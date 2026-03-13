Gia đình thông tin về tình trạng của Andrea An Tây sau hơn 1 năm bị bắt

Sau hơn một năm kể từ khi người mẫu Andrea Aybar (còn gọi là An Tây) bị bắt tạm giam vì liên quan đến vụ án ma túy gây chấn động dư luận, gia đình cô mới đây đã chia sẻ thông tin cập nhật về tình hình hiện tại của nữ người mẫu.

Trên trang cá nhân, Rufino Aybar - em trai của Andrea cho biết anh cùng bố vừa có dịp đến thăm chị gái tại Củ Chi nhân dịp 8/3. Thông tin này nhanh chóng nhận được sự quan tâm của nhiều người.

Em trai Andrea chia sẻ anh và bố vừa đến thăm chị gái

Theo Rufino Aybar, tình trạng của chị gái hiện tại khá ổn định. Anh cho biết: "Hai bố con đã gặp chị rồi, chị trộm vía xinh đẹp khoẻ mạnh và tích cực hướng về tương lai với rất nhiều kế hoạch và dự định ạ. Cảm ơn những lời hỏi thăm của cả nhà rất nhiều ạ".

Rufino cũng tiết lộ thêm rằng em trai út trong gia đình rất nhớ Andrea, thường xuyên nhắc đến cô và mong sớm được gặp lại chị gái.

Trước đó, vào tháng 11/2024, Công an TP.HCM đã khởi tố và bắt tạm giam Andrea Aybar để điều tra về hai hành vi "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" và "Tàng trữ trái phép chất ma túy" sau khi kiểm tra một căn hộ tại Thủ Đức và phát hiện dấu hiệu liên quan đến ma túy.

Sau khi bị bắt, nữ người mẫu hối hận chia sẻ: "Em đã biết lỗi sai của mình và em có một lời khuyên cho các bạn trẻ là không nên thử hay dính dáng đến chất cấm dù chỉ một lần", .

Trước khi bị bắt, Andrea có nhiều năm hoạt động trong showbiz

Andrea Aybar sinh năm 1995, là người mẫu mang hai dòng máu Tây Ban Nha - Việt Nam. Cô sang Việt Nam sinh sống từ nhỏ, hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên và sau này là nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội.

Trước khi vướng vào bê bối, Andrea sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng mạng xã hội, với nhiều video thu hút hàng triệu lượt xem.

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình Andrea chịu nhiều áp lực từ dư luận. Rufino Aybar từng lên tiếng xin lỗi khán giả và cho biết gia đình đã trải qua một giai đoạn rất khó khăn khi biến cố ập đến.