đồng/kg so với thời điểm trước giãn cách. Chẳng hạn như đùi gà trước giãn cách giá là 50.000 đồng/kg, giờ còn 40.000 đồng/kg.

Anh Kiên cũng cho biết, việc các nhà hàng, khách sạn… dừng hoạt động khiến việc bán hàng của công ty anh trở nên khó khăn hơn. Tình trạng khó bán tạo áp lực ngược trở lại nguồn cung khiến các trại gà đồng loạt giảm giá để xả hàng.

Tuy nhiên, anh Kiên khẳng định không có chuyện giá gà giảm xuống mức khoảng 7.000 đồng/kg như tại các tỉnh phía Nam. “Có thể nhanh chóng nhập gà công nghiệp với số lượng lớn từ các trại gà quanh Hà Nội. Nên không có người buôn gà nào mất công chờ đợi để nhập gà từ Bình Dương, TP.HCM ...”, anh Kiên chia sẻ về việc gà miền Nam ít xuất hiện ở miền Bắc.

Chủ một lò giết mổ gia cầm tại Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm cho biết, lò mổ này xuất thịt gà công nghiệp loại móc cả con (đã mổ) với giá thành khoảng 40.000 đồng/kg, rẻ hơn thời điểm trước giãn cách khoảng 10.000 đồng mỗi kg. Sở dĩ giá xuất ra giảm là vì giá nhập gà sống từ các trang trại đã bắt đầu giảm trong những ngày Hà Nội giãn cách xã hội.

Trong khi giá thịt gà bán buôn đang có xu hướng giảm thì giá gà bán lẻ tại các chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội vẫn cao. Theo ghi nhận sáng 3/8, giá thịt gà chăn nuôi công nghiệp tại các chợ Hà Nội ở mức 70.000 - 80.000 đồng/kg. Tại chợ Nghĩa Tân (Cầu Giấy), thịt gà công nghiệp có giá khoảng 70.000 đồng/kg, tỏi gà và cánh gà loại này có giá khoảng 80.000 đồng/kg. Tiểu thương tại chợ này cho biết thịt gà đã giữ ở mức giá này trong nhiều ngày nay.

Tại chợ Nam Trung Yên (Cầu Giấy) thịt gà công nghiệp đang có giá khoảng 70.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá thịt gà ta (nguyên con) ở mức 125.000 đến 130.000 đồng/kg, loại chất lượng hơn có thể lên đến 150.000 đồng/kg.

Giá thịt gà công nghiệp tại các chợ dân sinh Hà Nội vẫn giữ giá cao.



Nhiều ngày nay, giá gà công nghiệp tại khu vực phía Nam giảm xuống còn 5.000 đồng/kg (gà quá trọng lượng) và 7.000 - 9.000 đồng/kg (gà đúng trọng lượng). Đây được coi là mức giá thấp nhất trong lịch sử ngành chăn nuôi của Việt Nam. Nguyên nhân chung là do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều tỉnh thành thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 nên việc vận chuyển, tiêu thụ gà trở nên khó khăn, chưa kể nhu cầu của người dân cũng giảm sút.

Nhiều chủ trang trại gà tại Bình Dương, Đồng Nai cho biết, họ đang rơi vào tình cảnh khốn đốn vì giá gà "rớt đáy", điều chưa từng có tiền lệ. Khoảng gần 2 tháng trước, thời điểm dịch Covid-19 chưa bùng phát dữ dội, giá gà công nghiệp (gà cả lông) ở mức 29.000 đồng/kg. Thế nhưng đến hiện tại, giá gà rớt thảm, xuống thấp nhất còn 5.000 đồng/kg./.