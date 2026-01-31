Gia đình Siu Black bức xúc, nói rõ một điều

Những ngày gần đây, thông tin ca sĩ Siu Black nhập viện, chạy thận 2 lần 1 tuần đã được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, dẫn tới những hiểu gây ảnh hưởng tới công việc của cô.

Trước tình huống này, quản lý của ca sĩ Siu Black mới đây đã đăng clip trên kênh Youtube của nữ ca sĩ và nói rõ gia đình rất bức xúc trước những thông tin bất lợi về bệnh của cô.

Trong clip này, anh Nhật - quản lý của Siu Black nói: "Hiện tại, chị Siu có tuổi rồi, không còn trẻ nữa, chị cũng không còn hoạt động rầm rộ như các bạn ca sĩ trẻ hiện nay nhưng khán giả vẫn luôn yêu mến chị.

Chị Siu có bệnh nền thì mọi người cũng biết rồi. Chị Siu từng chia sẻ về bệnh tiểu đường, bệnh người già. Năm nay chị ấy cũng U60 rồi, nội lực còn nhưng không được như ngày xưa.

Anh Nhật - quản lý truyền thông của ca sĩ Siu Black, đại diện gia đình lên tiếng.

Hôm 29/1 lẽ ra là tôi và chị Siu sẽ có mặt ở một sự kiện hoành tráng tại Đà Lạt. Bản thân chị Siu vẫn có thể lên sân khấu, vẫn có thể hát được nhưng để đảm bảo cho chương trình diễn ra tốt đẹp và thành công thì tôi báo với ban tổ chức là sức khỏe chị Siu hơi mệt nên xin lỗi không tham gia được và hẹn khán giả vào dịp khác.

Sức khỏe không cho phép mà lên sân khấu thì không hay. Thà chấp nhận dưỡng bệnh, có sức khỏe tốt để phục vụ cho hành trình ca hát sắp tới.

Bản thân tôi mấy ngày nay cũng ở bệnh viện với chị Siu trên Gia Lai. Hầu như y bác sĩ rất nhiệt tình chăm sóc chị Siu. Ngoài ra, chồng và các con của chị Siu cũng thay phiên nhau lo cho chị.

Sức khỏe của Siu Black hiện đã dần hồi phục

Hiện tại sức khỏe của chị Siu đã dần hồi phục rồi. Người già thì có những bệnh lặt vặt. Quan trọng là mình bổ sung chăm sóc sức khỏe cho tốt. Sắp tới, chị Siu còn có show ở Gia Lai, Phú Quốc, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt nên mong mọi người đừng đưa thông tin bất lợi cho chị, ảnh hưởng tới công việc".