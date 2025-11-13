Gia đình thông báo tình hình sức khoẻ của NS Công Lý

Hơn 4 năm trước, nghệ sĩ Công Lý đã bị đột quỵ tại nhà riêng. Là diễn viên được nhiều người yêu mến nên mọi thông tin của nam nghệ sĩ đều nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong suốt thời gian qua, NS Công Lý được vợ Ngọc Hà đồng hành trong quá trình chữa trị bệnh.

Mới đây, bà xã Công Lý đã lên tiếng chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại của chồng. Cô phủ nhận việc giấu nhẹm sự thật về sức khỏe của NS Công Lý. Ngọc Hà khẳng định hiện tại "cô Đẩu" đang hoàn toàn ổn định, sức khỏe ngày càng tiến triển tốt hơn.

Cô viết: "Thật lòng mà nói, Hà và anh Lý chưa bao giờ động vào điện thoại của nhau. Thế nên, những lượt like, bình luận hay tin nhắn đều là do chính anh Lý cả. Nhiều người vẫn hoài nghi liệu anh Lý có thực sự ổn, hay là Hà đang cố giấu nhẹ đi. Tất nhiên tốt khoe xấu đậy là lẽ thường nhưng anh Lý là bệnh nhân mà cả nước đều biết đến, có muốn giấu cũng chẳng thể giấu nổi. Và Hà có thể tự tin nói rằng anh Lý hoàn toàn ổn về mặt thần kinh. Trộm vía anh ngày càng tiến triển tốt hơn, điều đó là niềm tự hào lớn của Hà. Trộm vía anh Lý ổn, Hà muốn chia sẻ sự tích cực này thôi ạ".

Tháng 9/2025, NS Công Lý phải nhập viện gấp vì bị đau bụng dữ dội do sỏi thận. Ngọc Hà đã di chuyển gấp từ Hàn Quốc về Việt Nam khi nhận thông tin. Cô tiết lộ NS Công Lý nhập viện với tinh thần bất ổn, ám ảnh vì từng có thời gian nằm viện dài ngày.

"Anh Lý từng có bệnh nền đột quỵ nên bác sĩ ai cũng cẩn trọng làm đầy đủ kiểm tra, xét nghiệm…Kết luận cuối là anh Lý có viên sỏi rất to, phải điều trị 10 ngày, sau đó sẽ tiến hành xử lí. Đây là lần thứ hai anh Lý nhập viện sau 4 năm nhưng sự chuyên nghiệp, sự nhiệt tình, chân phương và tình cảm của đội ngũ y bác sĩ vẫn luôn vẹn nguyên như thủa ban đầu. Phải khẳng định một điều anh Lý được tái sinh trở lại nhờ công rất lớn của bệnh viện", cô chia sẻ.

Tháng 7/2021, NSND Công Lý bất ngờ bị đột quỵ tại nhà riêng và phải trải qua quãng thời gian dài điều trị, phục hồi tại bệnh viện. Trong suốt giai đoạn khó khăn ấy, bà xã Ngọc Hà luôn túc trực bên cạnh, tận tâm chăm sóc và động viên anh từng ngày. Thời điểm đó, để giữ sự riêng tư cho chồng và tránh khiến khán giả thêm lo lắng, cô chỉ thông tin ngắn gọn rằng nam nghệ sĩ bị ngã phải nhập viện, chứ không tiết lộ cụ thể về tình trạng sức khỏe.

Chia sẻ về việc này, Ngọc Hà từng cho hay: "Mình và anh quản lí giấu bệnh tình của anh Lý bởi không muốn mọi người náo loạn thông tin. Mình biết, anh Lý chỉ muốn có những vai diễn để mọi người luôn nhớ đến. Hơn nữa, mình hiểu được rõ, người thương sẽ thương, người không ưa sẽ tìm cách bới móc bệnh tật. Nào ai muốn xuất hiện trên báo với thông tin ốm đau. Trong khi dịch bệnh thì đang căng thẳng".

